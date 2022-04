Les 20 plus belles idées pour un prénom commençant par un U

Un prénom commençant par U est gage d'originalité en France. Ici, on a fait la liste de ceux dont la sonorité passe le mieux en français.

Un prénom en U, un choix original et audacieux pour votre futur enfant

Vous êtes las des personnes de votre entourage qui vous proposent toujours les mêmes prénoms ? Vous êtes décidés à ne jamais appeler votre futur enfant Paul, Marie, Joseph, Louise ou Jean ? Cette liste vous aidera dans votre recherche, en ne vous proposant que des prénoms très originaux. En effet, toutes les propositions qui vont suivre sont des noms cmmençant par un U !

Une précaution est à prendre toutefois dans le choix d'un prénom à faible popularité, comme un prénom commençant par un U. A trop vouloir se démarquer, on peut parfois aller jusqu'à s'exclure des autres. Ainsi, qu'il s'agisse d'une fille ou d'un garçon, il est recommandé de donner à votre enfant un prénom facile à prononcer et à orthographier. Veillez également à la consonance avec votre nom de famille. Ces précautions éviteront à votre enfant bien des complications dans la vie de tous les jours, y compris des moqueries. Fort heureusement, la lettre U laisse cours à un riche réservoir de prénoms pour filles et garçons ou mixtes qui sont à la fois rares et passe-partout.

De nombreux prénoms commençant par la lettre U sont d'origine étrangère.

Dans cette liste, nous avons sélectionné les prénoms commençant par U dont la sonorité passe parfaitement bien en français.

Des prénoms pour garçons commençant par la lettre U

De nombreux pénoms en U pour garçons sont presqu'inconnus en France, et sont pourtant non seulement mélodieux, originaux mais aussi faciles à porter pour un bébé français. Voici une liste des plus beaux prénoms commençant par U pour des petits garçons français.

Umar

Umar est un prénom arabe pour garçons dont l'étymologie renvoie aux termes d' «esprit brillant». Il est aussi une variante d'Oumar, qui signifie «longue vie».

Ugo

Plus direct et original que Hugo, Ugo en trois lettres est un prénom de garçon qui renvoie une idée de vaillance et de témérarité.

Ulrich

Ulrich, aussi écrit Ulric et parfois Ulrik, fait partie des prénoms commençant par un U qui sont très populaires dans les pays de langue germanique comme l'Allemagne et l'Autriche. Autrefois donné à davantage de bébés en France, ce prénom s'est raréfié de siècle en siècle.

Ubald

Ubald est un prénom masculin d'origine germanique. Ce prénom pour garçon historiquement très riche est pourtant très peu donné en France.

Uriel

Uriel est le nom d'un archange chez les chrétiens orthodoxe, ce qui donne aux petits bébés nommés Uriel ou Urielle une connotation sainte. Uriel trouve son origine dans l'hébreu. Ce prénom mixte signifie, en langue hébraïque: «Dieu est ma lumière.» Le prénom Uriel, plus souvent donné à des petits garçons, connaît la variante Urielle pour les petites filles, mais est bel et bien mixte. Il peut aussi s'écrire Uriell.

Ulysse

Ulysse est la variante latine du prénom grec Odysseus. On lui connaît le personnage éponyme de l'oeuvre colossale d'Ulysse de James Joyce. Ulysse est ainsi un roi légendaire qui aurait régné sur l'Ithaque, et qui est le sujet du poème épique d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée. Ulysse est donc un prénom masculin porteur d'une riche histoire et fort de majesté.

Ursule

Ursule est un prénom masculin d'origine latine, qui peut se traduire par le mot «ours» en français. Solitaire et indépendant, le petit Ursule est un garçon mystérieux qui sait se défendre. Les Ursule et les Ursula se fêtent le 29 mai, en référence à Sainte Ursule, martyr qui fut assassinée un 29 mai en 406 à Cologne.

Ugolin

Ugolin est un prénom tout aussi facile à prononcer et à orthographier qu'Ugo, mais plus original encore et plus rare. Les petits Ugolin sont intrépides, courageux et constamment plein d'idées nouvelles. C'est un prénom mélodieux dont on pourrait attendre qu'il gagne en popularité ces prochaines années.

Ulk

Ulk est un prénom d'origine viking, qui correspond à merveille à des petits garçons au caractère vaillant et fier. Les Ulk sont également très dévoué à l'égard de celles et ceux qu'ils aiment. On lui connaît la variante Hulk, assez courante dans les oeuvres de fictions, qui dégage davantage un caractère parfois hirsute.

Prénoms féminins commençant par la lettre U

U est aussi l'une des initiales les plus rares pour une petite fille en France. Voici une liste des plus beaux prénoms commençant par U pour des petites filles françaises.

