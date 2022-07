À deux, quatre ou plus, jouer à plusieurs sur un jeu vidéo rend l’ambiance plus fun. Découvrez notre sélection des 30 meilleurs jeux coop sur PC et console.

Que sont les jeux coop ?

Jeunes joueurs plongés dans un jeu en coopération. Crédit : Natasha Zakharova

À voir aussi

Un jeu coop, ou jeu coopératif, est un jeu vidéo jouable en multijoueur, où les joueurs travaillent généralement en coopération et forment une équipe. C’est un jeu jouable à plusieurs, contrairement à un jeu en mode solo où le joueur mène seul la partie. Qu’il s’agisse de jeux d’aventure, d’action, de survie, de stratégie, de RPG, de société ou encore de jeux de tir type FPS, les jeux coop nécessitent au moins deux joueurs pendant chaque partie. En monde ouvert ou de type jeux de plateforme, ils sont disponibles sur différentes consoles comme la Xbox One, la Nintendo Switch, la PlayStation 4 et 5, ainsi que sur PC et smartphone.

Si les jeux en coopération en ligne gagnent en popularité, les video games en mode multijoueur local restent les plus appréciés dans l’univers du gaming. Ils sont parfaits pour permettre à tout un chacun de passer des moments pleins d’ambiance, en famille ou entre amis. Bien que certains jeux à un seul joueur comme Dead Cells offrent des moments passionnants, jouer à plusieurs évite l’isolation. Nous vous proposons notre top 30 des meilleurs jeux coop que vous devrez essayer, quel que soit votre âge. Mario Party, It Takes Twoo ou encore Unravel Twoo, vous trouverez sûrement le jeu coop répondant à vos attentes.

1 – It takes two

Affiche du jeu It takes two. Crédit : xixnerox

It takes two du studio Hazelight a remporté le titre du meilleur jeu vidéo de l’année au Game Award 2021. Il se joue uniquement à 2 joueurs, mais vous pouvez y jouer en ligne ou en coop local. Il est apprécié pour sa mise en avant des mécaniques de jeu à deux joueurs. Un couple s’apprêtant à divorcer se voit malgré tout obligé de coopérer pour retrouver leur taille humaine et résoudre bien des problèmes. Disponible sur PlayStation, Xbox et PC.

2 – Sackboy : A Big Adventure, à jouer en famille ou entre amis

Scène du jeu coopératif Sackboy : A big Adventure. Crédit : Sara Fraychineaud

Dans ce nouvel opus, vous devrez coopérer (bien que ce ne soit pas obligatoire) pour venir à bout de Vex. Il peut accueillir jusqu’à 4 joueurs. Uniquement sur PS4 et PS5.

3 – Mario Kart

Mario Kart 8 Deluxe. Crédit : gonintendo.com

Les incollables de Mario Kart seront ravis avec ce nouvel opus qui se joue maintenant jusqu’à 4 joueurs. Que vous soyez débutant ou de niveau avancé, et quel que soit votre âge, ce jeu sur Switch est facile à prendre en main.

4 – Mario Party Superstars

Affiche du video game Mario Party Superstars. Crédit : Presse-citron.net

Ce jeu offre de nombreux mini-jeux amusants, jouables jusqu’à 4, pour des moments entre amis ou en famille inoubliables. Disponible sur Switch.

5 – Overcooked! All you can eat : un jeu pour qui aime cuisiner

Présentation du jeu vidéo Overcooked! All you can eat. Crédit : Team17.com

Si vous êtes amateur de cuisine, ce jeu est fait pour vous! Coopérez entre 2 à 4 joueurs pour préparer les commandes des clients tout en repoussant vos ennemis, le tout dans une cuisine sens dessus-dessous. Chaque session de jeu dure 5 minutes. Jouable sur toutes les plateformes.

6 – A way out, un jeu d’action digne d’un film

Lien : https : //info-digitale.com/wp-content/uploads/2018/04/A-Way-Out-001.jpg

Personnages du jeu vidéo A Way Out. Crédit : Info-digitale.com

Jouable à 2 uniquement et signé studio Hazelight, A Way Out est l’un des meilleurs jeux coop de sa catégorie. Deux prisonniers, Leo et Vincent, doivent coopérer pour déjouer les systèmes de sécurité, échapper aux gardiens et parvenir à s’évader.

