Top 50 des meilleurs memes français repérés sur Pinterest

Les memes en français ont envahi Internet. Ils sont appréciés pour leur touche amusante. Voici une liste des 50 meilleurs memes français sur Pinterest.

Des meilleurs memes français avec des jeux de mots sur Pinterest

Meme sur Eminem Crédit : Pinterest

Les jeux de mots sont parfaits pour créer de memes originaux. Sur Pinterest, on trouve des memes en français uniques directement inspirés des confusions issues de l’usage de mots.

1. Un meme des plus originaux

Illustration drôle et sarcastique avec un acteur Crédit : Pinterest

Ce meme-ci met en avant un homme qui a été surpris, ou du moins qui semble l’être. En réponse à celui-ci lors des conversations en ligne, on pourrait mettre « Loc », qui est également un meme français qui a connu une popularité fulgurante auprès des internautes. Il est utilisé pour exprimer l’étonnement, la confusion et la surprise.

2. « Bah », un mot français qui est devenu conjonction ?

Une illustration qui montre que « bah » est devenu une conjonction Crédit : Pinterest

« Loc Conj » fait référence aux erreurs courantes d’utilisation des conjonctions dans la langue française. Dans le langage courant, « Bah » est devenu une conjonction de coordination, ce qui est bien sûr une erreur. C’est l’une des raisons pour lesquelles il ne faut pas négliger les cours d’orthographe et de grammaire sur les locutions et conjonctions (loc conj). Espérons que les règles d’utilisation de pronom sont respectées.

3. « Français » : quand l’apprentissage de la langue française devient un défi

Dessins drôles Crédit : Pinterest

Le vin, le fromage ou la baguette font partie intégrante de la culture française. Et pour ceux qui souhaitent visiter la France, apprendre le« français » est un véritable challenge, surtout pour les Anglais. Ce meme est une parfaite illustration de cette vérité. Il fait référence à l’apprentissage du français (utilisation de pronom, de conjonction) par les anglophones d’une façon légère et humoristique.

4. « Trait Union » : trait d’union, cela rattache deux mots ou ?

Image montrant une confusion entre des jeux de mots Crédit : Pinterest

Les expressions composées ne sont pas toujours faciles à comprendre, surtout lorsque les mots sont liés par un trait d’union. C’est la raison pour laquelle « Trait Union » est devenu un meme célèbre afin de créer des jeux de mots originaux. Les significations prennent un autre sens qui peut être drôle.

5. « Traductions » : quand traduire une expression littérale devient drôle

Image montrant une traduction amusante Crédit : Pinterest

Les traductions sont souvent mal faites et même exagérées d’une langue à une autre. Le meme « traductions » se moque justement des incohérences littérales lorsqu’on souhaite avoir l’équivalent d’une expression française (expr fr) en espagnol par exemple. Comme pour « Loc » ou « Adv », ce meme utilise souvent des phrases amusantes pour illustrer les difficultés de traduction. Ce meme-ci en est un parfait exemple.

6. Quand plus personne ne discute normalement

Image d’une conversation Crédit : Pinterest

Dans l’univers des memes, on n’est jamais à l’abri d’une surprise. Les discussions en français peuvent se présenter comme ce meme, où une personne demande à une autre si elle va bien. Cette dernière répond « ça va », ce qui peut créer une drôle de tension.

7. « Définition » : la définition de quoi ?

Illustration amusante de la définition de « computer » en français Crédit : Pinterest

Ce meme se concentre sur les définitions humoristiques dans un dictionnaire. Souvent, lorsqu’on cherche la définition exacte d’un mot ou d’une expression (expr si abrégé), on tombe sur des aspects inattendus et comiques. Les adverbes (adv) et les adjectifs (adj) sont tout aussi difficiles à trouver.

8. « Anglais » : le rire n’a pas de limite

Bandes dessinées amusantes sur les anglophones qui apprennent le français Crédit : Pinterest

Quand une phrase en anglais est traduite en français par des apprenants, on peut s’attendre à une drôle de surprise. En effet, il n’est pas facile pour un Anglais de traduire correctement une expression s’il commence à peine à étudier la langue de Molière. Malheur à ceux qui doivent apprendre à utiliser un pronom correctement.

9. « ébé », un mot qui existe dans le dictionnaire ?

