Les 30 plus belles idées pour un prénom commençant par un M

Un prénom commençant par un M est souvent doux et charmant. Voici la liste des meilleures idées de prénom en M pour filles et garçons.



Un prénom commençant par un M: un choix de bon goût pour votre enfant

Maya, Maureen, Melodie, Marius: de nombreux prénoms féminins, masculins ou mixtes commençant par un M sont aussi anciens que la bible, voire plus vieux encore que Jésus Christ, et sont pourtant éminemment modernes et tendance. Découvez la liste des plus beaux prénoms commençant par un M, pour fille ou garçon, et choisissez vos favoris en attendant l'arrivée d'un bébé dans votre famille.

Sur les 26 lettres de l'alphabet, M est l’une des premières initiales les plus courantes pour les bébés filles et garçons. Le son « mmm » est très familier aux humains du monde entier, figurant dans ce qui est l’un des premiers mots que beaucoup de bébés disent: « maman ». Nous aimons que les noms en M puissent être courts, doux, audacieux, uniques, familiers et tant d’autres choses. Il y a des prénoms commençant par M issus de tous les coins de la terre, certains que vous connaissez et aimez, et beaucoup de prénoms plus rares que nous allons vous faire découvrir.

La lettre M, le point de départ d'une pléthore de prénoms rares

Les prénoms commençant par un M sont plutôt courants en France.

Nous avons épluché pour vous les répertoires de prénoms issus de tous les pays pour élaborer la liste des plus beaux prénoms commençant par un M, pour filles et garçons.De nombreux prénoms en M sont aussi mixtes.

Les plus beaux prénoms pour fille commençant par un M

Un prénom qui commence par un "m" pour votre fille./Crédit : Unsplash

Les noms de filles en M ont un côté classique et intemporel qui conviendra à une petite fille, à une adolescente et à une adulte née pour mener la barque. Voici quelques-uns de nos préférés.

Madeleine

Le prénom Madeleine est d'origine hébraïque. En hébreu, le terme « mygdal » a donné la racine de ce prénom, qui signifie alors « haute tour ». Ce nom est indissociable de la sainte Marie-Madeleine, anciennement appelée Marie de Magdala. Marie-Madeleine était à l'origine une pécheresse, qui s'est repentie puis a soutenu le Christ. Elle vivait dans le village de Magdala, aux abords du lac de Tibériade.

Margot

Margot, ou bien Margaux, est le diminutif de Marguerite. Il trouve son origine dans le grec margeritë qui signifie «la perle». Vous pouvez lui préférer sa version anglaise Margaret.

Maggie

Maggie est le diminutif de Margot ou de Marguerite.

Marie

Le prénom Marie est dérivé du prénom hébraïque Miryam. En hébreu, Myriam serait dérivé de la traduction de «goutte de mer». Les prénoms Marie et Miryam ont par la suite été associés à la maternité, notamment en référence à la vierge Marie, mère de Jésus. Incontournable en France, Marie est pour ainsi dire indémodable.

Manon

Manon est un dérivé du prénom Marie. Marion l'est au même titre. Manon et Marion sont deux prénoms très courants en France, et pour cause, ils sont beaux et faciles à porter à toute époque.

Mathilde

Mathilde fait partie des prénoms anciens pour filles qui ont traversé l'histoire avec la plus grande stabilité. Mathilde a certes connu un assez net déclin de popularité pendant la Renaissance, comme beaucoup de prénoms du moyen âge. Mais Aujourd'hui, Mathilde figure encore parmi les 50 prénoms les plus attribués, et ce depuis plus de 20 ans. Mathilde est un dérivé du prénom germanique Mathild qui signifie «force» et «pouvoir». Ce prénom populaire au Moyen-âge connut ensuite un déclin à la Renaissance comme la plupart des prénoms médiévaux.

Malika

Ce prénom arabe signifiant «maître» est un choix fort et féministe pour une petite fille

Marina

Marina est un autre prénom de fille marin commençant par un M, celui-ci est d'origine latine et signifie «de la mer».

Musa

Musa, la version arabe, turque et persane de Moïse, couronne une petite fille d'une aura majestueuse et splendide. Les petites Musa sont souvent passionnées de musique, et douées dans les domaines artistiques. On peut ainsi penser à la fée des Winx qui se prénomme ainsi.

Maya

L'un des noms de filles les plus populaires de notre liste, Maya est un nom aux origines culturelles et aux significations multiples. Dans la mythologie grecque, elle apparaît comme une nymphe timide qui a donné naissance à Hermès ; elle est la version latine de May ; le diminutif espagnol Amalia ; une variation orthographique de Maia qui signifie «eau» en hébreu ; et le nom d'un empire chez les Indiens d'Amérique centrale.