7 – Moving out : jeu coopératif amusant

L’équipe de déménageurs en action. Crédit : Store.epicgames.com

Comme vous l’avez sans doute deviné, Moving Out est un jeu coopératif où vous gérez une équipe de déménageurs à Packmore. Jouable en coop local jusqu’à 4 joueurs, ce jeu vous demande une bonne coordination pour réaliser les tâches et éviter les obstacles. Sur PC, PlayStation 4 et Xbox. Chaque session dure 10 minutes.

8 – Unravel Two

Affiche du jeu Unravel Two. Crédit : Ea.com

Excellent pour jouer à deux, ce jeu demande des gestes coordonnés pour guider deux personnages de laine, mais il est disponible également en mode solo. Pour terminer les niveaux, il faut résoudre des casse-têtes et passer par divers obstacles. Compatible avec toutes les plateformes.

9 – Luigi’s Mansion 3, sur Switch

Luigi’s Mansion 3 sur Switch. Crédit : Nintendo.fr

Vraisemblablement l’un des meilleurs jeux coopératifs au monde, Luigi’s Mansion 3 se passe dans un hôtel hanté. Vous apprécierez les univers authentiques ainsi que la qualité du jeu au niveau graphique et du gameplay. En mode multijoueur ou solo, Luigi’s Mansion 3 peut se jouer à deux en local.

10 – Borderlands 3 : jeu multijoueur

Scène du jeu d’aventure Borderlands 3. Crédit : store.epicgames.com

Le but est de protéger la galaxie contre les assauts d’une secte sans pitié et de faire régner votre loi à deux sur les planètes. Ce jeu de tir, ou FPS, est disponible sur toutes les plateformes.

11 – Rayman Legends : pour jouer en coop local

Affiche du jeu de plateforme Rayman Legends. Crédit : Ubisoft.com

Jusqu’à 4 joueurs peuvent jouer à ce jeu de plateforme à travers lequel vous pourrez débloquer des niveaux. Le mode Kung Foot permet de faire des parties de foot par équipe de 2. Disponible sur PC et sur toutes les consoles.

12 – Portal 2 : le jeu Portal en multijoueur

Image du jeu Portal Crédit : fr.jugomobile.com

Deux robots doivent trouver la sortie d’un laboratoire où ont lieu des expériences diaboliques. Ils auront à affronter la démentielle intelligence artificielle appelée GlaDOS. Tout le long du jeu, passez chaque test à travers les portals gun’s. Ce jeu de type FPS est disponible sur PC et Mac uniquement.

13 – Cuphead : entre cartoon et jeu d’aventure

Affiche du jeu vidéo Cuphead. Crédit : nintendo.fr

Malgré son air de dessin animé de l’ancienne époque, Cuphead représente un vrai défi qu’il convient d’affronter en équipe. Deux joueurs peuvent y participer en local. Sur PC, Xbox et Switch.

14 – Divinity Original Sin : un excellent jeu RPG

Personnages du jeu vidéo Divinity. Crédit : kickstarter.com

Accessible en coopératif local, Divinity s’inspire des mécaniques de jeux de rôle connus. Tour à tour, vous devez guider le héros tout au long des défis posés par le jeu. Année de sortie : 2015. Versions : PS4, Xbox et PC.

15 – Super Mario World 3D

Affiche du jeu Super Mario 3D World Crédit : Nintendo.fr

Luigi et ses amis doivent secourir la princesse Libella au royaume des Libella. Cette nouvelle aventure en 3D regorge de nouveautés. Pouvant accueillir jusqu’à 4 joueurs, ce jeu est disponible sur Wii U et Switch.

16 – Brothers A Tale of Two Sons

Personnages de Brothers A Tale of Two Sons. Crédit : Nitendo.fr

Dans ce jeu, les deux joueurs guident les personnages de deux frères à travers un univers de conte de fées. Des boss à affronter jusqu’aux énigmes, ce jeu promet des moments inoubliables. Disponible sur Switch.

17 – Haven : entre jeu de survie et RPG

Yu et Kay, deux personnages du jeu de survie stratégie Haven. Crédit : Nitendo.fr

Dans ce jeu, deux amoureux vont devoir unir leurs efforts pour survivre dans un monde où le danger est omniprésent. Ils devront notamment trouver les matériaux nécessaires pour construire leur vaisseau spatial. Sur PC, PlayStation 4 et 5, Xbox One et Switch.

18 – Forza Horizon 4, du studio Playground Games

Véhicules du video game Forza Horizon 4. Crédit : Xbox.com

Ce jeu de course se passe au nord de la Grande-Bretagne. Il inclut des parties où il est nécessaire de coopérer. Bien que sa sortie remonte à 2018, cet opus mérite de faire partie de notre classement. Uniquement sur Xbox et PC.

