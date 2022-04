Les meilleures idées pour un prénom commençant par un L

Un prénom commençant par un L est souvent plein d'originalité. Voici la liste des meilleures idées de prénom en L pour filles et garçons.

Le choix d'un prénom pour un futur enfant: l'alphabet des possibles

Choisir un nom pour votre enfant n'est pas une mince affaire. Il doit être parfait, n'est-ce pas ? Heureusement, le choix d'un nom de bébé est l'une des tâches les plus passionnantes et les plus amusantes de votre liste, alors que vous vous préparez à accueillir votre petit bout de chou. Le processus de choix d'un nom rend l'expérience un peu plus réelle, mais il peut être stressant en raison du grand nombre d'options possibles. Pour commencer, essayez de choisir une lettre et voyez si l'inspiration vous vient, comme cette liste de prénoms de bébé commençant par un L.

Bien qu'il soit évidemment difficile de choisir le nom d'une personne que vous n'avez pas rencontrée, débattre des noms avec votre partenaire ou vos amis est un excellent moyen d'imaginer votre futur enfant et ce à quoi il ressemblera. Chacun a tendance à avoir des préférences très spécifiques en matière de noms de bébé, et c'est bien ainsi. Certains aiment les noms simples et classiques, tandis que d'autres préfèrent quelque chose de plus unique ou de plus tendance. Votre partenaire sera peut-être plus intéressé par la signification du nom, tandis que vous mettrez peut-être davantage l'accent sur la façon dont le nom sonne en conjonction avec votre nom de famille.

Il y aura probablement des allers-retours entre vous et votre partenaire au cours de ce processus. Trouver un nom qui vous satisfasse tous les deux peut demander beaucoup de patience, mais cela vaut la peine d'examiner de très nombreuses options - même celles que vous n'auriez jamais pu imaginer aimer - et de prendre votre temps avec chaque candidat. Exercez-vous à les entendre dans tous les cas de figure, que ce soit lorsque vous bordez votre enfant le soir ou lorsqu'il est puni pour avoir enfreint le couvre-feu. S'il y a des idées de prénom qui vous tiennent particulièrement à cœur mais que vous n'arrivez pas à faire accepter à votre partenaire, tenez bon et donnez-lui du temps.

Un prénom commençant par un L, un choix de toute beauté pour votre futur enfant

Vous êtes las des personnes de votre entourage qui vous proposent toujours les mêmes prénoms ? Vous êtes décidés à ne jamais appeler votre futur enfant Jean, Marie, Joseph ou Pierre ? Cette liste vous aidera dans votre recherche, en ne vous proposant que des prénoms plus originaux. En effet, toutes les propositions qui vont suivre sont des noms commençant par un L !

Lucia, Luna, Leo, Lucas, Louis : de nombreux prénoms féminins, masculins ou mixtes commençant par un L sont aussi anciens que la bible, voire plus vieux encore que Jésus Christ, et sont non seulement classiques mais tout en même temps modernes et tendance. Découvez la liste des plus beaux prénoms commençant par un L, pour fille ou garçon, et choisissez vos favoris en attendant l'arrivée d'un bébé dans votre famille.

Nous aimons que les noms en L puissent être doux, surprenants, uniques, familiers et tant d’autres choses. Il y a des prénoms commençant par L issus de tous les coins de la terre, certains que vous connaissez et aimez, et beaucoup de prénoms plus rares que nous allons vous faire découvrir.

Les plus beaux prénoms pour fille, pour garçons ou mixtes commençant par la lettre L

Choisir un prénom pour votre petite fille./ Istock

Les prénoms commençant par un L sont plutôt courants en France. La liste qui suit croise des prénoms d'origine latine à des prénoms anglais, gemaniques ou encore grecs. Voici à notre sens les plus belles idées commençant par un L. Les noms de bébé qui commencent par L sont intrinsèquement charmants, succulents, chantants, et parmi les plus élégants de notre époque.

Luna

Origine : latine

Signifie : «lune»

La description: Le nom de la déesse romaine de la lune, Luna est dérivé directement du mot latin pour la lune, luna. Le complément divin de Luna est Sol, le dieu du Soleil. Dans l'art romain, Luna est souvent représentée conduisant un char. Luna connaît la variante de Louna. Le prénom Lune existe également comme dérivé de Luna.

Léonie

Origine : latine

Signifie : «lion»

Léonie est un prénom féminin dérivé du latin leo, qui signifie « lion ». La version féminine de Léo ou de Léon, Léonie, est très douce et mélodique, et convient à des filles dotées d'un fort caractère.

Lucy

Origine: anglaise

SIgnifie: lumière

Lucy est la forme anglaise de la Lucie romaine, qui dérive du mot latin «lux» qui signifie «lumière» en français. Lucy, ou encore sa variante Lucie ou Lucia étaient autrefois des prénoms donnés à des filles nées à l'aube.

