Top 17 des prénoms rares et doux pour son garçon

Pour votre futur bébé, optez pour un prénom rare et doux ! Votre enfant ne vous en sera que plus reconnaissant de lui avoir donné un prénom original.

L’importance du choix du prénom

Femme enceinte ayant des post-it « question » collés sur le ventre. Crédit : Prostock-Studio

À voir aussi

Décider d’avoir un bébé est un véritable projet de vie pour de nouveaux parents. Il commence à partir du moment où le test de grossesse affiche « positif » et ne se termine… Jamais ! Lors de la grossesse, vous serez amené à passer au moins 3 échographies. Si la première est généralement la plus excitante pour les jeunes parents français, la deuxième est capitale. Appelée « échographie morphologique », elle permet d’examiner le bébé sous toutes ses facettes. C’est également lors de cette échographie qu’est donnée la réponse à la fameuse question : « Garçon ou fille ? ».

Une fois sortis de chez le gynécologue, vous aurez sûrement une conversation sur LA nouvelle, c'est un garçon. « Comment l'appeler ? ». S’en suivent alors les premières idées de prénom. Lors de ce brainstorming poussé par les émotions dues à l’échographie, les prénoms de fille et de garçon mis sur le tapis sont parfois assez courants. Toutefois, il faut se dire que le choix du prénom est capital et ne doit pas être fait à la légère. En effet, le prénom suit un individu tout le long de sa vie, de ses débuts en tant que garçon à ses achèvements en tant qu'homme. Il doit tout d’abord le définir et ne pas avoir de mauvaise connotation. Il faut également prendre en compte le fait qu’un prénom a toujours une étymologie, et donc une signification. Cette signification même du prénom peut donc avoir une forte influence autant sur la vie d'enfant, que sur la vie de futur homme.

Bien évidemment, inutile de rappeler que c’est votre enfant. De facto, le choix du prénom du bébé vous revient à vous et à vous seuls. Néanmoins, vous ne pouvez pas vous permettre d'appeler votre garçon « Atchoum » ou « Dingo » sous prétexte que vous adorez les célèbres personnages de Disney. Certes, rien ne vous en empêche en tant que parents, mais cela risque de porter préjudice à votre bébé plus tard (état d'âme et caractère). Choisissez donc le prénom du bébé avec soin, DES bébés si vous en avez plusieurs ! Vous vous en porterez mieux, et votre garçon aussi.

Quand est-ce qu’un prénom est qualifié de « rare » et de « doux » ?

Le prénom David en toutes lettres. Crédit : tumsasedgars

Un prénom est dit « rare » lorsque vous ne l’entendez pas souvent. Un prénom original est dit « doux » lorsque sa mention est tout juste agréable à l’oreille. Ainsi, un prénom rare et doux est parfait pour votre intelligent, généreux, tendance et ambitieux futur petit bébé à venir.

Déjà, il faut savoir que vous pouvez ne pas vous arrêter sur un prénom unique. Un prénom composé et original a un certain charme que les prénoms simples n’ont pas forcément. Entre Jean Goldman et l'un des artistes français les plus célèbres, Jean-Jacques Goldman, il existe une nette différence.

Il est également possible de choisir plusieurs prénoms originaux à donner à votre garçon. Vous vous débarrassez alors du trait d’union et avez plus de liberté quant au choix. De plus, cela fait toujours plus classe d’avoir un « X. » après le premier prénom et avant le nom de famille. Cela donne un air plus sérieux, peut-être plus élégant, ou tout juste plus agréable à l’oreille et à la vue. Faites tout de même en sorte qu'il s'accorde avec votre nom de famille.

Donc ! Pour un prénom de garçon rare et doux, optez pour l’originalité. Ne choisissez pas un prénom que vous entendez au moins 10 fois par jour. Il faut également savoir qu’un prénom peut être fortement influencé par les événements récents. Par exemple, en France, après le film « Maman, j’ai raté l’avion ! », la tendance était au prénom « Kévin ». Il reste un prénom original, mais 6 Kevin dans la même salle de classe, ça peut faire beaucoup. Évitez donc de tomber dans ce cliché. N’oubliez pas que votre garçon est unique au monde ! Faites donc en sorte que son ou ses prénoms le soient tout autant.