Signification du mot ébé dans un dictionnaire Crédit : Pinterest

Qui n’a jamais essayé de trouver la signification ou les synonymes d’un mot dans le dictionnaire, peu importe l’édition, et est tombé sur une définition inattendue ? Encore moins si on pensait trouver le synonyme de « ébé » et qu’en fait, ce mot exprime beaucoup de choses à la fois. Il peut induire en erreur une personne avec les règles d’orthographe et de grammaire.

10. « Dictionnaire français » : une expression populaire dans le Wiktionnaire des memes ?

Deux mots presque similaire qui ont un sens différent Crédit : Pinterest

On n’en a pas encore fini avec les memes sur ledictionnaire. Si on effectue une recherche de mot comme « caleçon » et qu’on frappe par erreur « çalecon », le sens change totalement. Les dictionnaires bilingues « Espagnol français » peuvent aussi donner des synonymes étonnants. De même, trouver un adjectif (Adj) ou un adverbe (Adv) français ayant une signification similaire en espagnol peut être un vrai casse-tête. D’autant plus que les éditions en « Espagnol français » peuvent être assez difficiles à utiliser.

11. « Selbst » : vrai ou faux-amis ?

Image d’un serpent dans un dessin animé Crédit : Pinterest

Il est parfois difficile de démêler les vrais amis des faux, c’est aussi le cas du mot allemand « Selbst ». Un fake friend comme ce meme le dit, si bien qu’on pourrait utiliser le terme « selbst » pour le designer. L’usage de ce mot peut prêter à confusion dans la traduction française puisqu’il signifie « ami », alors que son sens originel est « soi-même ». Une confusion amusante, non ?

D’autres memes en français avec des jeux de mots « loc » « adv »… ?

Un meme drôle Crédit : Pinterest

Il faut souligner que d’autres memes en français avec des jeux de mots hilarants comme « loc »; « Adv Pron », « Adj Indef », « Place Pronom », « page » ou encore « misma » (ou mismo), « Adv » et « Adj » sont disponibles. Ce sont pour la plupart des images amusantes retrouvées sur Pinterest pour rendre une situation comique.

En effet, les memes utilisant « loc », « Adv Pron », Adj Indef » « Place Pronom », « Page » ou bien « misma » (ou mismo), « Adv » et « Adj » sont répandus aussi bien sur Pinterest que sur d’autres plateformes de memes en français. Ils peuvent être utilisés dans différentes situations.

Des memes de couple en français au quotidien, il y en a aussi sur Pinterest !

Illustration d’un couple au sommeil Crédit : Pinterest

Les relations de couple peuvent être drôles dans les memes. Ces quelques exemples vous donneront un aperçu !

1. Youupiii, tu t’en es souvenu !

Illustration de couple Crédit : Pinterest

Un meme aussi drôle que vrai. Les hommes oublient souvent les « détails » dans leur vie de couple, mais heureusement que les réseaux sociaux sont là pour rappeler ce qui est important. Le monde a bien changé et les usages ne sont plus les mêmes.

2. Les réactions sur Facebook… une vérité ?

Un texte reflétant les évolutions drôles d’une relation amoureuse Crédit : Pinterest

Ah, les relations amoureuses commencent toujours par le bonheur à l’état pur et semblent se terminer de manière…douloureuses. Ce meme en français, inspiré des réactions sur Facebook, refléterait-il cette vérité ? Pour les anglophones, is it the same in real life ?

3. Que c’est beau la galanterie, même si…

Bandes dessinées d’un couple moderne qui se balade Crédit : Pinterest

Cette belle illustration montre un homme galant qui tient le sac de sa partenaire dans la rue. Pourtant, d’autres personnes le regardent d’un air surpris et se demandent pourquoi il tient un sac de femme dans la main. Drôle et réaliste, qui reflète un monde romantique enviable !

4. La romance et la jalousie

Une femme en train de raser la barbe de son partenaire Crédit : Pinterest

La jalousie dans le couple est une chose qui peut s’avérer dangereuse. Cette image montre une femme en train de raser la barbe de son partenaire. D’un air inquiétant et sûre d’elle, la femme intimide l’homme avec son rasoir.

Les animaux aussi font aussi de drôles de mème sur Pinterest !

Meme drôle Crédit : Pinterest

Les animaux de compagnie sont aussi doués pour les memes. Voici quelques memes populaires sur Pinterest.

