Osez les tomates farcies au thon pour une entrée estivale et gourmande !

Une assiette rafraîchissante, gourmande et tellement simple à réaliser ! Ces tomates farcies au thon vont vraiment vous faire rougir de plaisir…

On connaît par cœur la version réconfortante et traditionnelle des tomates farcies. Par contre, on ne pense pas souvent à les garnir de thon pour une entrée originale et fraîche. Alors en deux trois mouvements, voici une recette gourmande et ultra-facile à refaire chez vous, vous verrez ces tomates farcies au thon sont irrésistibles ! Si vous avez des envies de sucré/salé, tentez les pêches farcies au thon, c'est trop bon. Les avocats farcis aux rillettes de thon seront parfaits pour un apéro ou une entrée express !