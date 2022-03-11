On se régale avec ces oeufs cocotte au brocoli et roquefort ! Une recette simple mais très gourmande

Quand on manque d'inspiration pour le repas du soir ou tout simplement pour se faire plaisir autour d'un brunch familial, les œufs cocotte c'est toujours une bonne idée ! Surtout avec cette version au brocoli et au roquefort.
Oui, on sait que vous aviez adoré les œufs cocotte au reblochon cet hiver. Alors on revient avec une nouvelle recette super gourmande d'œufs cocotte au brocoli et au roquefort ! Un mélange qui ne laissera pas vos papilles de marbre, c'est sur et certain. En plus, ce plat se prépare en quelques minutes. Vite, en cuisine ! Le brocoli et le roquefort font vraiment la paire, la preuve avec une quiche hivernale très gourmande. Et pour faire aimer les brocolis aux enfants, vous pouvez toujours les cuisiner en gaufre, personne ne s'en rendra compte et c'est délicieux.
Recette Oeuf cocotte au brocoli et roquefort
Ingrédients
- 500 g de bouquet de brocoli
- 20 cl de crème fraîche épaisse
- sel, poivre
- muscade moulue
- 20 g de beurre
- 150 g de roquefort
- 8 oeufs
Préparation
1
Nettoyer le brocoli et le faire cuire 15 à 20 minutes dans un grand volume d'eau bouillante salée. Égoutter puis mixer avec la crème fraîche afin d'obtenir une purée. Assaisonner de sel, poivre et de muscade.
2
Beurrer 4 ramequins individuels et répartir la purée au fond. Casser deux oeufs dans chaque ramequin.
3
Émietter le roquefort et le répartir sur les oeufs. Enfourner à 210°C pendant 7 minutes. Surveiller la cuisson pour que le blanc soit suffisamment cuit. Servir aussitôt !