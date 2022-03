“RIP” : l'origine et la signification de ce mot

Le sigle RIP ou Rest In Peace est souvent inscrit sur les pierres tombales. Tout savoir sur ces trois lettres, leur signification et origine!

Quelle est la signification du mot RIP ?

Vous remarquez souvent le sigle RIP lorsque vous vous connectez sur vos comptes réseau ? Lorsque vous ouvrez Twitter, vous voyez ce terme sur le petit écran situé à gauche de votre écran ? Vous ne comprenez pas ce qu'il signifie ? Ayant comme signification « repose en paix », ce sigle est utilisé par les internautes pour montrer leur tristesse face au décès d’une personne.

Il n’existe pas de réelle définition du sigle RIP. Cet acronyme célèbre signifie « Rest In Peace » en anglais et veut dire « qu’il/qu’elle repose en paix » en français. En italien, l’acronyme RIP signifie « Riposi en pace ». Ces trois lettres sont à l’origine inscrites sur les sépultures ou les pierres tombales. De nos jours, cette inscription latine est régulièrement utilisée sur les réseaux sociaux pour offrir ses condoléances lors d’un décès. En France, Internet a rendu célèbre l’utilisation du sigle RIP pour se montrer désolé d’une disparition. Dans un contexte ironique, le terme RIP permet également d’annoncer que le décès d’une personne ou de quelque chose est informée.

D’où vient le terme RIP ?

Avant d’utiliser ou de dire RIP pour penser à une personne disparue, sachez que ce sigle est issu d’une histoire ancienne liée aux cérémonies funéraires catholiques. Les lettres RIP sont les initiales de la phrase latine « resquiescat in pace ». Cette expression est issue du verbe requiescere qui veut dire se reposer ou prendre du repos. Ces trois lettres sont, en réalité, issues d’une prière chrétienne ancestrale « Requiem æternam dona ei, Domine. Et lux perpetua lucea ei: Requiescat in pace. Amen ». En français, cela signifie « Donne-lui le repos éternel, Seigneur et que la lumière éternelle l’illumine. Repose en paix. Amen ».

Ce chant grégorien monophonique très utilisé dans l’ensemble de l’Europe pendant le premier millénaire. Il est utilisé pour prier le « repos éternel » de l’âme d’un décédé pour que celle-ci soit éblouie par la lumière éternelle. Il s’agit de « messe de requiem » effectué pendant un enterrement. Cela a inspiré Mozart à la fin de sa vie pour composer son fameux « Requiem en ré mineur ». De nombreux célèbres compositeurs comme Bach ou Berlioz ont également utilisé cette prière dans leur musique. Puis en 1887, Gabriel Fauré écrit la « berceuse de la mort » en fonction de ses propres dires. Cette expression latine était inscrite sur les tombes chrétiennes depuis le 8esiècle. Si cette phrase d’origine latine était utilisée pendant les enterrements catholiques, c’est l’acronyme RIP qui est aujourd’hui gravé sur les pierres tombales.

L’acronyme RIP est surtout utilisé par les anglophones puisque ces trois lettres sont identiques à la traduction « Rest in peace ». Traditionnellement inscrite sur les sépultures, cette expression latine est rapidement devenue populaire avec l’essor des réseaux sociaux. C’est ainsi que RIP est devenu un terme de l’argot français. À noter qu’en français, cet acronyme signifie « qu’il repose en paix », « que son âme repose en paix » ou « paix à son âme ».

Par ailleurs, l’acronyme RIP a également été retrouvé dans l’ancienne littérature. Il est, notamment, utilisé dans le roman Les Misérablesde Victor Hugo.

Comment le sigle RIP est-il devenu populaire ?

Bien que l’acronyme RIP soit un mot latin, il est surtout utilisé par les anglophones et les francophones. Ce sigle est désormais observé sur la plupart des tombes et sépultures. Il sert à évoquer la mémoire d’un proche mort.

Toutefois, la phrase latine RIP possède également une connotation ironique. Il est très populaire sur les réseaux sociaux ou les jeunes et les adolescents l’utilisent pour décrire une situation. Cet acronyme peut être, par exemple, employé lorsqu’un objet est abîmé ou cassé. Certains internautes vont plus loin sur Twitter en écrivant le hashtag #RIP pour souhaiter la mort de certaines célébrités. En mars 2012, le hashtag #RIPJustienBieber a battu tous les records sur ce réseau social.

Comment utiliser l’acronyme RIP ?

Avant tout, il convient de noter que cet acronyme peut s’écrire RIP, R.I.P., rip ou Rip. Il peut être prononcé comme tel ou en épelant chaque lettre. L’utilisation du sigle RIP est devenue une habitude lorsqu’une personne décède. Cela a pour objectif de marquer son respect pour le défunt. Les amis et la famille utilisent RIP dans les SMS et dans les réseaux sociaux pour réconforter les familles ayant perdu un être cher. Voici quelques exemples pour connaître le véritable emploi du sigle RIP:

« Mon chat a cassé mon vase préféré, RIP mon vase. »

Dans cette phrase, RIP est utilisé de façon ironique. Le propriétaire du chat a utilisé cet acronyme pour expliquer que le vase ne peut plus être utilisé à cause de son chat.

