On se régale avec ces oeufs cocotte au brocoli et roquefort ! Une recette simple mais très gourmande

Quand on manque d'inspiration pour le repas du soir ou tout simplement pour se faire plaisir autour d'un brunch familial, les œufs cocotte c'est toujours une bonne idée ! Surtout avec cette version au brocoli et au roquefort.

Oui, on sait que vous aviez adoré les œufs cocotte au reblochon cet hiver. Alors on revient avec une nouvelle recette super gourmande d'œufs cocotte au brocoli et au roquefort ! Un mélange qui ne laissera pas vos papilles de marbre, c'est sur et certain. En plus, ce plat se prépare en quelques minutes. Vite, en cuisine ! Le brocoli et le roquefort font vraiment la paire, la preuve avec une quiche hivernale très gourmande. Et pour faire aimer les brocolis aux enfants, vous pouvez toujours les cuisiner en gaufre, personne ne s'en rendra compte et c'est délicieux.