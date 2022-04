“Moula” : l'origine et la signification de ce mot

Les adolescents utilisent en nombre les termes d’argot, à l’instar de “moula”. Découvrez sans plus attendre son origine et sa signification.

“Tu es moula !” ou encore "J'vends de la moula". Avis à tous les parents d’un jeune en période d’adolescence ! Vous avez certainement dû l’entendre utiliser cette expression un jour. Mais connaissez-vous sa signification et son origine ? Si ce n’est pas le cas, c’est que la génération Z a encore beaucoup de secrets pour vous. Pas de panique, nous allons vous aider à déchiffrer leur langage.

À voir aussi

Depuis plusieurs semaines, la rédaction de Démotivateur vous propose différents articles pour créer un dictionnaire des ados. Pourquoi un dictionnaire du parler des jeunes ? Tout simplement parce qu’ils ont leur propre langage d’argot avec des expressions bien à eux. Ces dernières peuvent venir d’une autre langue comme l’arabe, l’espagnol ou l’anglais, être des mots de verlan ou bien être entendues dans des chansons de rap ou sur les réseaux sociaux.

Aujourd’hui nous allons tout vous expliquer sur l’expression “moula”. Son origine, ses multiples significations, ses différentes écritures ou encore son apparition, vous serez incollables sur ce terme d’argot à la fin de l’article. Car oui, les adolescents n’ont aucun secret pour nous ! Démarrons sans plus attendre notre tour d’horizon de “moula”.

L’origine du mot “moula”

Si le terme féminin “moula” est populaire auprès des jeunes ces dernières années, il aurait fait son apparition il y a plusieurs décennies. C’est dans les années 1930 que le mot “moula” serait né aux États-Unis. Dans l’argot américain, “moola” signifie l’argent, ou plus familièrement “le fric” ou “le cash”. On peut également l’écrire “moolah”.

S’il n’existe pas de preuve officielle attestant cette théorie, c’est parce que “moula” a gagné sa popularité grâce au rap US. Nous y reviendrons un peu plus tard. En tout cas, de nos jours, les jeunes utilisent principalement le mot “moula” dans les sens suivants : l’argent ou le cannabis. Dans une autre version utilisée par certains jeunes, “la moula” fait référence à la victoire et l’humiliation de son adversaire. Certaines personnes peuvent avertir leurs adversaires de cette façon : “Je vais te mettre la moula”.

"Moula", un synonyme pour désigner l'argent - © iStock

Les différentes significations de “moula”

Si aujourd’hui, le terme “moula” est employé pour désigner l’argent, il dispose de plusieurs significations selon le pays de son utilisateur. Ainsi, on le retrouve dans le vocabulaire espagnol. En espagnol, “mula” signifie “la mule” pour parler des personnes transportant de l’argent ou de la drogue.

Dans le dictionnaire arabe tchadien, “la moula” désigne “la sauce” qu’on utilisera en cuisine. Dans le dictionnaire tchèque, “la moula” vient du terme allemand “maul” qui fait référence à une personne idiote. Autre version possible, dans le dictionnaire français cette fois. Dans la conjugaison française, “moula” est la troisième personne du singulier du passé simple du verbe mouler.

Enfin, il faut savoir que “moula”, comme d’autres mots d’argot, a plusieurs variantes possibles. On peut écrire “mula”, “moulah”, “moulaga” ou encore “moulax”.

“Moula”, le mot star du rap américain et français

Très vite, le terme “moula “ a su séduire le rap US. En 1984, le rappeur américain Chuck Brown l’utilise dans son titre “We need some money”. Il sera suivi par G”Len et sa chanson “For The Money” sortie en 1995. Mais c’est surtout grâce aux artistes Notorious BIG et Tracey Lee que le terme se popularise aux États-Unis. En 1997, ils sortent le titre “Keep your hands high”.

En France, c’est le groupe marseillais IAM qui l’emploie en premier. Dans la chanson “J’ai pas de face” sortie en 1995, Akhenaton dit :

“J’suis dans la dance khouya, que pour la moula-ia.

Comme le dit Le Rat : ‘on s’en bat les couilla’”

Si depuis les années 1990, le mot avait disparu de la culture musicale, il a refait surface grâce à un rappeur français bien connu pour populariser des termes d’argot : Booba. En 2012, Booba sort sa chanson “Caramel” dont voici quelques extraits d'un couplet :

“On t'aura à coups de billets, fais pas la belle

J'ai de la fraîche, de la moula, du caramel”

Ou encore du refrain :

“C'est pas hallal, tout ça c'est pas hallal

J'dois faire du biff, de la moula, du caramel

Du caramel

C'est pas hallal, tout ça c'est pas hallal

J'dois faire du biff, de la moula, du caramel

Du caramel”

Plus récemment, on le retrouve également dans les chansons de PNL, Gradur, Jul, MHD, Hamza, Ninho ou encore Heuss l’Enfoiré. Mais attention, chaque rappeur français l’utilise selon la définition qu’il veut lui donner.

En 2019, Heuss l’Enfoiré sort un feat avec Sofiane Zermani intitulé “Khapta”. Dans l’extrait qui va suivre, “la moula” signifie une personne importante voire influente :

“J’suis une moula, t’es une moula

J’suis en esprit, t’es en esprit”

En 2020, Maes sort un feat avec Booba intitulé “Blanche”. Dans cette chanson, “la moula” est un synonyme du cannabis.

“Tu connais l'tarif, fais pas l'grossiste pour un kil'

J'bicrave à pas d'heure, j'vends la moula dans le bendo”

Idem du côté de MHD et Hamza. Le mot “moula” présent dans les paroles de leurs chansons fait référence à “la beuh” ou “la drogue” en général.

Une chose est sûre, “la moula” a donné naissance à un état d’esprit du rap : la moula gang. Chaque rappeur l’utilisant et lui donnant la signification qu’il souhaite.

“Moula”, un mot tendance

Vous l’aurez compris, l’expression “moula” fait partie de cette longue liste de mots d’argot dont raffolent les jeunes. Comme de nombreux mots d’argot aujourd’hui à la mode dans les cours d’école, “moula” a plusieurs définitions, selon le sens de la phrase donnée et selon la langue utilisée. Et la culture populaire, en particulier les rappeurs français, se sont emparés du mot pour l’utiliser en masse dans les paroles de leurs chansons. On pense notamment à Booba, Heuss l’Enfoiré, ou encore MHD.

Grâce à ce nouvel article, vous avez maintenant un terme en plus à ajouter dans votre dictionnaire spécial ado. On vous avait prévenu que vous seriez en mesure de décrypter le langage de votre ado. Et si vous faites partie de cette infime tranche de jeunes qui n’avaient pas encore utilisé l’expression “moula” car vous ne connaissiez pas sa signification, vous savez dorénavant tout.

Pour tous les curieux, sachez que la rédaction a publié d’autres articles sur le langage actuel qui fait un véritable carton dans les cours d’école. Découvrez sans plus attendre l’origine et la signification des termes d’argot “belek”, “crari”, ou encore “osef”. Et pour ceux qui voudraient approfondir encore plus leurs recherches, sachez qu’il existe un livre dédié aux termes d’argot et autres mots de verlan tendance : “Tout l’argot des banlieues, Le Dictionnaire de la zone en 2.600 définitions” rédigé par Abdelkarim Tengour et disponible sur Amazon.