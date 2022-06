Top 20 des vieux prénom français pour fille et pour garçon

C'est la tendance du moment :les vieux prénoms français pour les nouveaux nés. Voici une liste de vingt anciens prénoms pour fille et garçon avec leur signification.

Quand on regarde le top des prénoms les plus donnés en 2020 - Louise, Alice ou Chloé pour les prénoms féminins et Gabriel, Louis, Arthur ou Jules pour les prénoms masculins - un constat s'impose : le classicisme est à la mode. En effet, depuis quelques années, la tendance est aux prénoms classiques, voire aux retours des vieux prénoms. En voici une liste de vingt idées, dix pour garçon et dix pour filles. De quoi vous inspirer.

10 idées de vieux prénoms français pour garçon

1) AUGUSTE

Origine : Le prénom masculin Auguste vient du latin «augustus» qui signifie «majestueux».

Popularité : En 1900, le prénom masculin Auguste avait été choisi pour baptiser 2 603 bébés. En 2019, 1321 Auguste sont nés en France.

Fête : 29 février





2) EMILE

Origine : Emile se rapproche du prénom latin Aimulios, signifiant «séduisant».

Popularité : Très populaire au début du XXème siècle (4 108 Emile sont nés en 1900), Emile est un prénom presque oublié. On note cependant un retour de ce prénom depuis les années 2010. Il a été donné à 844 bébés en 2019.

Fête : 22 mai

3) FERNAND

Origine : Le vieux prénom français Ferdinand est dérivé de l'allemand Fridunand composé de «frid» qui veut dire «paix» et «nand» qui signifie «hardi».

Popularité : 2 226 Fernand étaient nés en 1900. Mais sa popularité n'a cessé de décliner depuis, jusqu'à presque disparaître. 22 Ferdinand seulement sont nés en 2020.

Fête : 27 juin

4) GABRIEL

Origine : Gabriel est le prénom d'un des trois archanges de la Bible. Dans le Nouveau Testament, c'est lui qui annonce la naissance de Jesus à la Vierge Marie : l'Annonciation.

Popularité : 1 299 Gabriel étaient nés en 1900. Depuis les années 2000, Gabriel est devenu l'un des prénoms masculins les plus populaires : 9 999 enfants ont été appelés ainsi en 2019.

5) JOSEPH

Origine : Dans le Nouveau Testament, Joseph est l'époux de Marie, père de Jésus-Christ.

Popularité : Au début du XXème siècle, le prénom Joseph avait été donné à 7 259 bébés. Par la suite, sa popularité n'a cessé de baisser. Depuis les années 2010, on note une recrudescence des naissances de Joseph : 1659 bébés ont été baptisés ainsi en 2019.

Fête : 19 mars.

6) JULES

Origine : À l'époque romaine, Julius était un nom de famille noble signifiant «descendant de Jupiter». C'était aussi le prénom de l'empereur romain le plus connu : Jules César.

Popularité : 2 698 garçons avaient été baptisés Jules en 1900. Puis, le prénom Jules avait connu un déclin de popularité. Depuis 1995, il est cependant de retour : en 2019, 7 081 garçons ont été baptisés Jules.

Fête : 12 avril

7) LEON

Origine : Léon, comme Léo, vient du latin signifiant «lion», symbole de force et de courage dans la religion chrétienne.

Popularité : En 1900, Léon était un prénom très populaire, donné à 3 098 garçons. Depuis, Léo lui est préféré, mais Léon fait son retour depuis une quinzaine d'années. 4 271 Léon sont nés en 2019.

Fête : 10 novembre

8) LOUIS

Origine : Louis est un prénom français dérivé du germanique Hlodowig, composé de «hlod» qui veut dire «gloire» et «wig» «combat». Un nom de roi quoi.

Popularité : En 1900, le prénom Louis avait été donné à 9 052 garçons, rien que ça. Mais, à partir des années 1920, il a perdu en popularité… pour mieux revenir dans les années 2010. C'est aujourd'hui l'un des prénoms masculins les plus donnés : 3 795 Louis sont nés en 2020.