Uguette

Uguette est le prénom féminin dérivé d'Ugo. Joli et tendance, il renvoie l'idée d'une fille pleine d'énergie et de malice. Il puise son origine dans le prénom Hugues, dont la racine hug signifie «intelligence».

Uma

Uma est un prénom plus courant dans les pays où l'on parle anglais. D'origine hindoue, Uma est un autre nom de la déesse Parvati. Il a fait son apparition en France très tardivement. En effet, ce prénom a été donné pour la première fois dans notre pays en 1997, année où l'on a recensé 4 naissances de petites filles nommées Uma.

Umi

Umi est un diminutif du prénom Uma. Umi a une racine commune avec Umar, et a donc la signification d'un «esprit brillant» pour la petite fille qui portera ce prénom. Umi est un prénom féminin rempli de charme, de simplicité et en même temps d'originalité. Assez populaire aux Etats-Unis, sa popularité commence à monter en France. En 2018, on ne comptait pas moins de 9 naissances de petites filles nommées Umi en France. Umi est un peu moins rares que d'autres prénoms en U de cette liste, mais reste très peu porté au demeurant.

Ugoline

Ugoline est un prénom pour fille extrêmement rare. Il n'a pas été donné une seule fois en France entre 1990 et 2000. Puis, entre 2 000 et 2 010, le prénom d' Ugoline a été attribué 3 fois seulement. Depuis 2 010, aucun bébé français n'a été nommé ainsi. Pourtant, Ugoline fait partie des prénoms commençant par un U les plus mélodieux et faciles à retenir et à écrire. La fête d'Ugolne a lieu le 1 er avril.

Una

Le prénom féminin Una vous met peut-être dans la tête une chanson très populaire dans les anneés 2 010, «dis moi» des BB Brunes. Ce prénom féminin regorge de charme en effet, un charme auquel a succombé le chanteur des BB Brunes. Et pour cause, l'étymologie d'Una rapproche ce prénom d'une racine Irlandaise qui lui donnerait le sens de «agneau». Una est un prénom idéal pour une petite fille belle comme un agneau et têtue comme un bêlier.

Umaïma

Umaima est un prénom d'origine musulmane. Ce prénom féminin d'origine arabe a la signification de «petite mère» ou «jeune maman» en français. Umaima s'écrit aussi parfois Oumaïma. Cette variante qui commence par un O est plus populaire en France. En 2015, on a recensé la naissance de 133 Oumaïma en France: en revanche, le prénom Umaïma reste plus rare. C'est un prénom plein de grâce et très lumineux. Il convient à merveille à des petites filles au caractère dynamique et optimiste, et leur promettra un glorieux destin.

Ulyana

Ulyana est un prénom rare qui trouve son origine dans les pays d'Asie de l'Ouest. On trouve des Ulyana en Russie, en Azebaïdjan et au Kazakhsta par exemple. Ce prénom pour filles a fait son apparition en France dans les années 2 010. Depuis, on a recensé en moyenne trois naissances de bébés nommés Ulyana par en en France, en tout cas entre 2 014 et 2 010.

Ursula

Ursula est le prénom idéal pour une petite fille indépendante, malicieuse et créative. Ce prénom d'origine latine peut se traduire par «ours» en français. C'est un prénom très rare et pourtant très élégant. Les Ursula et les Ursule se fêtent le 29 mai. Ursule peut aussi être n prénom féminin, notamment en référence à Sainte Ursule, une jeune martyre qui fut tuée durant une persécution romaine, en 406, à Cologne. On lui connaît aussi la variante «Ursuline».

Uhaina

Uhaina, prononcé «Ouaïna», est un magnifique prénom féminin commençant par un U. Il tire son origine de l'arabe, et plus précisément d'un terme qui signifie «mare». Uhaina renvoie à la mer. Ce prénom a en effet une consonnance qui le semble tout droit venu des îles. Les Uhaina sont rêveuses, fiables et maternelles.

Urielle

Urielle est le féminin d'Uriel. Uriel est le nom d'un archange chez les chrétiens orthodoxe, ce qui donne aux petits bébés nommés Uriel ou Urielle une connotation sainte. Uriel trouve son origine dans l'hébreu. Ce prénom mixte signifie, en langue hébraïque: «Dieu est ma lumière.» Ainsi, une petite fille peut aussi s'appeler Uriel ou Uriell, bien que l'orthographe d' Urielle soit plus courante en France comme prénom féminin. En 2 018, on recensait 18 naissances d'Urielle en France.

Chercher un prénom commençant par un U pour son enfant est bien audacieux, tant ses prénoms sont rares en France. Nous espérons que cette liste vous aura donné de bonnes inspirations pour votre futur bébé.