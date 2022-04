Le top 20 des prénoms en R français les plus populaires

Votre enfant va bientôt arriver et vous tenez à lui donner un prénom en R ? Découvrez les prénoms commençant par la lettre R les plus populaires.

Conseils pour bien choisir le prénom de l’enfant ?

Choisir le prénom de son enfant est une étape majeure dans la vie des futurs parents. Il faut savoir que le prénom de chaque individu fait partie de sa personnalité et peut influencer son caractère. Comme les parents ne sont pas toujours du même avis ou n’ont pas forcément les mêmes goûts en termes de prénoms, ce moment peut occasionner des débats interminables, voire même des disputes au sein du couple. Voici donc quelques conseils qui pourraient vous aider dans le choix du prénom hautement symbolique de votre enfant à venir.

Prenez votre temps

Son prénom en R, votre enfant le portera toute sa vie. Vous le prononcerez des milliards de fois et l’écrirez encore plus souvent. Il ne faut donc pas le choisir dans la précipitation. Vous aurez 9 mois pour y réfléchir. Il est conseillé d’écrire à chaque fois le prénom qui vous plait ou qui vous interpelle et prenez le temps de rechercher sa signification, son origine et d’étudier son harmonie avec vos noms, les prénoms de ses frères et sœurs, avec vos origines, vos aspirations, etc.

Évitez de demander l’avis de tout le monde

Il y aura toujours des remarques ou des avis contradictoires. Certains le trouveront trop long, trop court, d’autres diront qu’ils ont connu une personne de même prénom et qui a fini mal, qui a eu des problèmes dans la vie. Une amie dira que ce prénom est trop démodé, une tante connait beaucoup de trop de personnes qui portent déjà ce prénom en R… Bref, cela ne vous aidera certainement pas. N’oubliez pas que le prénom du bébé doit d’abord et uniquement plaire à ses parents.

Recherchez la signification du prénom

La signification et l’origine du prénom du futur bébé peuvent donner des indices sur certaines de ses qualités ou de ces traits de caractère. Il est aujourd’hui facile de rechercher ces informations dans de nombreux sites internet. Vous pourrez même chercher des prénoms spécifiques (commençant par une lettre de votre choix, issus de la Bible, rares, très tendance, etc) et préciser des sonorités qui vous plaisent particulièrement.

Puisez dans vos origines familiales

La culture familiale peut aussi vous aider à déterminer un prénom symbolique pour votre enfant. En effet, le prénom sert aussi à transmettre les racines, l’histoire et la culture. D’ailleurs, les prénoms régionaux ou qui appartiennent à un pays précis ont le vent en poupe ces dernières années. Dans certaines familles traditionnelles, on donne le prénom ou le dérivé du prénom du grand-père ou de la grand-mère ou d’un autre ancêtre au bébé. Cela afin de faire hériter à l’enfant les talents ou les prouesses des anciens.

Laissez tomber les noms de vos idoles et les prénoms trop tendance

Épargnez les prénoms de vos idoles à vos enfants si vous ne souhaitez pas qu’ils attirent trop l’attention ou deviennent la risée de ses camarades. En outre, si vous optez pour un prénom trop à la mode, votre enfant se noiera dans la masse ou se retrouvera dans une classe avec 3 ou 4 élèves qui ont le même prénom que lui. Et si vous optez pour un prénom original, évitez de le rendre encore plus « spécial » en l’écrivant de manière excentrique. Votre enfant aura du mal à l’épeler et passera sa vie à corriger l’écriture de son prénom toujours mal orthographié.

Les 10 plus beaux prénoms en R pour garçons

Après avoir découvert si votre bébé est une fille ou un garçon, la prochaine étape est de trouver le prénom. Si vous tenez à prénommer votre petit garçon par un prénom populaire commençant par la lettre R, vous aurez l’embarras du choix parmi les prénoms populaires français. Voici les 10 prénoms en R pour garçons qui ont une grande popularité, avec leur signification.

Rafael ou Raphaël

Ce prénom d’origine hébraïque se compose du terme « Rapha » qui signifie guérir et « El » qui désigne Dieu. Les Raphaël sont de grands ambitieux.

Romeo

Les Roméo sont réputés pour leur sens de l’humour. Ils sont également très sociables, mais peuvent parfois être hautains et assez susceptibles.

Robin

Ce prénom est un diminutif de Robert, issu des termes germaniques «hrod» et «behrt» qui signifient «gloire» et «brillant». Les Robins sont dotés d’une autorité naturelle et sont de grands idéalistes.

Romain

Dérivé du mot latin «Romanus» qui signifie « habitant de Rome». Les Romains sont des personnes serviables qui ont un grand sens du devoir.

