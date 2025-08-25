Une star du X emporte les cendres de son défunt père partout avec elle, y compris sur les tournages

Madelynn May, une star de films pour adultes, a trouvé un drôle de moyen pour surmonter le décès de son père.

Madelynn May, 23 ans, est une star du X. L’année dernière, la jeune femme a perdu son papa Patrick, brutalement décédé à l’âge de 57 ans des suites d’un cancer.

Un an après sa disparition, l’actrice porno basée aux États-Unis a toujours du mal à faire son deuil. Face à son chagrin, la starlette a trouvé un moyen pour apaiser sa peine.

Pour surmonter la mort de son père, Madelynn emporte les cendres de ce dernier partout avec elle, rapporte LADbible.

Crédit Photo : NudePR

Photoshoots sexy, tournages, voyages… L’urne contenant les restes de Patrick ne la quitte jamais.

« J'aime l'idée que papa soit avec moi, car il a toujours été mon plus grand soutien dans ma carrière », a-t-elle déclaré au site d’information.

« J'aime l'inclure, mort ou vivant »

Auprès du média, la starlette insiste sur le fait que son père était son plus grand fan.

« Certains parents jugent leurs enfants ; mon père était à fond. C'était mon meilleur ami, alors il a une place de choix dans ma vie, même si c'est dans une urne », a-t-elle indiqué.

Avant d’ajouter :

« Je suis actuellement en road trip d'une semaine à travers le pays et l'urne de papa est là, avec moi. J'aime l'inclure, mort ou vivant », a-t-elle indiqué.

Crédit Photo : NudePR

Patrick est décédé subitement le 18 décembre dernier, après une courte bataille contre le cancer.

Le père de Madelynn, qui apparaissait régulièrement avec elle dans des vidéos publiées sur TikTok, est mort trois jours seulement après avoir reçu son diagnostic.

Sa disparition soudaine a été un véritable choc pour sa fille.

« Ça a été très dur, c'était mon meilleur ami ; nous étions tout le temps ensemble (…) On a fait le buzz tellement de fois ! (…) Papa et moi avons fait notre dernier TikTok le 8 décembre. Dix jours plus tard, il était parti », se souvient la principale concernée.

Crédit Photo : NudePR

Si Madelynn reconnaît que sa pratique est bizarre, elle souligne que le deuil est propre à chacun.