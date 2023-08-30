Pour un repas estival et gourmand, découvrez les tomates farcies au chèvre frais !

Une recette originale et super facile à refaire à la maison. Les tomates farcies au chèvre frais peuvent se déguster chaudes en plat principal ou froides en entrée avec une salade !
Pour un déjeuner ensoleillé sans prise de tête, voici une recette végétarienne très gourmande : des tomates farcies au chèvre frais. On ajoute des herbes (persil, herbes de Provence…) dans la farce avec un peu de ricotta également puis un tour au four, c'est prêt ! On ne vous a pas menti, c'est vraiment très simple à reproduire chez vous. En plus d'être originales, ces tomates farcies feront l'unanimité auprès des papilles de vos convives ! N'hésitez pas à tester également les tomates farcies au crabe et au fromage frais pour une entrée rafraîchissante. Et si vous voulez surprendre vos invités, voici la tomate farcie surprise !
Recette Tomates farcies au chèvre frais
Ingrédients
- 8 tomates à farcir
- gros sel
- 1 gousse d'ail
- 1/2 bouquet de persil
- 200 g de chèvre frais
- 200 g de ricotta
- 1 c. à soupe de Herbes de Provence
- sel, poivre
- 3 c. à soupe de concentré de tomate
- 1 c. à soupe de huile d'olive
Préparation
1
Couper les chapeaux des tomates et les évider délicatement avec une cuillère sans les trouer. Saler l'intérieur des tomates et les retourner pour les "égoutter".
2
Pendant ce temps, hacher l'ail et le persil.
3
Mélanger le fromage de chèvre frais et la ricotta. Ajouter l'ail, le persil, les herbes de Provence et assaisonner de sel et de poivre. Bien mélanger pour obtenir une farce homogène.
4
Délayer à la fourchette le concentré de tomate avec l'huile d'olive. Farcir le fond des tomates avec cette préparation puis ajouter la farce au fromage de chèvre.
5
Déposer les tomates dans un plat à gratin et ajouter les chapeaux sur le côté. Enfourner à 200°C pendant 20 minutes.
6
Servir les tomates farcies au chèvre frais froides ou chaudes avec leur chapeau !
L'astuce du chef
Choisissez des tomates type ananas, Bali ou Saint-Pierre pour cette recette !