Top 20 des prénoms turcs pour fille et garçon

Pour les (futurs) parents qui chercheraient un prénom turc pour leur bébé, voici une liste de vingt idées de prénoms turcs, pour fille et pour garçon, avec leur signification. Vous n'avez plus qu'à piocher !

Le choix d'un prénom pour son enfant n'est pas anodin. Les parents et les futurs parents le savent : cela peut se transformer en casse-tête. Et pour cause, « Nomen est omen », disaient les Romains. Comprendre : « Le nom est présage ». Le choix du prénom d'un enfant est en effet déterminant.

À voir aussi

« Le prénom apparaît comme un premier désir parental projeté sur cette vie qui débute, un premier cadeau à l’enfant », explique Anne Laure Sellier, chercheuse en psychologie sociale et cognitive, auteur de Le science des prénoms. La signification d'un prénom peut ainsi influer sur la personnalité du bébé, qui reconnait son prénom à partir de quatre ou cinq mois, en fonction de ce que les parents projettent dans le nom.

Le prénom choisi par les parents est « un premier cadeau à l'enfant » / Crédit : Unsplash

Le prénom est également un héritage, une marque de l'origine, un reflet de l'histoire familiale. « Ce qui apparaît comme le résultat d’un libre choix ou l’effet du hasard est déterminé et déterminant tant les parents doivent résoudre des contradictions : opérer une synthèse entre l’ancien et le nouveau, distinguer leur enfant, le rendre unique, et en même temps l’intégrer dans un groupe, une culture, une tradition », explique Jean-Gabriel Offroy, psychosociologue, auteur de l’ouvrage Le choix du prénom. Ainsi, les parents choisissent souvent un prénom marqué de l'origine de la famille, trace de l'histoire. « Le prénom a essentiellement trois fonctions, d’identification, de filiation et de projet », résume Jean Eduardo Tesone, psychanalyste auteur du livre Dans les traces du prénom.

« Le prénom a essentiellement trois fonctions, d’identification, de filiation et de projet » / Crédit : Unsplash

Pour ceux qui souhaiteraient un prénom turc pour leur bébé, voici une liste de vingt idées de prénoms, dix pour garçon et dix pour fille, avec leur signification. Vous n'avez plus qu'à piocher.

10 idées de prénoms turcs pour garçon

Voici une liste de dix idées de prénoms turcs pour homme / Crédit : Unsplash

1) ASLAN

Signification : D'origine turque, le prénom masculin Aslan vient du mot « arslan » qui veut dire « lion » (c'est d'ailleurs le nom qui a été choisi pour le lion du Monde de Narnia).

Popularité : Très répandu en Turquie mais aussi en Georgie et en Russie, Aslan est un prénom rare en France, donné à trente-cinq garçons seulement en 2020.

Variante : Aslam

2) AYLAN

Signification : Aylan est le prénom d'un guerrier berbère. Et, en kabyle, cela veut dire « bouclier ».

Popularité : Prénom masculin turc de plus en plus populaire, six cent vingt-et-un garçons ont été baptisé Aylan en 2020 en France.

3) BARAN

Signification : En turc, Baran veut dire « pluie ».

Popularité : Prénom de garçon populaire en Turquie, Baran est plus rare en France : il n'a été donné qu'à seize garçons en 2020.

4) CIHAN

Signification : Bihan peut se traduire par « la terre » ou « le monde » en arabe.

Populaire : C'est un prénom masculin très utilisé en Turquie et en Iran, beaucoup moins en France. Quatorze Cihan sont nés en 2020.

Variante : Ceyhan

5) EREN

Signification : En turc, Eren désigne une « personne sainte ».

Popularité : Cent quatorze Eren sont nés en France en 2020.

Version prénom féminin : Erena

6) KORAY

Signification : « Kor» signifie « braise » et « Ay » veut dire « lune » en turc, Koray peut donc se traduire par « lune de braise ».

Popularité : C'est un prénom masculin très rare ailleurs qu'en Turquie. En France, en 2020, cinq Koray seulement sont nés.