Par où chercher pour trouver le prénom parfait ?

Femme enceinte faisant des recherches sur son ordinateur. Crédit : Deagreez

Il existe tellement d'idées de prénoms originaux qu’un dictionnaire entier y a même été dédié. Toutefois, vous n’êtes pas obligé de faire le tri de la lettre A à Z pour trouver le bon prénom. En fait, vous n’êtes même pas obligé de l’ouvrir. Voici certaines pistes à creuser pour aider les parents à sortir du « mainstream » du patronyme.

Dans la mythologie

Tout d’abord, rappelons que la mythologie ne concerne pas uniquement un dieu ou une seule figure divine en général. Appeler son fils comme le dieu grec « Zeus » pourrait être trop prétentieux, et l’appeler « Dionysos » pourrait favoriser un penchant trop affirmé pour le vin. Mais énormément de personnages mythologiques sont bons à prendre. C’est par exemple le cas de « Ulysse » ou de « Orphée ». De quoi apporter un caractère vintage au rare prénom de votre progéniture. Oubliés au siècle actuel, pourquoi ne pas les remettre au goût du jour ?

Précisons également que la mythologie n’est pas seulement gréco-romaine, d’origine latine donc. La mythologie égyptienne, par exemple, a donné naissance à de nombreux prénoms originaux et doux tels que « Seth ».

Dans les religions

Lorsqu’il est question de religion, les premières qui arrivent en tête sont le christianisme, le judaïsme et l’islam. Chacune de ces religions a son texte sacré et, donc, son lot de prénoms. Évidemment, chaque prénom a été adapté par rapport à son étymologie (chrétien, hébreu, musulman). Le but est de permettre à tous de pouvoir les porter sans toutefois être typé.

Du côté de la Bible : Jean, Mathieu, Marc, Luc. De célèbres classiques certes, mais indémodables. Aussi, couplés à un deuxième prénom, ils peuvent agréablement sonner à l’oreille.

Du côté de la Torah : David, Benjamin, Aaron. Bien que d’origine judaïque, ces prénoms se sont fortement familiarisés dans l'oreille des français.

Du côté du Coran : Ismaël, Isaac, Jacob. Une sonorité plus chantante et originale. Vous souhaitez trouver un prénom rare, tendance et original ? Cherchez dans le Coran !

La Bible, La Torah et le Coran ne sont pas les seuls livres parmi lesquels il est possible de piocher des prénoms. Faites un tour du côté des religions à travers le monde, vous pourrez très bien y trouver votre bonheur !

Origines et racines

Arabe, celte, germanique, latin, grec, nordique, musulman… Jouer sur l'origine donne toujours d'excellentes idées pour trouver un prénom adéquat à votre fils. Ici, contrairement au point précédent, il est plutôt question de typer intentionnellement le prénom. L'objectif est de traduire les racines, ô combien importantes pour la famille !

Les lettres inhabituelles

Les prénoms les plus populaires sont ceux commençant par la voyelle «a» et par la majorité des consonnes. Il n'est pas très commun de voir un prénom latin ou grec commençant par la lettre «z», «x» ou encore «y». Raison de plus pour chercher des noms correspondants à donner à un bébé. Le caractère rare du prénom se verra donc dans son orthographe et sa signification.

Un prénom masculin commençant par «u ou o» reste également assez rare.

Parmi de grandes figures historiques

L’histoire regorge de célèbres figures ayant marqué l’humanité. Parmi ces dernières, de nombreux prénoms parfaits pour un garçon. « Alexandre » est un excellent exemple de prénom grec d'origine et à caractère historique. L’idée est d’attribuer le caractère même de ce célèbre personnageà votre fils. « Alexandre » est un prénom qui renvoie à l’image de la royauté, d'un homme fort et courageux.

Le latin et le grec ne sont pas les seuls greniers à prénoms originaux du monde. Du côté des Germains par exemple, « Albert » est un clin d’œil à l'un des plus célèbres scientifiques. Ou pourquoi pas « Thomas » (en appuyant sur la lettre « S ») en hommage au plus grand inventeur du siècle passé.

