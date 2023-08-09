Découvrez les originales tomates farcies façon crumble, une recette qui vous fera rougir de plaisir !

Par Célia Papaïx ·

Tomates farcies façon crumble

Servez ces tomates farcies revisitées version crumble, personne autour de la table ne pourra y résister !

Vous avez envie de changer des tomates farcies traditionnelles ? Voici une version originale façon crumble ! Et oui, le crumble n'est pas réservé au dessert, on peut tout à fait le décliner en plat salé avec des légumes, du poisson, de la viande… Ici, on réalise des tomates farcies avec de la chair à saucisse et on les saupoudre d'un délicieux crumble au parmesan, légèrement relevé avec du paprika. Un petit tour au four et le tour est joué ! Vos papilles ne pourront qu'adorer cette recette estivale très gourmande.

Recette Tomates farcies façon crumble

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 6 grosses tomates à farcir
  • 500 g de chair à saucisse
  • 1/2 poivrons
  • 1 branche de céleri
  • 1/2 bouquet de persil plat
  • 2 gousses d'ail
  • 1 petit oignon
  • sel, poivre
  • huile d'olive
  • Pour le crumble :
  • 70 g de beurre mou
  • 70 g de parmesan
  • 100 g de farine
  • 1 pincée de paprika

Préparation

1
Découper le chapeau des tomates et les évider à l'aide d'une cuillère sans les percer.
2
Hacher la chair en petits dés et la mélanger avec la chair à saucisse, le demi-poivron coupé en cubes, la branche de céleri coupée en petits tronçons, le persil ciselé, les gousses d'ail hachées et l'oignon émincé.
3
Saler, poivrer et bien mélanger. Farcir les tomates avec cette tomates et les déposer dans un plat à gratin.
4
Mélanger du bout des doigts le beurre mou coupé en morceaux avec le parmesan, la farine et le paprika. La consistance doit être sableuse.
5
Saupoudrer les tomates avec le crumble et enfourner 40 minutes à 180°C.
6
Déguster aussitôt.
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- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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