Melinda

Ce prénom a un côté vintage, renvoyant aux années 70, et a été inventé dans les années 1840 en combinant Mel et Linda, ce qui signifie «miel doux». Mindy, son surnom, est un choix tout aussi approprié et délicieux.

Meryl

Après Streep, ou simplement parce qu'il est à la fois puissant et joli, la version anglaise de Muriel, qui signifie «merle», est un choix plein de beauté.

Mia

Ce court et adorable prénom de fille aux racines italiennes signifiant «mien» est une idée de prénom en M absolument adorable pour votre petite fille. Il s'agit également d'une forme abrégée de Maria, de Mary, ce qui lui confère une association biblique.

Michelle

Bien qu'il ne soit pas aussi populaire qu'il l'était dans les années 1980, ce classique français mérite une place sur notre liste. La version féminine de Michael, qui signifie «qui est comme Dieu», n'est pas prête de disparaître du hit-parade. Michelle Obama lui a récemment donné un coup de pouce, après la légendaire chanson de Lennon.

Les plus beaux prénoms pour garçon commençant par un M

petit garçon enfant protégant son frère ou sa soeur / Pixabay

Mack

Abrégé d'une foule d'autres noms, y compris de nombreux noms de famille irlandais, le prénom masculin Mack a la signification de «fils de», ce qui en fait un clin d'œil mignon à papa ou maman et un prénom amical et amusant.

Matthieu

Matthieu, aussi orthographié Mathieu, est un prénom français très populaire depuis les années 1990. Sa signification trouve son origine dans l'hébreu, où Matthieu signifie «don de dieu».

Madhav

Ce charmant prénom sanskrit pour garçons se traduit par «miel» dans son ancienne orthographe et est également connu comme un surnom pour Krishna, une divinité indienne. Ce prénom est assez rare et offre d'adorables possibilités de surnom, notamment Havi.

Mahir

Mahir est un prénom de garçon qui trouve son origine dans l'arabe et qui signifie «habile».

Malik

Malik est un prénom d'origine arabe qui signifie «maître».

Major

C'est l'un de ces noms qui sautent aux yeux et nous font nous demander pourquoi nous n'y avons pas pensé plus tôt ! Bien qu'il s'agisse d'un nom anglais, sa racine vient en fait du latin et signifie «plus grand», ce qui fait bien sûr allusion au grade militaire.

Mansell

C'est un très vieux nom français pour les garçons que l'on n'entend pas souvent, rendant hommage au Mans dans la Sarthe. Une bonne idée si vous cherchez un prénom de garçon français rare, ou une excuse pour surnommer votre petit gars Manny.

Marcel

Également d'origine française, ce beau prénom de garçon est une version abrégée de Marcellus, qui signifie «petit guerrier».

Mario

Ce nom italien a un attrait vintage pour les joueurs et une pertinence intergalactique, se traduisant par «Mars».

Marshall

Ce nom de garçon d'origine gaulloise signifie «celui qui s'occupe des chevaux».

Michaël

Michaël est un prénom masculin plein de force et de beauté. Et pour cause, il ne signifie pas moins que « celui qui est comme Dieu».

Matteo

Nous aimons cette version italienne du nom hébreu Matthew (également un choix courant pour les garçons !); les deux signifient «don de Dieu».

Merrion

Le nom gallois de Mars a une double signification : il est prêt pour la bataille et il contient la racine «merry» qui signifie joie ou bonheur en anglais.

Miles

Miles est un prénom anglais pour garçons. Les origines de Miles viennent du latin Milo (un autre joli prénom de garçon en lui même), qui se traduit à la fois par «soldat» et «miséricordieux». Vous pouvez lui préférer la variante Mills, a la solidité du nom de famille et une sensation de vent. C'est un nom pluriel avec beaucoup de charme.

Montgomery

Oh, le petit Monty aura le nom le plus adorable qui soit au jardin d'enfants et au-delà. En référence à l'acteur légendaire Clift, ou simplement parce qu'il est raffiné et attachant, ce nom normand signifiant «puissance de l'homme» mérite d'être davantage porté en France !

Morris

Nous aimons les prénoms vintage, qui sont plus actuels que démodés ; la version anglaise du prénom Maurice, qui signifie «à la peau foncée», est un oui catégorique.

Moïse

Ce nom biblique a connu des hauts et des bas au fil des ans, mais il ne perdra jamais de sa pertinence.

Mohammed

Dans le monde entier, c'est l'un des noms les plus populaires de tous les prénoms donnés aux garçons, avec une estimation de plus de 150 millions de Mohammed vivant actuellement dans le monde. Les Mahommed doivent leur nom au prophète. Le diminutif Mehdi confère à Mohammed un caractère doux et mignon.