Aujourd'hui, on farcie des tomates avec du crabe au fromage frais et c'est trop bon !

La recette du jour parfaite pour l'été : des tomates farcies au crabe et au fromage frais, c'est une tuerie !
Cette assiette estivale est vraiment très gourmande ! Pour changer des tomates farcies au thon en entrée, osez la farce au crabe et au fromage frais. Vous pouvez même utiliser du fromage ail et fines herbes pour encore plus de saveurs. À servir très frais ! Régalez-vous une fois de plus avec des tomates farcies à la provençale avec notre recette du chef, elles sont irrésistibles et tellement simples à refaire à la maison. Besoin d'un plat vite fait bien fait pour le dîner ? On vous conseille cette quiche au crabe, accompagnée d'une salade, c'est le repas parfait quand on n'a pas le temps !
Recette Tomates farcies au crabe et au fromage frais
Ingrédients
- 4 grosses tomates
- 1 échalote
- 200 g de crabe en boîte
- 150 g de fromage frais
- 1 citron jaune
- ciboulette
Préparation
1
Couper le chapeau des tomates, les évider délicatement à l'aide d'une cuillère sans les percer puis saler le fond. Les retourner sur une grille pour qu'elles puissent s'égoutter.
2
Émincer finement l'échalote et la mélanger avec le crabe émietté. Ajouter le fromage frais, le zeste et le jus du citron puis bien mélanger.
3
Ciseler de la ciboulette et l'ajouter au mélange précédent.
4
Farcir les tomates de cette préparation, remettre le chapeau et déguster bien frais !