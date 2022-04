“Pelo” : l'origine et la signification de ce mot

Les jeunes adorent employer des mots tendance comme “pelo”. Mais connaissez-vous sa signification ?

“Il n’y a pas un pelo”. Si un adolescent vit dans votre maison, peut-être l’avez-vous déjà entendu utiliser l’expression “pelo”. Mais connaissez-vous sa signification et son étymologie ? Si ce n’est pas le cas, pas de panique nous allons remédier à cela.

Depuis quelques semaines, nous vous proposons un dictionnaire de la génération Z. À la rédaction de Démotivateur, on vous propose différents articles pour comprendre le langage des ados et leurs fameux termes d’argot. Ces derniers peuvent venir d’une autre langue comme l’arabe, l’espagnol ou encore l’anglais et parfois être entendus dans des chansons ou sur les réseaux sociaux.

Aujourd’hui nous allons tout vous expliquer sur l’expression “pelo”. Son origine, sa signification, ses différentes écritures, vous serez incollables sur ce terme d’argot après avoir lu notre article. Démarrons sans plus attendre nos explications de “pelo”.

La définition du mot “pelo”

En argot, il existe deux sens à l’emploi du terme “pelo”. Le premier sert à désigner une personne, un type, un mec quelconque; mais aussi dans le sens de “mon pote”. Mais il peut parfois prendre une connotation péjorative qui tend vers l’insulte. Si on entend principalement ce terme dans la bouche des garçons, certaines filles l’utilisent également. Lorsqu’une adolescente dit “mon pelo”, elle veut parler de son boyfriend. La traduction parfaite serait donc “mon mec”, “mon petit copain” ou “mon petit ami”.

Le second sens du mot “pelo” se rapporte à l’argent. Lorsque quelqu’un dit qu’il “n’a pas un pelo”, cette phrase négative signifie qu’il n’a plus un sou, ou dans un langage plus familier, plus une thune.

Quelques exemples de phrases avec l’expression “pelo” :

“Il n’y avait pas un pelo à cette soirée”

“Comment tu vas pélo ?”

“Tu sais pas ce qu’il m’a dit mon pelo ?”

“J'ai pas un pélo …”

L’étymologie du mot “pelo”

Comme pour beaucoup de termes d’argot, il est encore difficile de déterminer l’origine exacte de ce terme d’argot. Cependant, il existe une théorie possible sur son origine. À l’instar du terme “narvalo”, “gadjo” et “crari”, “pelo” tire son origine du romani, la langue de la communauté gitane, bohémienne et tzigane. Dans le langage romani, on emploie le mot “pélo” pour désigner les testicules.

L’autre théorie, moins probable, est que “pelo” serait l’abréviation de “personne local”. Cette expression tout droit sortie du vocabulaire militaire était employée à l’époque de la colonisation.

Enfin, la dernière théorie, qui tient de la prononciation du mot, porte sur l’abréviation PLO. Elle signifie Population Laborieuse des Oasis. Il s’agit là des autochtones du Sahara qui sont employés par la France pour des tâches ponctuelles.

Le mot "pelo" est très populaire chez les jeunes - © iStock

“Pelo”, un mot très populaire à Lyon

Comme vous pouvez le constater, il existe deux façons d’écrire ce mot tendance. Soit “pelo” sans accent, soit “pélo” avec accent. Libre à chacun de choisir l’orthographe qu’il préfère. De plus, il faut savoir qu’il existe également une version féminine. Dans ce cas-là, on emploiera le mot “peli”.

Ce terme est principalement employé à Lyon. À l’origine, il était utilisé par les jeunes de la région lyonnaise, notamment les adolescents issus des quartiers populaires de Lyon. Il s’est ensuite diffusé dans les autres villes de la région Rhône-Alpes comme Grenoble et Saint-Étienne, puis dans la France entière.

Dans les quartiers populaires des agglomérations de Lyon et de Grenoble, les jeunes utilisent le mot “pelo” pour s’interpeller entre eux : “Hey pélo”, “Ça va pelo”, etc. Si dans le langage romani, “pelo” désigne les testicules, ce n’est pas la première fois qu’un terme a cette signification. Souvenez-vous du mot chti “biloute”. Dans le Nord de la France, il n’est pas rare d’entendre des jeunes s’appeler “Hey biloute”, “Ça va biloute”, etc.