Variante : Kory

7) MEHMET

Signification : Mehmet est la version turque de Mohammed.

Popularité : Mehmet est l'un des prénoms masculins les plus donnés en Turquie, mais en France, il est (beaucoup) plus rare : soixante-cinq bébés seulement ont été nommés ainsi en 2020.

Variantes : Memet, Mehmed, Muhammet, Mohammed

8) NAÏM

Signification : Prénom d'origine turque, Naïm signifie « doux » ou « délicieux ».

Popularité : Prénom masculin à la mode, Naïm a été donné à neuf cent quarante-trois bébés en 2020 en France.

Variantes : Naime, Nahit, Noaïm, Noham, Nouaïm

9) ORHAN

Signification : En turc, Orhan peut se traduire par « grand leader ». C'est le prénom de l'écrivain turc, Prix Nobel de littérature en 2006 : Orhan Pamuk.

Popularité : En France, Orhan est un prénom de garçon très peu donné, seulement dix garçons ont été appelé ainsi en 2020.

Variante : Oran

10) TANER

Signification : « Lumière du matin », c'est la poétique signification du prénom turc Taner.

Popularité : Il s'agit d'un prénom de garçon extrêmement rare en France.

Variante : Tan

10 idées de prénoms turcs pour fille

Voici une liste de dix idées de prénoms turcs pour femme / Crédit : Unsplash

1) AYSE

Signification : Ayse est l'équivalent turc du prénom arabe Aïcha, qui était l'épouse du prophète Mahomet. Il signifie « celle qui vivra ».

Popularité : C'est un prénom féminin encore très rare en France, malgré sa grande popularité en Turquie.

Variantes : Aisse, Aise, Aysu, Aysen

2) AZRA

Signification : En arabe, Ezra signifie « pure ».

Popularité : Populaire en Turquie, le prénom féminin Azra est beaucoup plus rare en France.

3) BAYA

Signification : Baya peut se traduire par « noble » ou « distinguée » en arabe.

Popularité : Prénom de fille populaire en Turquie et dans de nombreux autres pays musulmans, il est encore très rare en France.

Variantes : Mahya, Beta, Batya

4) DILARA

Signification : En persan, Dilara peut se traduire par « coeur » ou « fleur ».

Popularité : Ce prénom de fille turc est très rare en France.

Variantes : Diara, Diarra, Dila, Dalia

5) ELIF

Signification : Elif est un prénom à la mode en Turquie qui veut dire en hébreu « celle qui est parfaite » et qui renvoie à « la connaissance » en arabe (« alif » signifiant « connaissance »).

Popularité : Le prénom féminin Elif est très peu donné en France, et il a fait son apparition dans les registres très récemment : la première Elif française est née en 2016.

Variante : Elife

6) ESMA

Signification : Diminutif d'Esmeralda, Esma est un prénom turc qui veut dire « sublime » en arabe, sachant qu'il est dérivé de « smaragdus » qui veut dire « émeraude » ou « pierre précieuse ».

Popularité : Depuis quelques années, en France, le prénom féminin turc Esma est plutôt populaire, donné à cent-soixante treize bébés en 2019.

Variante : Essma

7) MERYEM

Signification : Version turque de Myriam, Meryem est l'équivalent du personnage biblique de Marie. Le prénom signifie « celle qui élève », « la mère ».

Popularité : Cent soixante-dix-neuf filles ont été appelées Meryem en France en 2020.

Variantes : Meryeme, Merhem, Meryem'e, Meryem

8) OYA

Signification : Le prénom féminin turc Ola veut dire « dentelle ».

Popularité : Il s'agit d'un prénom pour fille très peu donné en France.

Variantes : Oyana, Oyanna

9) SEMA

Signification : En turc, Sema veut dire « ciel ». C'est aussi le nom de la danse sacrée des derviches tourneurs.

Popularité : Dix filles seulement ont été appelées Sema en France en 2020.

Variante : Seyma

10) ZEYNEP

Signification : En turc, Zeynep veut dire « belle » ou encore « fleur ».

Popularité : Cent neuf filles ont été baptisée Zeynep en France en 2020.