19 – Super Mario Galaxy 2

Image du jeu Super Mario Galaxy 2. Crédit : Nintendo.fr

Bien que la date de sortie du premier opus remonte à 2011, le dernier en date fait partie des jeux à succès les plus mémorables. Comme évoqué, l’histoire se passe cette fois dans l’univers lointain, avec Yoshi. À jouer sur Wii et Wii U.

20 – Shift happens : un bon jeu coopératif

Personnages du jeu vidéo Shift Happens. Crédit : Nintendo.fr

Dans ce jeu coopératif, les deux joueurs (ou un joueur) incarnent deux créatures appelées Bismo et Plom. L’objectif est de trouver le chemin, à travers 40 niveaux de jeu. Jouable sur PC, Switch et Xbox One.

21 – Don’t starve together : en mode 2 joueurs

Scène du jeu vidéo Don’t starve together. Crédit : cdkeybay.com

Il s’agit du nouvel opus de Don’t Starve, désormais en mode 2 joueurs. Ce jeu de survie inclut deux personnages qui devront coopérer pour faire face aux dangers et survivre. Accessible sur toutes les plateformes, sauf PS5.

22 – Trine : un jeu coopératif à découvrir

Les 3 personnages du jeu vidéo Trine. Crédit : Nintendo.fr

Vous pouvez jouer à 3 dans ce jeu en incarnant un magicien, un chevalier et une voleuse. Les trois personnages ont des aptitudes qui sont complémentaires. Disponible sur toutes les plateformes.

23 – Super Smash Bros Ultimate : jeu de combat multijoueur

Les héros du jeu Super Smash Bros Ultimate. Crédit : actugaming.net

Accessible dès l’âge de 12 ans, ce jeu de combat des plus classiques promet des moments en famille ou entre amis que vous ne serez pas près d’oublier. De nombreux personnages sont au rendez-vous. Uniquement sur Switch.

24 – Fifa 21 : faites votre équipe

Affiche du jeu vidéo Fifa 21. Crédit : Nintendo.ch

Si vous êtes branché foot, ce titre est un grand classique à ne pas manquer. Vous pourrez y jouer à plusieurs en coop local, quelle que soit votre machine de gaming.

25 – Minecraft Dungeons : Minecraft en multijoueur

Affiche du jeu vidéo Minecraft Dungeons. Crédit : Xbox.com

Ce jeu Minecraft comporte des donjons. Vous pourrez terminer chacun d’entre eux en 30 minutes environ. Jouez entre 2 à 4 joueurs. Versions pour toutes les plateformes.

26 – Halo The Master Chief Collection : 2 à 4 joueurs

Présentation du jeu vidéo Halo The Master Chief Collection. Crédit : Xbox.com

Ce jeu de tir se joue à deux en local ou à 4 en réseau. Il vous promet des heures d’amusement entre amis ou en famille. Sur console Microsoft et PC.

27 – Have Ho : la coopération pour éviter la chute

Scène du jeu vidéo Have Ho. Crédit : Nintendo.fr

Ce jeu met plus que jamais en avant la coopération. Jusqu’à 4 personnes peuvent y jouer. Le but consiste à éviter de chuter mortellement à travers les différents niveaux, et tout un chacun doit réagir. Jouable sur PC, Xbox One et Switch.

28 – Knack II : seul ou multijoueur

Couverture du jeu vidéo Knack II. Crédit : daily-passions.com

Dans ce nouvel opus de Knack, entre 1 à 2 joueurs peuvent taper sur divers adversaires mécaniques. Sur PS4 uniquement, Knack 2 semble mieux réussi, comme l’affirme le test réalisé par les professionnels d’un site spécialisé.

29 – Crash Team RacingNitro : l’un des meilleurs jeux de kart

Image de couverture du jeu vidéo CTR Nitro Fueled. Crédit : Nintendo.fr

Entre 2 et 4 joueurs peuvent jouer à ce nouvel opus de Crash Bandicoot, un classique de chez Sony. Plusieurs modes de courses sont disponibles : time battle, contre la montre et coupes.

30 – DiabloIII : jeu RPG pour 4 joueurs

Couverture du jeu vidéo Diablo. Crédit : Playstation.com

Invitez 3 de vos amis pour vous aider à protéger «Sanctuaire» des attaques venues des ténèbres. Les joueurs sont libres de rejoindre ou de quitter une partie à tout moment. Sur Switch, PS4, Xbox et PC.