Lou

Origine: germanique

Signifie: gloire et combat

Le prénom Lou est un dérivé du prénom allemand Hlowodig, qui a aussi donné les prénoms masculins Louis et Ludwig. Les racines germaniques hlod- et -wig signifient «gloire» et «combat» en français.

Lévi

Origine : hébreu

Signifie : «joint, attaché»

Dans l'Ancien Testament, Lévi était le troisième fils de Léa et de Jacob, dont descendait la tribu sacerdotale des Lévites ; dans le Nouveau Testament, Lévi était le prénom de Matthieu avant qu'il ne devienne apôtre. On soupçonne que Lévi dérive du mot hébreu yillaweh, qui signifie «il rejoindra».

Lyra

Origine : grecque

Signifie : «lyre»

Lyra est un nom de constellation tiré de la lyre d'Orphée. Lyra est un choix idéal pour un parent intéressé par la musique, l'astronomie ou la mythologie. C'est un prénom qui n'a pas encore été donné à une petite fille en France. Pourtant, Lyra figure parmi les prénoms les plus populaires des Etats Unis, depuis 2015.

Léo

Origine : latine

Signifie : «lion»

Leo est dérivé du latin leo, qui signifie « lion ». Léo est plus moderne et tendance que Louis, mais demeure très classique par son héritage et ses origines. Aussi, les prénoms de trois lettres sont très tendances ! En effet, treize papes ont porté le nom de Léo ou de Léon, dont saint Léon le Grand. Dans les langues germaniques, Leo a toujours été utilisé comme surnom pour des noms tels que Leon et Leopold. Dans les langues latines, Leonardo est considéré comme une forme complète pour Leo.

Bébé et petit garçon / Istock

Loris

Origine: latine

Signifie: laurier

Le prénom Loris trouve son origine dans le terme latin Laurus qui signifie «Laurier». Les Loris sont honorés le 10 août à l'occasion de la Saint Laurent. On dit de saint Laurent qu'il fit preuve de courage et d'humour jusque sur le gril où il fut martyrisé.

Liam

Origine : forme abrégée irlandaise de William

Signification: «protection résolue»

Liam est à l'origine un surnom pour Uilliam, la variante irlandaise de William. William est un nom anglais d'origine germanique qui a été introduit en Irlande lorsque les Britanniques ont fui l'Angleterre après la conquête normande. Les Irlandais ont commencé à utiliser des noms anglais, dont William, ce qui a conduit au développement d'Uilliam et de sa forme abrégée, Liam.

Louis

Origine : Allemande et Française

Signifie : «guerrier de renom»

Hértier des rois de France, Louis est un prénom classique indémodable, tout comme son équivalent féminin, Louise.

Lilith

Origine : assyrienne, sumérienne

Signification: «fantôme, monstre de la nuit»

Lilith est dérivé du mot akkadien lilitu qui signifie « de la nuit ». Dans le folklore juif, elle est décrite comme la première épouse rejetée d'Adam, qui a été transformée en démon de la nuit pour avoir refusé de lui obéir. Lilith n'a aucun lien avec la plupart des autres noms de Lil, à l'exception de Lilita, qui est la variante lettone.

Lucien

Origine : latine

Signifie : «lumière»

Lucien est une version plus élégante et plus sophistiquée de Lucius.

Lydie

Origine : grecque

Signification : «femme de Lydie»

Lydia est un nom de lieu très ancien, celui d'une région d'Asie Mineure dont les habitants sont crédités de l'invention de la monnaie et d'un fort talent musical, ainsi que d'une grande richesse.

Lily

Origine: Américaine

Signifie: fleur de lys

Lily désigne en anglais la fleur de lys. Lily est donc un prénom plein de majesté pour une fille. On lui connaît le dérivé Lili, en France.

Lily Rose

Origine: Américaine

Signifie: lys et rose

Lily Rose est un très noble prénom composé, anobli encore par une des célébrités qui le portent: Lily Rose Depp, la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis, devenue une étincelante actrice.

Léa

Origine: hébraïque

Signifie: « lionne de la sagesse »

Pendant de nombreuses années, le prénom Léa fut très rare en France. A partir de la fin du XIX ème siècle, sa popularité a augmenté jusqu'à nos jours, où il fait partie du top 20 des prénoms féminins les plus donnés en France depuis les années 1990.

Laura

Origine: latine

Signifie: laurier

Le prénom Laura trouve son origine dans le terme latin Laurus qui signifie «Laurier». Les Laura sont fêtées le 10 août à l'occasion de la Saint Laurent. On disait de saint Laurent qu'il fit preuve de courage et d'humour jusque sur le gril où il fut martyrisé.

Lucas

Origine : forme latine de Luc

Signification: «homme de Lucanie»

Lucas est la dérivation latine du nom grec Loukas. La signification du nom fait référence à Lucania, une ancienne région d'Italie du Sud.