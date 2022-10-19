Craquez pour les tartines gourmandes au potimarron rôti au miel, une douceur d'automne irrésistible !

Par Célia Papaïx ·

Tartines potimarron rôti au miel, bleu et noix

Avec un peu de fromage bleu pour le caractère et quelques noix pour le côté croquant, ces tartines automnales vont faire des heureux à table.

Pour un brunch d'automne parfait ou pour un dîner vite fait bien fait, voici la recette gourmande à reproduire de toute urgence ! Le potimarron rôti au miel est ultra-fondant et savoureux, ça va être difficile de ne pas vouloir une autre tartine… Pour donner un peu de caractère à ces tartines salées, on ajoute du bleu ou du roquefort pour un côté plus crémeux. Quelques noix viennent parfaire cette gourmandise d'automne ! Alors, vous craquez ?

Recette Tartines potimarron rôti au miel, bleu et noix

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1/2 potimarrons
  • 2 c. à soupe de huile d'olive
  • 2 c. à soupe de miel
  • 100 g de bleu
  • 4 tranches de pain de campagne grillées
  • 50 g de noix
  • sel, poivre

Préparation

1
Couper le potimarron en cubes et faire rôtir dans une poêle avec l'huile d'olive et le miel pendant une dizaine de minutes.
2
Découper le bleu en morceaux. Sur les tranches de pain, déposer le potimarron, le bleu et quelques noix concassées.
3
Saler, poivrer et faire griller 3 minutes au four.
4
Servir avec une salade verte.
L'astuce du chef
Pas besoin de peler le potimarron, la peau est très fine et fondante une fois cuite.
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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