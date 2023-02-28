Réinventez la tartiflette avec cette recette trop gourmande au chou-fleur, vous allez adorer !

Pour un dîner gourmand mais plus léger, laissez tomber la tartiflette traditionnelle aux pommes de terre et découvrez cette version au chou-fleur. Tout le monde va en redemander !
Vous voulez casser les codes de la classique tartiflette ? Pas de problème, on vous propose une recette à adopter de toute urgence au… chou-fleur ! Oui, ce gratin gourmand et plus léger va ravir vos papilles à l'heure du dîner. En plus, c'est super facile à réaliser et même les enfants vont adorer manger des légumes de cette manière, on vous le garantit. N'oubliez pas de l'accompagner d'une salade verte pour un repas complet. La tartiflette en voit de toutes les saveurs avec cette version tout aussi gourmande dans une courge butternut !
Recette Tartiflette au chou-fleur
Ingrédients
- 1 chou-fleur
- 150 g de lardon
- 1 oignon
- 2 c. à soupe de crème fraîche
- 1 reblochon
- sel, poivre
Préparation
1
Faire cuire le chou-fleur détaillé en bouquet à la vapeur pendant une douzaine de minutes. Il doit être encore légèrement croquant.
2
Faire dorer les lardons dans une poêle puis réserver.
3
Dans la même poêle, faire revenir l'oignon émincé jusqu'à ce qu'il soit translucide. Ajouter les lardons et le chou-fleur coupé grossièrement. Saler, poivrer.
4
Verser dans un plat à gratin, ajouter la crème fraîche et bien mélanger. Déposer le reblochon en tranches par-dessus et enfourner 25 minutes à 200°C.