1. Mon argent dans mon compte en banque a disparu

Image d’un chat surpris Crédit : Pinterest

On a « presque » tous la même impression que ce mignon chat qui semble être surpris. Cette expression de surprise est bien mise en avant dans ce meme. Elle est similaire à celle que la plupart des gens ont lorsqu’ils vérifient leur compte en banque. Et comme on le dit en anglais, « the same to you » ?

2. Quand un problème devient un cercle vicieux

Un chien gros avec un air triste Crédit : Pinterest

Un chien qui adopte un air memetique qu’on adore. Ce meme illustre parfaitement l’attitude d’un individu qui ressent de la culpabilité après s’être goinfré de nourriture et avoir pris du poids. Si seulement on pouvait manger sans se soucier des calories en trop, dans ce monde où on est en constant stress.

3. Le chat le plus drôle

Image drôle de chat fatigué Crédit : Pinterest

Voici une parfaite illustration de la motivation au travail d’un individu qui peut avoir assez de son job. Cette image montre un chat endormi dans une drôle de position. N’est-ce pas une attitude qu’on a tendance à avoir au bureau ? El mismo por el hombre ?

4. C’est qui le vrai problème ici ?

Un chat se tient assis au-dessus d’un chien Crédit : Pinterest

On dit que les chiens et les chats sont les pires ennemis qui soient. Dans ce cas, ce meme montrant un chat se tenant assis sur un chien illustre la vérité ?

5. Le mâle qui reste silencieux

5 oiseaux dans leur nid Crédit : Pinterest

Voilà une image épique qui se moque du comportement des femmes. Elle montre 4 oiseaux qui semblent « crier » tandis que le 5è reste calme et ne dit rien. On peut alors supposer que les 4 seraient des femelles et le dernier un mâle. Vrai ou faux ?

6. Un dragueur expert

Un coq qui drague une poule Crédit : Pinterest

La bonne vieille technique de drague disant « je t’offre un verre », mais cette fois-ci, c’est un coq qui l’applique. On obtient un meme original et hilarant puisque dans leur langage, cela se traduit « salut, ma poulette, je t’offre un ver ? ».

7. N’abandonne pas, quoi qu’il arrive

Dessin d’un oiseau avalant une grenouille Crédit : Pinterest

Les oiseaux peuvent être les prédateurs naturels des grenouilles. Dans cette image, on voit une grenouille se faire avalée, mais elle n’abandonne pas. Elle étrangle l’oiseau pour éviter la disparition. Une belle illustration de courage et de la persévérance.

8. Le chat ne se fait aucun souci

Chat qui dort dans une posture hilarante Crédit : Pinterest

Ce meme montre un chat dormant paisiblement, mais sa posture reste épique. Il se met dans une position sereine et paisible puisqu’il n’a pas de factures à payer. On aurait tous aimé être dans la même situation, non ?

Quelques memes en vidéo qu’on trouve sur Pinterest

Un meme sur les minions Crédit : Pinterest

Outre les images de memes, Pinterest regorge aussi de vidéos qui sont tout aussi drôles. Voici quelques-uns des meilleurs exemples.

1. Le chirurgien

Mr Bean en vêtement de chirurgien Crédit : Pinterest

Mr Bean est un personnage emblématique du cinéma. Drôle, maladroit et souriant, il inspire le sourire rien qu'avec sa tête. Dans ce meme, il fait le signe « thumbs up », ce qui apporte une touche comique. Espérons que la même situation ne se produise pas dans la vie réelle.

2. Des émotions fortes

Un homme pleure Crédit : Pinterest

Tous les internautes ont certainement déjà vu ce meme, au moins une fois en scrollant sur les réseaux sociaux. Un homme qui semble être ému, pleure et verse des larmes pour une quelconque raison…

3. Une danse des plus hilarantes

Un homme danse malgré sa taille ronde Crédit : Pinterest

Qui n’a jamais dansé comme cet homme dans ce meme au moins une fois dans sa vie ? Cette illustration montre une joie de vivre surprenante de la part d’une personne. Ce qui est sûr, c’est qu’on a tous le sourire en le regardant, même si ce n’est pas un danseur étoile.

