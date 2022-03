“Carpe diem” : l'origine et la signification de ce mot

Carpe diem compte parmi les expressions latines ayant traversé l’histoire. Le point sur l’origine, la signification et la mise en pratique de cette philosophie.

Carpe diem : quelle est l’origine de cette expression ?

Une jeune femme qui profite de l’instant présent Crédit photo : PIKSEL

Pour connaître l’origine de la fameuse expression « Carpe diem », il faut faire un tour en arrière, notamment au Ier siècle avant notre ère. Horace a inscrit cette locution latine au dernier vers de l’un des poèmes qu’il a écrits (livre I des Odes). La formule complète est « Carpe diem, quam minimum credula postero ».Voici sa traduction littérale en français : « Cueille le jour sans te soucier du lendemain, et sois moins crédule pour le jour suivant ». L’intention du poète latin Horace était de convaincre Leuconoéde profiter davantage des moments présents et de ne rien remettre au lendemain. L’idée était de prendre conscience que le décès peut frapper à tout instant et que le vrai bonheur se trouve dans chaque jour qui passe.

Horace soulignait également l’importance de ne laisser aucun référent du passé (rancune, regret, etc.) perturber le présent. Idem pour l’avenir (attentes, peurs ou espoirs).

Significationde l’expression latine Carpe diem

Carpe diem : profiter des petits bonheurs comme le coucher du soleil Crédit photo : evgenyatamanenko

Nombreux sont ceux qui ont déjà entendu la maxime « Carpe diem » dans un discours, une chanson ou une poésie. Seulement, combien savent ce que ces mots latins incarnent ? La locution « Carpe diem » est aujourd’hui employée comme synonyme de « Vis l’instant présent sans te soucier de l’avenir ». Certains y voient même une incitation à l’hédonisme aveugle qui considère que le but de l’existence humaine se résume à la recherche de plaisir. Il s’agit toutefois d’une mauvaise interprétation de l’adage « Carpe diem » comparée à son sens évoqué dans le texte original.

Pour connaître la véritable signification de cette notion, il faut se référer à la doctrine d’Épicure. L’épicurisme n’incite nullement à mener une vie de débauche ni à agir sans réfléchir aux conséquences. L’idée est plutôt de savourer le présent, d’oublier les souffrances physiques et de profiter des plaisirs simples de manière raisonnée. Concrètement, la philosophie d’Épicure à laquelle Horace fait allusion dans son poème invite à apprécier les petites choses que chaque jour apporte :

Une rencontre imprévue ;

Un rayon de soleil ;

Une attention délicate…

Carpe diem : l’importance de vivre l’instant présent

Une femme heureuse et insouciante Crédit photo : Dmytro Buianskyi

Profiter de l’instant présent s’avère primordial. Cela n’implique pas d’oublier le passé, mais plutôt d’arrêter de ruminer par exemple. Mettre en pratique la philosophie Carpe diem vous libèrera du fardeau de ces expériences négatives que vous avez traversées.

Ne vous laissez pas non plus submerger par vos anticipations en ce qui concerne l’avenir. En effet, en ayant cet état d’esprit, soit vous avez tendance à vivre dans un futur imaginaire idéal, soit vous laissez vos peurs vous contrôler en imaginant les pires scénarios. Les conséquences peuvent être lourdes. Elles vont du stress aux déceptions, en passant par l’anxiété. Cela peut influer négativement sur vos relations avec les autres, votre humeur ou votre sommeil.

En somme, en vous concentrant davantage sur le moment présent, vous préservez non seulement votre bonheur, mais aussi votre santé. Vous vous rendrez compte qu’hier est immuable et qu’aujourd’hui, de belles choses vous entourent. Quant au futur, personne ne peut le prédire. Alors, pourquoi bouder les petits plaisirs que la vie vous offre maintenant ?

Carpe diemen 25 citations et expressions

Des parents qui profitent de l’instant présent avec leur fille Crédit photo : Liderina

De nombreuses expressions et citations inspirantes font référence à la locution latine Carpe diem. En voici quelques exemples :

« Arrêtez d’agir comme si la vie était une répétition. Vivez ce jour comme si c’était le dernier. Le passé est passé et révolu. L’avenir n’est pas garanti. » (Wayne Dyer, auteur américain)

« C’est en réactualisant sans cesse un passé trop frustrant, trop violent ou trop douloureux, qu’on rend le présent Se réconcilier avec son passé permet de mieux vivre le présent au présent ! » (Jacques Salomé, psychosociologueet écrivainfrançais)

« Celui qui sait profiter du moment, c’est là l’homme avisé. » (Johann Wolfgang von Goethe, écrivain et homme d’État allemand)

« Comme rien n’est plus précieux que le temps, il n’y a pas de plus grande générosité qu’à le perdre sans compter. » (Marcel Jouhandeau, écrivain français)

« Cueillons les douceurs, nous n’avons à nous que le temps de notre vie. » (Un proverbe perse)

« Il n’y a pas de moments ordinaires. » (Dan Millman dans son livreLe Guerrier pacifique)

« L’avenir nous tourmente, le passé nous retient, c’est pour ça que le présent nous échappe. » (Gustave Flaubert dans son livre intituléLettres à Louise Colet)

« La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent. » (Albert Camus, dramaturge, romancier et philosophe français)

« Le moment le plus important c’est le présent, car si on ne s’occupe pas de son présent, on manque son futur. » (Bernard Werber dansLe Jour des fourmis)

« Le moment présent a un avantage sur tous les autres : il nous appartient. » (Charles Caleb Colton, écrivain anglais)

