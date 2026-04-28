Il rachète un camion de glace pour se changer les idées et éviter le burn-out... et gagne aujourd'hui un salaire à 6 chiffres

Proche du burn-out, un ambulancier britannique est devenu marchand de glaces ambulant pour préserver sa santé mentale. Une activité aujourd’hui très lucrative.

À la tête d’une entreprise d’ambulances privées, James Shemmeld, 46 ans, a trouvé un nouvel équilibre professionnel en devenant marchand de glaces ambulant, rapporte la BBC.

Déprimé par son travail, il rachète un camion de glaces

Il y a six ans, ce Britannique originaire de Newcastle-under-Lyme, dans le Staffordshire, a frôlé le burn-out durant la pandémie de COVID-19.

Au cours de cette période, il a vu des patients mourir régulièrement, ce qui a affecté sa santé mentale.

« C’était difficile, vraiment difficile, parce que c’était le quotidien (…) », se souvient l’ambulancier.

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Témoin de son mal-être, son épouse lui a alors suggéré de trouver une activité pour se changer les idées.

« Je suis donc allé acheter un camion de glaces, ce qui l’a un peu surprise au début », raconte le quadragénaire.

Dans les colonnes de nos confrères, il explique avoir travaillé pour un marchand de glaces lorsqu’il était adolescent. Son ancien employeur n’a pas hésité à lui céder son Ford Transit afin de perpétuer la tradition, une camionnette dont il avait par le passé contribué à la conception graphique.

Un choix qui a changé sa vie

Aujourd’hui, James Shemmeld possède quatre camions de glaces qui se déplacent dans la région et participent à des événements dans tout le pays.

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« C’est magique… Vous n’avez pas à réfléchir ni à vous concentrer sur quoi que ce soit : vous montez simplement dans la camionnette, vous mettez la musique, vous vous arrêtez, vous servez les clients, vous discutez avec eux, vous riez, vous plaisantez », confie-t-il.

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Il a également embauché des chauffeurs, car il s'agit d'une activité qui fonctionne sept jours sur sept. Et comme certains de ses clients le savent, il est ambulancier, et il lui est arrivé d'être sollicité pour des conseils médicaux alors qu’il travaillait dans sa camionnette, souligne la BBC.

« Tout ce qu'il me manque maintenant, c'est un gyrophare bleu sur ce camion de glaces, et je pourrais faire les deux boulots en un », plaisante-t-il.

Une activité lucrative

Parallèlement, il continue de rapatrier des citoyens britanniques tombés malades à l’étranger, l’un des contrats proposés par son entreprise.

« Le camion de glaces est désormais mon activité principale, il a pris le dessus. Je fais du médical quand il y a besoin. Je réalise surtout des interventions internationales maintenant. Ça reste une grande partie de ma vie, mais les glaces, c’est là que se trouve mon cœur », a-t-il déclaré à Express & Star.

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Selon ses dires, son second commerce lui rapporte en moyenne 60 000 livres sterling (environ 70 000 euros par an), auxquels s’ajoutent 200 000 livres sterling (près de 234 000 euros) générés chaque année par sa société d’ambulances privées.

Comme il le précise, il vend ses glaces et autres cornets 1 livre sterling (environ 1,17 euro). Si cette activité est lucrative, James Shemmeld assure qu’il ne s’agit pas d’une question d’argent.