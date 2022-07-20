Aujourd'hui, on farcie des tomates avec du crabe au fromage frais et c'est trop bon !

Par Célia Papaïx ·

Tomates farcies au crabe et au fromage frais

La recette du jour parfaite pour l'été : des tomates farcies au crabe et au fromage frais, c'est une tuerie !

Cette assiette estivale est vraiment très gourmande ! Pour changer des tomates farcies au thon en entrée, osez la farce au crabe et au fromage frais. Vous pouvez même utiliser du fromage ail et fines herbes pour encore plus de saveurs. À servir très frais ! Régalez-vous une fois de plus avec des tomates farcies à la provençale avec notre recette du chef, elles sont irrésistibles et tellement simples à refaire à la maison. Besoin d'un plat vite fait bien fait pour le dîner ? On vous conseille cette quiche au crabe, accompagnée d'une salade, c'est le repas parfait quand on n'a pas le temps !

Recette Tomates farcies au crabe et au fromage frais

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 grosses tomates
  • 1 échalote
  • 200 g de crabe en boîte
  • 150 g de fromage frais
  • 1 citron jaune
  • ciboulette

Préparation

1
Couper le chapeau des tomates, les évider délicatement à l'aide d'une cuillère sans les percer puis saler le fond. Les retourner sur une grille pour qu'elles puissent s'égoutter.
2
Émincer finement l'échalote et la mélanger avec le crabe émietté. Ajouter le fromage frais, le zeste et le jus du citron puis bien mélanger.
3
Ciseler de la ciboulette et l'ajouter au mélange précédent.
4
Farcir les tomates de cette préparation, remettre le chapeau et déguster bien frais !
étéPoisson
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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