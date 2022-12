En matière de beauté, les hommes ont aussi leurs propres atouts. Voici 25 mecs les plus beaux au monde considérés comme tels par leur charme naturel.

Qui sont les 25 mecs les plus beaux ?

Beau mec en train de se laver le visage. Crédit : Wavebreakmedia

Souvent, on dit que la beauté est un critère subjectif pour décrire une personne. La beauté regroupe elle-même un ensemble de critères permettant de dire qu’une personne attire visuellement et intérieurement. Mais chaque femme, ou chaque gars, a sa propre manière de juger de la beauté d’un mec. En matière de mecs beaux gosses, nombreux sont ceux qui font une vidéo ou un post les mettant en avant physiquement sur TikTok pour faire un buzz, l’utilisation des réseaux sociaux connaissant un succès grandissant. D’autres montrent leurs photos sexy ou torse nu avec des pectoraux saillants. À propos de beauté, il est certain que de nombreux mecs ont un charme et une élégance qui les rendent séduisants, mais les réseaux sociaux font que certains sont plus connus que d’autres.

Les plus beaux mecs ne sont pas nécessairement ceux qui ont mille abonnés sur TikTok, ni ceux dont les vidéos ont le plus de vues. En effet, parfois, elles ont un contenu obscène, parlant d’histoire de sexe, de sujets dépassant le code de bonne conduite. Ce ne sont pas non plus uniquement les mecs qui marquent des points dans des sondages beauté réalisés en ligne. En outre, un « handsomeguy », un beau mec, n’a pas besoin d’être un monsieur muscle pour séduire une fille, quoique. Dans la vraie vie, les beaux mecs, ce sont ceux qui ont une belle personnalité, un beauphysique, un charme naturel, un état d’esprit, et qui sont intelligents.

Ce sont des mecs qui ont un petit plus les distinguant des autres, même si on a essayé d’établir les standards de beauté masculine. Un mec beau est un mec qui a quelque chose d’original en lui. Mais les beaux hommes sont souvent les plus « visibles ». La plupart d’entre eux font partie d’un groupe d’acteurs célèbres. Veuillez noter que la beauté est subjective, mais force est de constater que certains mecs font battre les cœurs. Et il n’est pas nécessaire d’aller sur TikTok et se voir proposer des vidéos basées sur les préférences « FYP », « foryou » (for you) ou « pourtoi » (prt) de chaque membre pour découvrir un beau mec. Voici une sélection de 25 mecs les plus beaux dumonde !

1 – Chris Evans

Chris Evans, l’un des plus beaux mecs connus. Crédit : Allociné

Chris Evans s’est fait connaître grâce au film d’action Avengers dans lequel il apparaît en superhéros du nom de Captain America. D’apparence, c’est un mec beau. Il séduit par ses yeux bleus, mais aussi par son charme particulier et sa coiffure changeante, sans oublier son sourire qui fait craquer toutes les filles…

2 – Leonardo DiCaprio

Léonardo Di Caprio, mec beau et élégant. Crédit : Allociné

S’il a surtout été rendu célèbre par le film Titanic, Leonardo DiCaprio connaît une carrière cinématographique plus intense: The Revenant, The Great Gatsby, etc. Mais force est de constater que « Jack » était un jeune homme bien séduisant pour « Rose » et pas que. Aujourd’hui, DiCaprio continue de séduire et de faire battre les cœurs…

3 – Ian Somerhalder

Regard perçant d’Ian Somerhalder, un mec d’une grande beauté. Crédit : Allociné

Le célèbre vampire de « The Vampire Diaries » apparaît comme l’un des mecs les plus séduisants qui soient. Ses yeux bleus et son regard perçant lui vont bien dans son rôle de vampire, mais aussi dans ses autres rôles. Cet acteur-mannequin s’est aussi fait connaître par d’autres productions à l’instar de V Wars, film mélangeant horreur et science-fiction.

4 – Mariano Di Vaio

Photo de Mariano Di Vaio Crédit : Allociné

Mariano Di Vaio est un jeune bloggeur et influenceur connu grâce à son compte Instagram sur lequel il a six millions de followers. Ce beau mec est le porte-étendard des marques Dolce & Gabanna (parfums) ou de Calvin Klein, mais il a lancé ses propres lignes de produits en tant que créateur de mode. Sa fougue, sa beauté et son dynamisme l’ont également propulsé dans le monde du cinéma. Ancien mannequin, Mariano Di Vaio fait craquer de nombreux fans.

5 – Denzel Washington

Photo de Denzel Washington. Crédit : Allociné

Denzel Washington n’est pas seulement un bel homme, c’est aussi un acteur connu et apprécié pour ses différents rôles au cinéma. Sa beauté et son charme ont fait craquer de nombreux fans dans le monde et continuent de séduire, car la beauté n’a pas d’âge. Denzel Washington fait partie des plus beaux mecs du monde.

6 – Chace Crawford

Photo de Chace Crawford. Crédit : Allociné

L’acteur américain Chace Crawford fait indéniablement partie des célébrités masculines à la beauté séduisante. Son trait de visage fin et son regard d’ange font craquer de nombreux cœurs, sans parler de son corps de rêve.

7 – Michael B. Jordan

Photo de Michael B. Jordan. Crédit : Allociné

Apparaissant dans la production « Black Panther » de Marvel Studios, Michael B. Jordan a fait parler de lui et créé des émotions auprès de nombreux fans. Élu homme le plus sexy de l’année 2020 par un célèbre magazine, il est indéniablement beau.