« Le plus beau lendemain ne nous rend pas la veille. » (Un proverbe français)

« Mangez,buvezetsoyez heureux,car il se pourraitquedemain nous ayons ànous priver ! » (Harry Kurnitz, scénariste et romancier américain)

« Mon passe-temps favori, c’est laisser passer le temps, avoir du temps, prendre son temps, perdre son temps, vivre à contretemps. » (Françoise Sagan, romancière française)

« N’oubliez pas, on vit juste pour quelques rencontres. » (François Cheng, calligraphe et écrivain chinois, naturalisé français)

« On ne vit qu’une fois. Et encore ! » (Marcel Achard, écrivain français)

« On sait si on a été heureux ou pas, le jour où on a assez de temps à perdre pour se poser la question. » (Jim Fergus dans son romanMille femmes blanches)

« Personne n’est si jeune qu’il ne puisse mourir demain. » (Un proverbe suédois)

« Personne ne sait si sa lumière brûlera jusqu’à demain. » (Un proverbe arménien)

« Rien n’a plus de valeur qu’aujourd’hui. » (Johann Wolfgang von Goethe)

« Tu dois vivre dans leprésent, telancerau-devant dechaque vague,trouverton éternité àchaque instant. » (Henry David Thoreau, philosophe et poète américain)

« Vivre les malheurs d’avance, c’est les subir deux fois. » (René Barjavel dans son roman Lanuit des temps)

Bon à savoir : l’équivalent en Swahili de la phrase « Carpe diem, quam minimum credula postero » n’est autre que l’expression « Hakuna matata » popularisée par Disney. Sa traduction littérale en français est « Il n’y a pas de problème ».

En anglais, l’équivalent de Carpe diem issu de la pop culture est YOLO, l’acronyme de l’expression « You only live once ». Sa traduction en français est « Tu ne vis qu’une fois ».

Carpe diem : les meilleures astuces pour vivre le moment présent

Lézarder au soleil et profiter de l’instant présent Crédit photo : Ridofranz

Mettre en pratique la locution Carpe diem est tentant, mais cela reste assez compliqué. En effet, vous devez prendre conscience des bonheurs que la vie vous offre à chaque instant. Pour vous aider dans votre démarche, voici quelques astuces vous permettant de vous reconnecter au moment présent.

Trouvez le bon équilibre entre le passé, le présent et le futur

L’expression Carpe diem ne signifie pas que vous ne devez plus rien prévoir en ce qui concerne l’avenir. Trouvez un juste équilibre entre profiter de l’instant présent et planifier les étapes vous permettant de réaliser vos objectifs.

De même, apprendre de vos expériences se révèle nécessaire. Dans les moments de doute, rappelez-vous de quoi vous êtes capable en vous remémorant vos réussites. En outre, prenez du recul pour éviter de refaire certaines erreurs. Par ailleurs, il est important d’accepter qu’il est impossible de revenir en arrière.

Dans tous les cas, ne restez bloqué(e) ni dans le passé ni dans le futur. Ces moments immuables ou incertains ne doivent pas prendre toute la place dans votre vie.

Profitez des petits bonheurs au quotidien

Lire son livre préféré, c’est profiter du moment présent Crédit photo : haveseen

Listez les activités qui vous apportent de la satisfaction, de la joie et du sourire. Par la suite, essayez de reproduire ces moments de bonheur et de profiter de la vie, tout simplement. Vivre l’instant présent passe entre autres par les sens, dont la vue, l’odorat et le toucher. Vous pouvez par exemple :

Danser ;

Lire les livres de votre auteur préféré ;

Écouter de la musique ;

Jouer avec vos enfants ;

Lézarder au soleil ;

Savourer un bon repas ou votre boisson préférée…

Faites le tri dans votre vie

Cela inclut :

Les sujets qui vous préoccupent, mais qui ne sont pas ou peu bénéfiques ;

Les personnes toxiques (négatives ou manipulatrices) ;

Les activités que vous vous imposez par principe. Priorisez celles que vous pratiquez par plaisir.

Vous l’aurez compris, vivre selon la philosophie Carpe diem implique de lâcher prise.

Restez à l’écoute de vos émotions et de vos sensations

Profiter de la vie, c’est aussi vous concentrer sur ce que vous ressentez. Prenons deux exemples concrets. Lorsque vous dégustez du chocolat, ne l’avalez pas d’un trait ! Laissez-le plutôt fondre dans votre bouche et appréciez chaque saveur.

Savourez également ces petits moments de bonheur. Prenez le temps d’apprécier les émotions qu’ils procurent et gravez chaque instant dans votre mémoire.

Prenez le temps de vous ressourcer

Méditer pour mieux se ressourcer Crédit photo : Viktor_Gladkov

L’expression Carpe diem signifie également que vous devez vous accorder une pause sans culpabiliser. Si vous passez par un moment difficile, n’hésitez pas à méditer,à sortir, à pratiquer des activités qui vous font plaisir…

Évitez la procrastination

En général, la procrastination s’accompagne d’un sentiment de culpabilité. En outre, cette mauvaise habitude oblige à garder constamment en mémoire ce qu’il faut faire le lendemain et dans les prochains jours. Afin de se libérer l’esprit, il est recommandé de ne pas remettre à demain ce que chacun a la possibilité de faire aujourd’hui.

Exprimez de la gratitude

Selon le précepte Carpe diem, exprimer la gratitude signifie prendre conscience des bons moments vécus dans la journée. Certaines choses paraissent banales, mais en y réfléchissant bien, tout le monde n’a pas la chance d’avoir une vie épanouie.