René

L’origine de ce prénom très populaire dans les années 50-60 est le mot latin « renatos » qui signifie « né une seconde fois ». Les René sont persévérants et empathiques, mais peuvent parfois être timides, voire légèrement orgueilleux.

Ron

Ce prénom vient du mot germain « ragin » qui signifie « conseil », et du germain waldan signifiant « gouverner ». Les Ron (parfois élargi en Ronald) sont des personnes calmes, sentimentales et douces. Il peut aussi se montrer trop émotif.

Ruben

Provient de « Re'ûbên » un prénom ancien qui signifie «voici un fils». Dans la Bible, Ruben est le fils de Jacob et Léa. Il s’agit également de l'ancêtre de l'une des douze tribus israélites. Les Ruben sont des petits garçons lucides et curieux. En grandissant, ils deviennent des adultes organisés et pédagogues.

Rémi

Ce prénom connaît le succès entre les années 1980 et 2000. Il vient du latin « remigus » qui signifie « rameur ». Les Rémi sont des personnes créatives avec beaucoup d’imagination. Elles sont également très courageuses. En revanche, ils réagissent mal à la défaite.

Rayan

Ce prénom est dérivé du mot « Ryan » issu du terme celtique « ri », qui se traduit par «roi». Il dérive aussi d’un adjectif arabe signifiant «brillant» et «beau». Rayan est une personne honnête qui aime aider les plus faibles.

Ricardo

C’est le variant hispanique du prénom Richard. Ce dernier se compose des termes germaniques «rik» et «hart» qui se traduisent par «roi puissant» et «fort». Ricardo est un bon communicant, doué dans les relations sociales. Par contre, il peut aussi être manipulateur et flatteur.

Les 10 prénoms en R populaires pour filles

Votre prénom ou celui de votre conjoint ou encore celui d’une proche famille à qui vous tenez commence par la lettre R et vous désirez donner à votre petite fille un joli prénom avec ce même initial ? Voici quelques idées de noms commençant par la lettre R idéals pour les petites princesses.

Rose

Dans la mythologie grecque, la rose fut la fleur d'Aphrodite. Elle représente aussi Vénus chez les Romains. Issue du mot latin « rosa », elle invoque l'amour et la beauté. Les Rose sont des femmes généreuses, tolérantes et attentionnées. Elles peuvent cependant se montrer maniaques.

Rachel

Ce prénom vient de l'hébreu « ra'hel » qui signifie « brebis ». Dans la Bible, Rachel est la fille de Laban qui séduit Jacob par sa beauté. Celui-ci patientera quatorze ans avant d’en faire sa femme. Les Rachel sont des personnes consciencieuses avec un sens inné du devoir et de l’organisation. Toutefois, c’est aussi une personne angoissée et qui peut agacer en donnant constamment des leçons de vie.

Rosalie

C’est un dérivé du nom « Rose » ou « Rosa ». Dans l'Antiquité romaine, Rosalia se rapportait à une cérémonie qui honore les proches défunts. Les Rosalie sont des femmes de nature autoritaire et persuasive. Elles sont parfois un peu strictes et exigeantes.

Raina

Ce prénom est d'origine slave et vient du mot arabe « rana » qui signifie « objet attirant ». C’est aussi un dérivé latin du mot « regere » qui signifie « gouverner ». Les Raina sont des filles attachantes et affectueuses. Elles aiment prendre soin des autres. Cependant, elles peuvent devenir émotionnellement dépendantes.

Rebecca

Prénom d’origine biblique, ce prénom vient du terme hébreux «Rivka», qui signifie «celle qui est rassasiée». Ce prénom en R fut assez convoité par les familles de confession juive. Les Rebecca sont des filles mystérieuses et charmantes. Elles sont courtoises et conciliantes. En revanches, elles peuvent être dures et intolérantes.

Raissa

Ceprénom rareest assez populaire dans les années 90. Il vient de l'arabe « raïssana » qui signifie «tendre et douce». Les personnes portant ce nom ont un caractère sensible, chaleureux et gentil. Elles peuvent aussi être très réservées.

Ruth

Ce prénom biblique signifie « compagne » ou « amie » en hébreux. Les Ruth sont d’excellentes conseillères et sont très généreuses.

Romane

C’est la version féminine de prénom Romain, issu du latin « romanus » signifiant « habitant ou originaire de Rome ». Les femmes portant ce prénom sont serviables avec un grand sens du devoir et de la loyauté.

Rayana

Ce mot signifie « belle » en arabe. Les Rayana ont une prestance et une autorité naturelle. Elles aiment prendre des initiatives et relever des défis. Cependant, elles peuvent parfois être vaniteuses et orgueilleuses.

Ramona

Ce prénom rare provient d’un terme germanique signifiant « qui protège ou conseille avec sagesse ».