Fête : 25 août.

9) MARCEL

Origine : Marcel est un prénom français classique, dérivé du prénom latin Marcellus.

Popularité : En 1900, 6 536 Marcel était nés en France. Il est désormais beaucoup plus rare : 447 garçons seulement ont été baptisé ainsi en 2020.

Fête : 16 janvier

10) PAUL

Origine : Paul vient du latin «paulus» qui signifie «petit».

Popularité : Prénom classique par excellence, Paul a été donné à 4 922 garçons en 1900. Mais sa popularité a baissé au milieu du XXème siècle, pour mieux revenir au XXIème siècle : 5 677 Paul sont nés en 2019.

Fête : 29 juin

10 idées de vieux prénoms français pour fille

1) ALICE

Origine : Alice est un dérivé du prénom germanique Adalhaid dont la racine «adal» signifie «noble».

Populaire : 2939 Alice sont nées en 1900. Puis ce vieux prénom féminin a perdu en popularité avant de revenir à la fin des années 1990. En 2019, 6 587 filles ont été appelées Alice.

Fête : 16 décembre

2) ANGÈLE

Origine : Angèle est un vieux prénom français qui renvoie à la figure biblique de l'ange.

Popularité : En 1900, 1 771 filles ont été appelées Angèle, depuis, la popularité de ce prénom a décliné progressivement. En 2020, 251 bébés ont été baptisés du prénom de la chanteuse belge.

Fête : 27 janvier

3) CAMILLE

Origine : Le prénom ancien Camille vient du latin Camillus qui veut dire «serviteur de l'hôtel» (enfant de coeur, en gros).

Popularité : 1200 Camille sont nées en 1900, puis le prénom a perdu en popularité dans les années 1940, jusqu'aux années 2000. En 2020, 1 045 filles ont été appelées Camille en France.

Fête : 14 juillet

4) JEANNE

Origine : Jeanne est la forme féminine de Jean, prénom d'origine hébraïque qui peut se traduire par «Dieu pardonne».

Popularité : 13 981 Jeanne sont nées en 1900 contre 1 729 en 2020.

Fête : 30 mai

5) JOSÉPHINE

Origine : Josephine, comme Joseph, est un vieux prénom biblique.

Popularité : 3112 Joséphine sont nées en 1900 contre 574 en 2020.

Fête : 19 mars

6) JULIETTE

Origine : Juliette est un vieux prénom féminin français qui vient du latin «lulius».

Popularité : 2 352 Juliette sont nées en 1900 et 4 129 en 2019.

Fête : 30 juillet

7) LOUISE

Origine : Comme Louis, Louise vient du prénom germanique signifiant «gloire» et «combat».

Popularité : Très populaire au tout début du XXème siècle (6 696 Louise sont nées en 1900), il a perdu en popularité pour revenir encore plus fort au début des années 2000 : 7 515 filles ont été baptisées Louise en 2019. C'est d'ailleurs le deuxième prénom féminin le plus donné en France actuellement.

Fête : 15 mars

8) MARIE

Origine : La sainte Marie est la mère de Jésus.

Popularité : 48 713 filles appelées Marie en 1900, rien que ça. Un record. Depuis, la popularité du prénom de la Vierge n'a cessé de décliné progressivement. En 2020, 652 bébés ont été baptisés Marie.

Fête : 15 août

9) PAULINE

Origine : Pauline vient du latin Paulus qui signifie «petit».

Popularité : Des années 1975 aux années 2010, Pauline a connu une forte popularité (7 894 filles baptisées ainsi en 2000), actuellement en fort déclin. 440 Pauline sont nées en 2020.

Fête : 26 janvier

10) SUZANNE

Origine : Suzanne est un ancien prénom français dérivé de Shoshana, prénom hébraïque, qui veut dire «rose».

Popularité : Donné à 4 954 petites filles en 1900, époque où Suzanne était un prénom extrêmement populaire, il est désormais beaucoup moins répandu. Seulement 519 Suzanne sont nées en 2020.

Fête : 11 août