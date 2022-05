Top 20 de prénoms commençant par un A

Vous cherchez une prénom pour votre bébé à naître et vous aimeriez un prénom qui commence par un A ? Ne cherchez plus, voici une liste de vingt idées d'adorables prénoms pour fille et pour garçon.

Ce n'est pas un choix anodin, c'est même un choix déterminant. Décider d'un prénom pour un enfant peut-être un casse-tête pour les (futurs) parents. Le papa et la maman doivent se mettre d'accord sur un prénom qu'ils aiment tous les deux, sur un prénom à la signification qui leur convient, et, aussi, sur un prénom qui s'accorde avec le nom de famille du bébé. En effet, les consonances et les résonances avec le nom de famille sont très importantes dans le choix du prénom.

Les parents peuvent ainsi avoir envie d'un prénom avec plusieurs voyelles pour équilibrer un nom de famille aux multiples consonnes, ou inversement. Les parents peuvent également avoir en têteune première lettre pour le prénom de leur bébé. Pour ceux qui souhaiterait un prénom commençant par un A, voici une liste de vingt idées de prénoms, dix pour garçon et dix pour fille. Prénoms de toutes origines, de toutes significations, des prénoms courts, des prénoms longs, des prénoms tendances et des vieux prénoms. À vous de piocher.

Prénoms de garçons commençant par la lettre "a"

Choisir un prénom commençant par la lettre "a" pour un garçon / Credit : Unsplash

1) ADONIS

Origine : Dans la mythologie grecque, Adonis est l'amant d'Aphrodite, déesse de l'amour.

Popularité : 80 garçons ont été appelés Adonis en 2020 en France.

Fête : 16 décembre

2) ALBAN

Origine : Alban vient du latin «albus» signifiant «blanc».

Popularité : 427 Alban sont nés en 2020.

Fête : 22 juin

Variantes : Auban, Albin, Albain

3) ALI

Origine : Ali vient de l'arabe signifiant «supérieur» ou «sublime».

Popularité : 755 Ali sont nés en 2020.

Fête : 7 janvier

4) ALOIS

Origine : Dérivé de Louis, Alois vient de l'allemand «hlod» signifiant «sage».

Popularité : 276 garçons ont été baptisés Alois en France en 2020.

Fête : 25 août

Variante : Louis

5) ANAEL

Origine : Prénom hébraïque, Anael veut dire «grâce» en hébreu.

Popularité : 80 bébés ont été baptisés Anael en 2020.

Fête : 26 juillet

6) ANATOLE

Origine : Anatole vient du grec «anatolê» qui veut dire «aube» ou «soleil levant».

Popularité : Anatole est de plus en plus populaire : 335 bébés ont été appelés ainsi en 2020.

Fête : 24 septembre

Variante : Louis

7) ANTONIN

Origine : Comme Antoine, Antonin vient du latin «antonius» signifiant «inestimable»

Popularité : Très populaire dans les années 2000, le prénom de garçon Antonin est de moins en moins utilisé, il a été donné à 597 bébés en 2020 en France.

Fête : 2 mai

Variantes : Antoine, Antonio, Anton, Anthony

8) ARMAND

Origine : Prénom germanique, Armand signifie «fort» ou «armé».

Popularité : 430 Armand sont nés en 2020.

Fête : 23 décembre

9) AXEL

Origine : Prénom hébraïque, Axel vient de l'hébreu «auxilium» signifiant «mon père est paix»

Popularité : 1683 Axel sont nés en 2020 en France.

Fête : 21 mars

Variantes : Axell, Aksel

10) AZIZ

Origine : En arabe, Aziz signifie «aimé» ou «précieux».

Popularité : 56 Aziz sont nés en France en 2020.

Fête : 13 septembre

Prénoms de filles commençant par la lettre "a"

Choisir un prénom féminin commençant par la lettre "a" pour une fille / Credit : Unsplash

1) AGATHE

Origine : Agathe vient du grec «agathos» qui veut dire «bonté» ou «gentillesse».

Popularité : 1927 Agathe sont nées en France en 2020.

Fête : 5 février

Variantes : Agatha, Aggie

2) ALBA

Origine : En latin, Alba signifie «blanc». En espagnol et en italien, Alba veut dire «aube».

Popularité : C'est un prénom de fille tendance : alors que le prénom Alba n'a été donné qu'à 342 filles en 2019, sa popularité a triplé en 2020 avec 987 filles baptisées ainsi.

Fête : 22 juin

3) ALICE

Origine : Alice vient du germanique «adal» qui signifie «de noble lignée».

Popularité : 2 987 bébés ont été appelés Alice en 2020 en France.

Fête : 16 décembre

Variantes : Alix, Alicia

4) AMANDINE

Origine : Amandine vient du latin «amare» signifiant «qui est aimée».

Popularité : 128 Amandine sont nées en 2020 en France.

Fête : 9 juillet

Variante : Amanda

5) AMAYA

Origine : En arabe comme en latin, Amaya a pour signification «aimée».

Popularité : 188 Amaya sont nées en 2020 en France.

Fête : 22 mai

Variante : Alaïa

6) AMBRE

Origine : Prénom français, Ambre vient du nom de la pierre aux multiples vertus.

Popularité : De plus en plus populaire, ce prénom féminin a été choisi pour 2746 petites filles en 2020 en France.

Fête : 7 décembre

Variantes : Ambroise, Amber

7) ASYA

Origine : En Russe, Asya signifie «celle qui soigne».

Popularité : 87 Asya sont nées en 2020 en France.

Fête : 15 avril

Variante : Assya

8) ATHENA

Origine : Athena est une divinité grecque - Minerve pour les Romains -, déesse de la sagesse, de la stratégie militaire, des artisans et des artistes.

Popularité : De plus en plus populaire, Athena a été choisi pour baptiser 158 filles en France en 2020.

Fête : 3 mars

9) AUDREY

Origine : Prénom celte, Audrey signifie «noble» ou «puissante».

Popularité : Très populaire dans les années 70 et 80, le prénom féminin Audrey est de moins en moins donné : 37 bébés ont été baptisés ainsi en 2020 en France.

Fête : 23 juin

Variantes : Audry, Audrie, Autry

10) AVA

Origine : Prénom d'origine hébraïque dérivé de «avis», il signifie «vie».

Popularité : 709 filles ont été baptisées Ava en 2020.

Fête : 29 avril