Des memes hilarants qu’on ne s’en lasse pas

meme sur les patates Crédit : Pinterest

Il existe aussi de grands classiques de memes sur Pinterest. Les plus connus et les plus appréciés sont les suivants:

1. Un jeu de mots qui fait tout son effet

Illustration d’une cuisse de poulet cuit et d’un œuf Crédit : Pinterest

Drôle et originale, cette photo montre une cuisse de poulet bien cuite et pannée. En bas se trouve un œuf cassé. Le jeu de mots est réussi puisqu’il a fait éclater de rire de nombreux internautes d’après des avis récoltés sur des pages web.

2. La politique fait son discours

Un personnage tenant entre les notes pour faire un discours Crédit : Pinterest

Comme un air de politique, du moins de politiciens, voilà ce qu’évoque ce même. On remarque que le personnage tient entre les mains des documents et qu’il s’apprête à faire un long discours…alors qu’il assure que ce ne sera pas long.

3. Différences entre un homme et une femme dans un shopping ?

Une femme et un homme qui choisissent chacun un shampooing Crédit : Pinterest

Les hommes ont tendance à chercher un shampooing adapté pour tout le corps tandis que les femmes…euh, veulent un produit spécifique pour les cheveux, la peau ou le visage. Même si c’est vrai, ce meme illustre de manière hilarante cette situation.

4. La langue française et sa beauté

Différents personnages portant tous le même costume de Spider Man Crédit : Pinterest

La langue française est plus difficile que l’on croit. Pour les étudiants de la langue de Molière, faire la distinction à l’écrit d’un mot ou d’une expression qui sonnent de manière identique peut être difficile. Ce meme-ci est parfait pour l’illustrer.

5. Quand l’anesthésie étant encore très (très) efficace

Une femme balèze tenant un marteau Crédit : Pinterest

Qu’utilisaient les médecins d’antan pour anesthésier leurs patients avant de disposer de piqûres et de médicaments modernes ? Eh bien, cette image semble être la réponse à cette question.

6. La galanterie dans tous ses états

Un homme tenant des fleurs en compagnie d’une femme avec des bagages Crédit : Pinterest

« Derrière chaque grand homme, il y a toujours une femme », tel est l’adage qu’on a tous entendu. Cependant, ce meme ajoute une touche comique en faisant l’inverse. Il illustre un homme qui laisse à sa partenaire tout le bagage tandis qu’il tient dans ses mains des fleurs. Le sarcasme absolu.

7. Pourquoi fêter le Nouvel An ?

Deux extraterrestres qui discutent Crédit : Pinterest

Si les extraterrestres existent, que penseraient-ils à l’idée de savoir que les hommes célèbrent le Nouvel An ? Ce meme illustre la discussion entre deux extraterrestres se demandant pourquoi il faut célébrer le fait que la terre ait réalisé un tour autour du soleil.

8. Allumer quoi ?

Dessin d’un grand-père qui allume littéralement son ordinateur Crédit : Pinterest

Les personnes du troisième âge ont presque toujours du mal à avoir la mainmise sur le matériel informatique. Ce meme reflète parfaitement une situation dans laquelle un grand-père « allume » littéralement un ordinateur.

9. Quand une même prononciation amène à la confusion

Dessins de cochons Crédit : Pinterest

« port USB » est une expression qu’on connait tous puisqu’il désigne l’entrée d’un périphérique. Le créateur de ce meme a alors décidé de faire une illustration de ce qu’il semble avoir eu en tête. Il a pensé à un porc avec une entrée USB.

10. Les pieds et les orteils aussi ont chaud, hein

Deux sandales différentes Crédit : Pinterest

Les sandales ne sont pas toutes les mêmes. Ce meme inventif montre deux sandales différentes qui donnent l’impression de représenter deux personnages: l’un porte un slip tandis que l’autre met un string.

11. Oui, j’ai aussi mangé ma femme, et alors ?

Image d’un homme de taille généreuse qui sourit Crédit : Pinterest

Dans ce meme, on aperçoit un individu de taille généreuse. Cet homme semble n’avoir aucun complexe sur son physique, ce qui en fait un parfait exemple pour les memes sur Pinterest. Il dit avoir mangé sa femme ?

12. Est-ce que vous disiez la vérité ? Non ?

Un monsieur qui porte des lunettes de soleil et sourit de manière sarcastique Crédit : Pinterest

Voilà un bel homme qui sourit de manière sarcastique. Ce meme serait parfait pour les situations où une personne exagère et qu’il veut en faire une source de rires.

