18 idées de jolis prénoms en b pour le bébé à venir !

Si vous avez du mal à trouver le prénom parfait pour votre bébé, pourquoi ne pas essayer un prénom en « b » ? Simple et efficace !

Prénom rare ou prénom commun ?

À la naissance, un prénom nous est donné. Ce prénom, nous le gardons en général jusqu’à la fin de notre vie. Bien sûr, il y a des exceptions. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces personnes-là ne se sentent pas à l’aise avec leur prénom. Pourquoi encore ? Parce qu’un prénom doit pouvoir désigner et définir une personne. En effet, un prénom a toujours un sens, une signification, une racine et une étymologie. Le choix d’un prénom doit donc être fait avec minutie, et en prenant ces données-là en compte.

Choisir le prénom du futur bébé n’est jamais une mince affaire, et ça, les jeunes parents le savent. Trouver une réponse à « Comment va-t-on l’appeler ? » est peut-être l’une des choses les plus difficiles au monde. Déjà, il faut lancer le moteur de recherche et piocher quelques idées par-ci par-là. Il est également possible de faire un tour parmi les prénoms des proches. Bien entendu, le choix final revient aux parents. Le prénom sélectionné peut être commun ou rare.

Un prénom est dit commun lorsqu’un grand nombre de nouveau-nés dans une année en deviennent possesseurs. Plus la popularité du prénom est accrue, plus il devient commun dans la société.

Un prénom est rare lorsqu’au contraire, seuls quelques bébés sont référencés le portant dans l’année. Outre les statistiques annuelles, il est également possible d’analyser celles datant de l’introduction du prénom en France. Il faut savoir qu’un prénom, en plus d’être rare ou commun, peut également être moderne ou ancien. La modernité ou l’ancienneté d’un prénom dépend de la date à laquelle il est apparu sur le sol français.

Toutefois, ce n’est pas qu’un prénom date du Moyen-Âge qu’il est forcément populaire. Parallèlement, un prénom datant de 2010 n’est pas immédiatement tendance. En fin de compte, tout dépend des statistiques. Néanmoins, que vous cherchiez parmi les prénoms rares les plus originaux ou ceux les plus répandus, l’important est d’en trouver un qui vous plaise. Pensez également à choisir un prénom qui pourra plaire à votre enfant, puisque, il faut le dire, c’est LUI qui portera le prénom toute sa vie. Autant en choisir un qui lui est adapté !

Propositions de prénoms en « b » pour fille

Les prénoms commençant par la lettre « b » sont une valeur sûre. Ils sont présents dans toutes les langues, tous les pays, toutes les religions, en bref, dans le monde entier. Ce qui donne une liste quasi interminable de noms dans laquelle faire son choix. Voici une petite sélection de prénoms en « b » pour fille.

Babette

En hébreu, Babette signifie « Dieu est serment ». Il peut également être considéré comme le diminutif d’Élisabeth. Babette est un prénom ancien, datant d’avant 1900. Il n’est cependant pas aussi populaire qu’un autre prénom. En effet, l’année du plus grand succès de Babette est 1982, lorsque 17 filles en héritent.

Babette est une fille hypersensible et très affectueuse. N’appréciant pas la solitude, elle s’épanouit en étant entourée de sa famille et de ses amis.

Bao

Bao est un prénom d’origine chinoise, parfait pour ceux qui aiment l’exotisme. Bao apparaît pour la première fois en 1979.

Bao est une personne sérieuse, intransigeante et faisant preuve d’énormément de rigueur. Bao adore la stabilité et la constance dans sa vie. Parfois un peu maniaque, cela est dû au fait qu’elle n’aime pas que les choses soient mal faites.

Berenyce

Berenyce trouve son origine dans l’anglais. Il s’agit d’un prénom très récent, puisqu’apparaissant en 1999. Depuis, seules 7 Berenyce ont été recensées.

Berenyce est une fille qui adore avoir son indépendance. Concentrée, ses ambitions personnelles sont le moteur de sa vie. C'est également pourquoi elle est aussi friande de défis et de challenges. Elle est prête à réussir, et s’en donne parfaitement les moyens.

Berra

Berra vient de la langue germanique et signifie « brillante, illustre ». Très récent et moderne, Berra n’entre en France que depuis 2007. À partir de là, les Berra de France sont donc au nombre de 61.

Berra brille par sa tranquillité. De nature douce, elle est très empathique et bienveillante envers ceux qu’elle aime. Timide au premier abord, elle n’en reste pas tendre et sociable.

Beverly

Beverly est un nom anglais, dont la signification est « à proximité des castors ». Ce prénom original apparaît en 2013 et a uniquement été donné à un très faible nombre de filles.

Beverly est une fille bienveillante. Elle développe un « positive mindset » presque contagieux et est toujours de bonne humeur.

