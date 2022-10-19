Craquez pour les tartines gourmandes au potimarron rôti au miel, une douceur d'automne irrésistible !

Avec un peu de fromage bleu pour le caractère et quelques noix pour le côté croquant, ces tartines automnales vont faire des heureux à table.
Pour un brunch d'automne parfait ou pour un dîner vite fait bien fait, voici la recette gourmande à reproduire de toute urgence ! Le potimarron rôti au miel est ultra-fondant et savoureux, ça va être difficile de ne pas vouloir une autre tartine… Pour donner un peu de caractère à ces tartines salées, on ajoute du bleu ou du roquefort pour un côté plus crémeux. Quelques noix viennent parfaire cette gourmandise d'automne ! Alors, vous craquez ?
Recette Tartines potimarron rôti au miel, bleu et noix
Ingrédients
- 1/2 potimarrons
- 2 c. à soupe de huile d'olive
- 2 c. à soupe de miel
- 100 g de bleu
- 4 tranches de pain de campagne grillées
- 50 g de noix
- sel, poivre
Préparation
1
Couper le potimarron en cubes et faire rôtir dans une poêle avec l'huile d'olive et le miel pendant une dizaine de minutes.
2
Découper le bleu en morceaux. Sur les tranches de pain, déposer le potimarron, le bleu et quelques noix concassées.
3
Saler, poivrer et faire griller 3 minutes au four.
4
Servir avec une salade verte.
L'astuce du chef
Pas besoin de peler le potimarron, la peau est très fine et fondante une fois cuite.