13. Le grand-écart devient un jeu d’enfants pour impressionner

Un enfant faisant un grand-écart Crédit : Pinterest

On a tous eu un crush pour quelqu’un une fois dans sa vie. Lorsqu’il passe dans la rue, on a envie de rester le plus naturel possible, mais en vain. C’est la raison pour laquelle on arrive à faire l’impossible pour impressionner, comme cet enfant. On pourrait faire une illustration drôle « Loc Prep », par exemple: « voilà mon crush, Loc Prep, je fais le grand-écart ».

14. De l’absurdité et des bêtises amusantes

Illustration hilarante en meme Crédit : Pinterest

Une simple erreur de prononciation peut changer tout le sens d’un mot ou d’une expression donnée. Ceci est un parfait exemple qui montre l’importance de la prononciation, car « chuchoter » peut être vu comme « sussotter ».

15. Le chat le plus célèbre d’internet

Meme montrant un chat et deux femmes Crédit : Pinterest

Cette image est l’un des memes les plus connus et les plus appréciés. Elle montre un chat sur une table d’un côté, et deux femmes de l’autre. Le montage nous fait croire que l’une des femmes pointe du doigt le chat, ce qui crée un effet amusant et memetique.

16. Les réseaux sociaux et le mariage

Dessin d’un mariage amusant Crédit : Pinterest

Assister à une cérémonie de mariage atypique où les deux époux publient directement quelque chose sur leur journal dès que le prêtre a confirmé leur union… ce meme semble illustrer une réalité où tout le monde publie tout, mais vraiment tout sur les réseaux sociaux.

17. "Misma" : le genre au féminin de « mismo »

Meme avec des personnages amusants et des jeux de mots Crédit : Pinterest

Ce meme fait référence à une blaque. Si on appelle un maillot de bain à 2 pièces « bikini », alors un maillot à 1 pièce devrait être un « monokini » ? Et si on ne porte pas de maillot, comment appelle-t-on cela ?

18. De drôles de nom de médicaments

Moustachu avec une boîte de gélule « gépalu » Crédit : Pinterest

Qui a bien pu avoir l’idée de donner un nom de médicament « Gépalu » ? En le lisant à haute voix, on a l’impression d’entendre une personne dire qu’il n’a pas lu quelque chose. Le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est amusant.

19. Marine le Pen, une femme forte en politique ?

Marine Le Pen Crédit : Pinterest

Marine Le Pen est une personnalité politique connue de tous les Français. Cette blague fait justement allusion à elle avec les mots suivants « tu me fais de la pen ». Un meme qui plairait à Marine Le Pen ?

20. Qu’elle est belle la culture française

Image d’un chien déguisé en gentleman français Crédit : Pinterest

Ceux qui s’intéressent à la culture française connaissent certainement des choses affiliées à la France. Et si quelqu’un prétend avoir un minimum de connaissances sur ce beau pays, c’est que le chien de ce meme lui a certainement appris ces choses: baguette, vins et fromages.

21. Super héros malgré lui

Un homme vêtu en costume de Spider Man tenant un discours Crédit : Pinterest

Les superhéros sont appréciés pour leur vertu, non ? Pour celui-ci, il semblerait que son super pouvoir soit lié à l’honnêteté puisqu’il dit ouvertement à la fin d’une blague qu’elle n’est pas drôle. Spider Man lui-même n’aurait pas pu faire mieux…

22. Sauter depuis un avion sans parachute, c’est possible ?

Une personne saute d’un avion sans parachute Crédit : Pinterest

Oui, il est possible de sauter depuis un avion sans même avoir un parachute sur soi. Selon la science, tout le monde serait capable de le faire, mais seulement une seule fois dans la vie…

23. La galère d’aujourd’hui et le coupé décalé, des jumeaux ?

Un garçon avec un air amusant Crédit : Pinterest

Si on comparait les galères de la vie quotidienne au coupé-décalé, qu’est-ce qu’on aurait ? Selon ce meme, ces deux choses semblent être similaires puisqu’ils ne finissent jamais. Un francophone qui vient d’apprendre quelques notions en anglais répondrait « that’s the same ».

24. Le drapeau français sur les résultats de vote américains

Illustration des résultats de votes américains ressemblant au drapeau français Crédit : Pinterest

Sur les résultats de vote américains montrant ceux de deux rivaux politiques, on remarque que les couleurs utilisées sont le bleu, le blanc et le rouge. Mais cet ensemble de nuances ne rappelle-t-il pas celui du drapeau français ?