Bonnie

Bonnie est un prénom anglais. Dérivé de « bonus », il signifie « belle ». Il s’agit d’un prénom ancien datant de 1954.

Bonnie est de naturecurieuseet éveillée. Dotée d’un grand dynamisme, elle est obstinée et possède une grande soif d’apprendre. Ce qu’elle déteste au plus haut point ? L’oisiveté !

Brandy

Brandy possède des racines anglaises. Ce prénom vient de « brandewijn », ce qui signifie « vin brûlé ». Il fait son apparition en 1994.

Brandy est une personne dont les objectifs sont d’une importance capitale. Elle fait preuve d’énormément d’indépendance et ne recule devant aucun défi.

Brenda

Brenda est un prénom celte, signifiant « princesse ». Assez récent, Brenda apparaît en 1995. Il bénéficie toutefois d’une popularité grandissante, et ce, depuis son apparition. En effet, pas moins de 647 filles le portent.

Brenda se démarque par sa générosité. Parfois un peu intrusive, elle n’en est pas moins sincère et empathique.

Bridget

Bridget a des origines celtes. Il vient du mot celtique « brigh », ce qui signifie « force ». L’Hexagone voit ce prénom fouler son sol en 1996. Depuis, Bridget reste un prénom rare.

Émotive et parfois à fleur de peau, Bridget est une fille sensible qui trouve le plaisir dans le partage d’amour.

Propositions de prénoms en « b » pour garçon

Basile, Bader, Barry, Bachir… Autant de prénoms commençant par la lettre « b » et qui sont parfaits pour un petit bébé garçon. Ci-dessous, une petite sélection de prénoms en « b » originaux.

Balthazar

Balthazar peut aussi s’écrire « Balthasar ». Dans les deux cas, il provient du grec signifiant « Dieu protège le roi ». Il fait partie des prénoms anciens. Tout de même assez populaire, 108 Balthazar ont été recensés en 2019.

Balthazar est créatif et imaginatif. Son principal atout est qu’il est audacieux, ce qui lui permet de toujours atteindre ses objectifs.

Baptiste

Baptiste vient de Baptista, « baptiser ». S’il a longtemps été utilisé comme adjectif, c’est à partir du XVè siècle qu’il est considéré comme un prénom. Au fil des siècles, il a toujours connu un succès grandissant.

Baptiste en impose par son charisme, sa capacité à convaincre, ainsi que son éloquence.

Benoît

Benoît est dérivé du latin et de l’arabe « benedictus », signifiant « béni ». Son apparition sur le sol français date de 1900 et depuis, il gagne en popularité.

Benoît est un garçon empathique et fiable. Très attentif à son prochain, il exècre la malveillance et tend à toujours faire le bien autour de lui.

Badr

En arabe, Badr signifie « aux cheveux clairs ». Prénom assez original, il n’est toutefois pas très répandu. En 2017, il a été donné à 59 garçons, nombre maximum depuis l’apparition du prénom dans l’Hexagone.

Bard estdrôleet attachant, tout en étant fantaisiste et très enthousiaste. Parfois rêveur, il n’en est pas moins un garçon qui aime les challenges.

Bastien

Dans la langue grecque, « sebastos » signifie « couronner, honoré ». C’est de ce mot qu’est dérivé Bastien, diminutif de Sebastien. Il s’agit de l’un des prénoms français les plus populaires. Rien qu’en 2020, il a été donné à 427 garçons.

Ce garçon a de la suite dans ses idées. Il fait preuve d’une énorme force de travail.

Billy

Billy dérive de l’anglais « will » et signifie « protecteur résolu ». Depuis 1939 où il arrive dans l’Hexagone, pas moins de 2481 Billy ont été recensés.

Billy brille par sa bienveillance, sa générosité et sa modestie. Il est doté d’une positivité à toute épreuve.

Barthelemy

Barthelemy vient de la langue hébraïque. Dérivé de « bar-tolmaï », il veut dire « fils de Tomolai ». Il s’agit d’un prénom ancien qui n’est pas très populaire. En 2019, il est attribué à 21 bébés.

Barthelemy étonne par ses ambitions. Parfois imprudent, il ne recule toutefois devant aucun obstacle afin d’arriver à ses objectifs. En d’autres termes, il s’agit d’une personne déterminée à réussir.

Boris

Boris vient d’une racine slave qui signifie « combat ». Très populaire entre 1970 et 1991, il l’est beaucoup moins depuis 2000.

Boris est un garçon travailleur intelligent, ambitieux et débordant d’énergie.

Bernard

Dans la langue germanique, « hard » signifiant « courage, ours » est le mot duquel provient Bernard. Il s’agit d’un prénom ancien qui, actuellement, est devenu assez rare pour les bébés.

C’est une personne dont les ambitions personnelles prennent une grande place dans la vie. Il fera tout pour atteindre ses objectifs, montrant une énorme détermination.