“Pelo”, un mot présent dans le dictionnaire espagnol

Si certains mots employés en France tirent leur origine d’un autre pays, il arrive parfois que la définition diffère. C’est notamment le cas de “pelo” qui a une autre signification en espagnol.

Dans le dictionnaire espagnol, on retrouve “pelo” au singulier et “pelos” au pluriel. Au singulier, “un pelo” signifie “un cheveu”, “un poil”. Au pluriel, “los pelos” signifie “les cheveux”, “les poils”. Dans un exemple de publicité capillaire espagnole pour promouvoir un shampooing, l’un des slogans peut être : “cuida tu pelo” (“prend soin de tes cheveux”), “el champu perfecto para tu pelo” (“le shampooing idéal pour tes cheveux”), “el cuidado ideal del pelo” (“le soin parfait pour les cheveux”). En espagnol, “pelo” a un synonyme : le mot “cabello”.

Une autre expression dans le vocabulaire espagnol utilise le mot “pelo” au pluriel : “Me está poniendo los pelos de punta”. La traduction serait donc “Ça me fait un peu peur”. Le vocabulaire espagnol est riche en multiples traductions possibles pour un seul mot.

L’utilisation de “pelo” dans la culture populaire

Comme vous le savez, l’argot est très tendance chez les jeunes et il arrive parfois qu’un mot connaisse un succès grandissant grâce à un chanteur ou un Youtubeur. “Pelo” n’échappe pas à la règle. Cette fois-ci, c’est grâce à YouTube et plus particulièrement au YouTubeur Mister V que ce terme a percé dans le langage populaire.

Originaire de Grenoble, le jeune humoriste qui comptabilise des millions de vues sur ses vidéos, a prononcé le mot à de multiples reprises. À tel point qu’il a décidé de nommé son studio d’enregistrement le “Hey Pelo Studio”.

Dans le registre de la chanson, on retrouve “pelo” dans le patronyme ou le nom de titres de certains artistes français. C’est le cas du musicien et dessinateur Futuro Pelo qui a sorti deux EP en 2017 et 2018. Autre artiste, DJ Hamida qui a réalisé un feat avec Leck et Laly Rai pour le son “Wesh Pelo” en 2014, dont voici un extrait des paroles :

"La La La La La La, La La La La La La

La La La La La La, La La La La La La

Wesh pelo

La La La La La La, La La La La La La

La La La La La La, La La La La La La

Wesh pelo, ouais qu'est-ce qu'il t'arrive

Elle est jolie, tu l'attriste avec tes histoire

Pelo !

Elle veut d'un homme fiable, pas d'un hataye

Bat les couilles si elle roule en Clio

Bent ness Dans le respect

Wesh pelo

Dj Hamida, Leck"

“Pelo”, le mot tendance des cours de récré

Vous l’aurez compris, l’expression “pelo” fait partie de cette longue liste de mots d’argot qui proviennent de la langue romani. Comme de nombreux mots d’argot aujourd’hui à la mode dans la cour d’école, “pelo” a plusieurs significations, selon le sens de la phrase prononcée et selon la langue utilisée.

Si une fois de plus, certains artistes de la musique urbaine ont repris cette expression, à l’instar de DJ Hamida, “pelo” a connu un succès national grâce aux jeunes lyonnais issus des quartiers populaires.

Grâce à ce nouvel article, vous avez maintenant un terme en plus à ajouter dans votre dictionnaire spécial ado. On vous avait prévenu que vous seriez en mesure de décrypter le langage de votre ado. Et si vous faites partie de cette infime tranche de jeunes qui n’avaient pas encore utilisé l’expression “pelo” car vous ne connaissiez pas sa signification, vous savez dorénavant tout.

Pour tous les curieux, sachez que la rédaction a publié d’autres articles sur le langage actuel qui fait un véritable carton dans les cours d’école. Découvrez sans plus attendre l’origine et la signification des termes d’argot “osef”, “boomer”, ou encore “bsahtek”.