8 – Brad Pitt

Le beau Bradd Pitt. Crédit : Allociné

Brad Pitt n’est plus à présenter en tant que grand acteur. Il apparaît dans de nombreux films et connaît l’une des plus belles carrières du cinéma. Sa beauté et son charme n’ont pas pris une seule ride et il reste l’un des plus beaux mecs qui soient.

9 – Justin Trudeau

Photo de Justin Trudeau. Crédit : Droit Reservé

Justin Trudeau n’est pas qu’un homme politique influent et dynamique. Le premier ministre canadien est aussi l’un des plus beaux mecs au monde. Il séduit les femmes par son charme particulier. Les avis sont nombreux pour le confirmer.

10 – Richard Gere

Photo de Richard Gere. Crédit : Allociné

Ancien acteur producteur de cinéma américain, Richard Tiffany Gere est connu comme un sex-symbol et bel homme. Il est célèbre pour son rôle dans le film American Gigolo, mais sa carrière s’étend bien au-delà de cette production. La beauté n’a pas d’âge et Richard Gere est indéniablement un beau « mec ».

11 – Robert Pattinson

Photo de Robert Pattinson. Crédit : Allociné

L’acteur britannique Robert Pattinson est connu pour son rôle dans la série Twilight. Il possède l’un des plus beaux visages qui soient. Les filles ne diront pas le contraire.

12 – Hugh Jackman

Photo de Hugh Jackman. Crédit : Allociné

Hugh Jackman a fait la plus longue carrière de l’univers des superhéros. C’est aussi l’un des hommes les plus séduisants et sexy aux yeux de nombreux fans.

13 – Bradley Cooper

Photo de Bradley Cooper tout souriant. Crédit : Allociné

Bradley Cooper est assurément l’un des plus beaux mecs qui soient et entre naturellement dans ce classement. Il est connu à travers plusieurs rôles au cinéma, tels que Hang Over, He Is Not that Into You ou encore The Midnight Meat Train. Sonsourire craquantetses beaux yeuxbleusséduisent les femmes.

14 – Robert Downey

Photo de Robert Downey. Crédit : Allociné

Autre acteur-clé du film Avengers, Robert Downey est aussi connu pour rôle dans Sherlock Holmes et dans d’autres productions. Outre son sens de l’humour, il est apprécié pour son charme. C’est l’un des plus beaux hommes de son époque.

15 – David Beckham

Photo de David Beckham en tenue de foot. Crédit : Allociné

David Beckham est l’un des plus beaux mecs et footballeurs de son temps. Ce célébrissime footballeur séduit des milliers de cœur, sinon plus.

16 – Tom Cruise

Photo de Tom Cruise. Crédit : Allociné

Que ce soit dans Top Gun ou dans d’autres productions, l’acteur Tom Cruise fait fondre les cœurs par sa beauté. Son sourire craquant et ses yeux font de lui l’un des plus beaux mecs de son époque.

17 – Daniel Craig

Photo de Daniel Craig Crédit : Allociné

Qui peut rester impassible devant cette beauté masculine qu’est l’acteur britannique Daniel Craig ? Son capital muscle, son regard perçant et sa carrure virile font craquer bon nombre de femmes.

18 – Johnny Depp

Photo de Johnny Depp jeune. Crédit : Allociné

Pirate des Caraïbes, Alice au Pays des Merveilles…, Johnny Depp a marqué les esprits par ses performances en tant qu’acteur, mais aussi par sa beauté physique. Il entre naturellement dans le classement des plus beaux mecs.

19 – Antoine Griezmann

Photo d’Antoine Griezmann. Crédit : GEPA ICON Sport

Le jeune footballeur français Antoine Griezmann est devenu célèbre pour avoir hissé la France au sommet lors de la Coupe du Monde de 2018. Ayant attiré les regards par la même occasion, il est devenu l’un des plus beaux mecs de son époque.

20 – Alex Pettyfer

Photo d’Alex Pettyfer. Crédit : Allociné

Alex Pettyfer a travaillé comme mannequin pour le compte des maisons Burberry et Ralph Lauren. Sa beauté et son charme l’ont poussé au sommet de sa carrière de mannequin avant de passer dans l’univers du cinéma où il connaît également un succès croissant. Il en est de même du côté des cœurs, car il fait partie des plus beaux mecs.

21 – James McAvoy

Photo de James MacAvoy. Crédit : Allociné

L’acteur écossais James McAvoy est certainement l’un des hommes les plus séduisants, avec son regard puissant, ses yeux bleus et son visage fin.

22 – Orlando Bloom

Photo d’Orlando Bloom. Crédit : Allociné

Que ce soit dans Pirate des Caraïbes ou dans Le Seigneur des Anneaux, Orlando Bloom apparaît séduisant et sa beauté ne laisse pas indifférent. Il fait partie de l’un des plus beaux mecs.

23 – Darren Criss

Photo de Darren Criss en costume. Crédit : Allociné

Darren Criss est, certes, moins connu à l’écran, mais il figure parmi les mecs les plus craquants.

24 – Khan Salman

Photo de Kham Salman. Crédit : Allociné

Cet acteur producteur indien a connu une carrière remarquable. En parallèle de son succès, il est apprécié des dames pour son capital muscle et sa beauté en général.

25 – Hrithik Roshan

Photo de Hrithik Roshan. Crédit : Imax

Élu plus bel homme en 2022, Hrithik Roshan est à la fois acteur, danseur et producteur de cinéma.Il se fait remarquer à travers des productions à succès, son talent indéniable et, bien sûr, par son physique séduisant.