« Jacques Chirac est mort en septembre 2019 « RIP. »

Cet internaute utilise le hashtag pour témoigner son soutien lors du décès de Jacques Chirac.

Pour résumer, cet acronyme est très présent sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à des stars qui ont disparu comme RIP Johny Hallyday ou RIP Charles Aznavour.

RIP dans des œuvres littéraires

Le sigle RIP apparaît dans de nombreuses œuvres littéraires telles que:

Prière pour les défunts par le Sacré-Cœur de Montmartre

« Requiem aternam dona eis Domine,

et lux perpetua luceat eis.

Requiescant in pace. Amen. »

« Donne-leur, Seigneur, le repos éternel

Et que brille sur eux la lumière de ta face ;

Qu’ils reposent en paix. Amen. »

Victor Hugo, Les Misérables

« Il songea : cela va être fini. Encore un peu de patience. Le prêtre va s’en aller. Fauchelevent emmènera Mestienne boire. On me laissera. Puis Fauchelevent reviendra seul, et je sortirai. Ce sera l’affaire d’une bonne heure.

La voix grave reprit: Requiescat in pace.

Et la voix d’enfant dit : Amen. »

Racine, Chanson

« Mais le bonhomme est fort baissé ;

Il est passé ;

Qu’on lui chante une sérénade de Requiescat in pace. »

Quelles sont les autres significations de RIP ?

Le sigle RIP est utilisé dans d’autres cas. En effet, il a une autre signification qui est issue de l’argot. En effet, il peut être traduit en anglais comme « Rest In Planking » ou « Really Inspiring Person » qui signifie « Personne vraiment inspirante « en français. Ce sigle argotique évoque des artistes ayant énormément changé dans leur vie. Cette seconde signification peut créer la confusion, surtout lorsque des provocateurs utilisent cet acronyme pour souhaiter la mort de certaines personnes.

Il est important de note que RIP désigne également le sigle de Relevé d’identité postal et de Référendum d’initiative partagée. Le premier est hérité d’un ancien système de gestion des comptes de particuliers ou de sociétés gérées par la poste. Ce terme est ensuite remplacé par le « Relevé d’identité bancaire » ou RIB. En matière d’impôts, RIP fait référence aux « Revenus d’Impôts Patrimoine ». Ce dernier est utilisé par une société quelconque qui souhaite que sa clientèle fasse une déclaration de leurs impôts et de leurs revenus en plus de l’état de leur patrimoine. Dans les dossiers administratifs pour le réseau de communication électronique, ce sigle veut dire « Réseaux d’Initiative Publique ». Celui-ci fait référence à un réseau de communication électronique dans un projet ou des documents administratifs effectués par la collectivité territoriale sans la participation du secteur privé.

Dans le secteur de l’informatique, RIP fait référence à « Routing Information Protocol » qui permet de faciliter la connexion internet sur le réseau. Le RIP est également très apprécié dans la collecte de données. De même, l’expression « Raster Image Processor » est un outil célèbre en graphisme conçu pour rendre les données imprimables.

Le sigle RIP est également utilisé dans le domaine de l’éducation où il signifie « Reconnu d’Intérêt Pédagogique ». Cela montre que le ministère de l’Éducation français approuve l’utilisation dans l’enseignement d’un logiciel certifié conforme aux normes pédagogiques.

Dans les jeux vidéo multijoueurs comme dans League of Legends, certains joueurs écrivent RIP dans le chat pour se moquer gentiment d’un joueur qui est sur le point de mourir ou est déjà mort.

Le sigle RIP est utilisé dans d’autres domaines comme en géographie puisqu’il représente un ancien État de l’Afrique de l’Ouest. Il s’agit également du nom d’un sommet situé dans la région de l’Usti nad Labem en République tchèque. En biologie, cet acronyme désigne le mécanisme de défense des molécules qui protège le génome des agressions des éléments transposables.

Outre cela, RIP est l’opérette française mise en œuvre par Robert Planquette en 1884. Cet acronyme représente, en Grande-Bretagne, une loi appelée « Regulation of Investigatory Powers Act 2000 ».

Bien qu’il soit surtout utilisé dans le cadre d’un décès, le sigle RIP possède de nombreuses significations qui dépendent du contexte dans lequel il est employé. Ainsi, son sens est variable selon son utilisation ou la génération qui l’utilise. Si les internautes l’emploient essentiellement pour rendre hommage à un défunt, cet acronyme peut également désigner un produit ou une loi.