Dans la pop culture

Appeler son fils ou sa fille comme une star est une tendance qui existe depuis des années. Les parents s'inspirent alors des stars de cinéma, mais également de célèbres musiciens et/ou de célèbres chanteurs. Connues à travers le monde, certaines de ces figures de la pop culture sont même devenues desicônes. Parlons par exemple de « Louis » (en appuyant sur la lettre « S») pour « Louis Armstrong », trompettiste devenu une légende dans le monde de la musique.

Si vous souhaitez donner une image cool à votre enfant, pourquoi pas « Mick » ou « Phil », en hommage à ces célèbres titans de la musique !

Top des prénoms rares et doux pour un garçon

Liste de noms masculins. Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Pour vous aider, voici quelques idées de prénoms de garçons originaux ainsi que leur signification.

- Adi

D’origine arabe et très présent dans le Coran, sa signification est « courageux » ou « fonceur ». Ce prénom musulman apparaît en France au milieu des années 90. Il convient parfaitement aux ambitieux à tendance idéaliste. Adi peut être un garçon ou une fille.

- Anton

Dérivé germanique du français « Antoine ». Ce prénom provient du latin antonius « inestimable », ou du grec anthos « fleur ». Anton est un garçon intelligent possédant une âme de leader. Si les prénoms commençant par «A» sont assez communs, celui-ci reste assez rare.

- Ariel

Provient de l’hébreu ari « lion », ou de har « montagne » ou encore de el « Dieu ». Ce prénom original convient autant aux filles qu’aux garçons.

- Douglas

Du celte dubio dont la signification est « noir » et glas « bleu nuit ». Il provient d’un dérivé de Dubhglas.

- Gildas

Dérivé du célèbre prénom celte Gweltaz. Sa signification, « chevelure ». Un prénom rare et original, définissant un homme généreux. Peu commun pour les Français, il n’en reste pas moins un prénom doux.

- Ignace

Provient du latin ignis « feu ». Choisissez la déclinaison que vous souhaitez qui provient de ce prénom : Natz ou Ignazio.

- Khalis

Musulman d’origine, signification « pur ». En 2019, seulement 32 bébés ont été référencés portant ce prénom (garçons et filles). Ce qui en fait un des prénoms les plus rares de ce siècle.

- Léo-Paul

Provient du latin leo « lion » et paulus « petit ». Sa signification, « petit lion ». Léo-Paul démontre un excellent sens de la famille, tout en étant très courageux.

- Lonni

Provient du latin leo, il s’agit d’un dérivé du français Léon. Lonni est courageux, intelligent et ambitieux. Ce prénom convient autant aux filles qu'aux garçons.

- Maëlo

Prénom original aux racines celtes, signification « prince sage », démontrant un garçon courageux, ambitieux et ayant le sens de la famille. Pour une fille, ce sera Maëlie.

- Qassim

Prénom musulman d’origine et fréquemment cité dans le Coran, signification, « qui partage », définissant un individu au caractère courageux, généreux et attentif. Il fait partie des prénoms les plus rares en France, ceux commençant par «q» n'étant pas très vulgarisés.

- Séraphin

Provient de l’hébreu saraph « brûler ». Il désigne les séraphins, entités divines trônant aux côtés de Dieu.

- Yannick

Provient de l’hébreu Yohänan, qui signifie « Dieu ». Il entre dans la catégorie des rares prénoms commençant par «Y». Yannick est défini comme ayant un caractère sociable, tout en restant ambitieux et intelligent.

- Ziggy

Dérivé du germanique Siegfried, et signifiant « victoire » et « paix ». Il est très peu populaire en France, puisque prénom masculin commençant par «Z».

- Basile

Provient du grec basileus « roi ». Son dérivé arabe, Bazile, signifie «très généreux», mais définit également un garçon au caractère ambitieux et intelligent.

- Léandre

Origine, du grec « andros » qui signifie « homme », et de « leon » ayant pour signification « lion », et désignant un garçon généreux. Il peut être contracté en Léa pour une fille.

- Nicolai

Provient du grec niké, « victoire », et laos, « peuple ». Pour une fille, ce sera plutôt Nicole.

Markus : provient du grec martikos « consacré au dieu Mars». Un prénom rare désignant un homme fort et courageux.