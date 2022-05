Où partir en juin ? Top 10 des destinations pour partir en juin

À un mois des vacances scolaires, vous avez envie de partir en vacances en juin. Mais où ? Voici le top 10 des meilleures destinations pour partir en vacances au soleil en juin.

Pour éviter la foule de la haute saison en juillet et en août, beaucoup d'entre vous cherchent à partir en vacances au mois de juin. C'est un excellent choix car en juin, le soleil sera de la partie dans de nombreux pays du monde. Un voyage dans une capitale européenne, un road trip sportif et culturel ou simplement des vacances farniente dans un hôtel au soleil ? La rédaction vous propose 10 destinations idéales pour partir en vacances en juin.

Quelle partie du globe privilégier pour partir en vacances en juin ?

Avec son climat doux et idéal en cette période, le bassin méditerranéen est la destination de vacances privilégiée en juin. La Grèce, les îles portugaises, la Sicile, la Croatie ou encore la Corse, sont des pays ou régions d'Europe très prisés. Partir en juin proche de la Méditerranée est synonyme de vacances ensoleillées !

Les températures seront aussi agréables dans le reste de l'Europe, en Amérique du Nord, au Japon et dans le nord de la Chine. Dans la liste des régions à privilégier en juin, on note l'Afrique australe, le nord de l'océanie (Australie et Indonésie) et les îles de l'océan indien.

À l'inverse, les régions du globe à éviter pour partir en vacances en juin, on retrouve l'Inde et l'Asie du Sud-Est, en effet c'est le temps des moussons. Quant à l'Afrique centrale et le Moyen-Orient, c'est la période des fortes chaleurs. Le Kenya subit des pluies importantes. En Amérique du Sud, c'est la période de l'hiver austral où fraîcheur, pluie et même chutes de neige sont à prévoir au Chili, l'Argentine et les Andes.

La Corse

Vue sur le littoral d'Ajaccio, eau transparente et maisons colorées. Crédit : Stock

Où partir en juin ? En Corse bien sûr ! Le climat en Corse au mois de juin est tout simplement parfait. En juin, les températures avoisinent les 25 °C. Soleil, plages paradisiaques et eau transparente vous feront passer des vacances inoubliables.

Que ce soit au nord, à Bastia, ou au sud, à Ajaccio, le mois de juin est le meilleur moment de l'année pour partir découvrir les merveilles de l'île de Beauté, s'y détendre et profiter des vacances. Randonnées en pleine nature, baignade dans les eaux transparentes ou balade dans les villes typiques corses : en juin, cap sur la Corse !

La Crète

Village de Loutro en Crète. Crédit : Stock

Envie d'un voyage sur le bassin méditerranéen ? Choisissez la Crète. Située entre la Grèce et la Turquie, cette île grecque vous offrira un franc soleil toute la journée et des températures agréables. Ce mois de juin ensoleillé est le mois parfait pour visiter Héraklion, ville portuaire de Crète. À seulement quelques heures de vol de la France, la Crète réunit les plages paradisiaques, le soleil et les paysages magnifiques.

Marrakech

Jardin Majorelle à Marrakech. Crédit : Stock

À Marrakech, la saison estivale commence dès le mois de juin. Avec des températures allant jusqu'à 30 °C en journée, Marrakech est une destination très prisée en juin car la ville marocaine offre de nombreux avantages : traversée du désert, balades dans la ville, découverte de l'architecture typique et des traditions marocaines.

Si vous partez en vacances en juin à Marrakech, vous croiserez sûrement les humoristes les plus en vogue de l'année. En effet, au mois de juin se déroule le Marrakech du Rire. C'est un festival qui rassemble des humoristes marocains et internationaux. C'est un événement à vivre absolument !

En juin, c'est aussi le Festival national des arts populaires à Marrakech. Ce festival célèbre les traditions marocaines par des danses, chants, défilés en costumes.

L'île Maurice

Magnifique plage paradisiaque et tropicale sur l'île Maurice. Crédit : Stock

Si vous avez envie d'un voyage au soleil au mois de juin, misez sur l'île Maurice ! Le climat y est très favorable avec des températures allant de 25 °C en journée. La nuit, les températures sont aussi douces qu'agréables, elles frôlent les 23 °C.

Avis aux sportifs, l'île Maurice propose en juin bon nombre d'activités sportives et d'aventures. Tout d'abord, la première semaine de juin c'est le festival annuel de Dragon boat au Caudan Waterfront à Port-Louis. De nombreux bateaux dragons font la course, suivis de parades, danses de lion ou dragons chinois dans les rues.

Des courses et des trails, le “wellness Festival Mauritius”, un festival de bien-être basé sur la valorisation du yoga, de la méditation, de la danse et l'univers du massage, sont organisés sur l'île. Enfin, un festival de kitesurf se déroule à la fin du mois, la dernière semaine, et vise à promouvoir ce sport nautique sur l'île.

Pour les plus gourmands, ne passez pas à côté du marché de Port-Louis sur le bord de mer. Cette escapade sera l'occasion de découvrir les saveurs de l'île Maurice, les couleurs, les échoppes artisanales.

La Sicile

Cefalu, village médiévale de la Sicile. Crédit : Stock

La Sicile vous promet de très belles vacances grâce à son climat idéal en ce mois de juin. Le soleil sera au rendez-vous et la température de Palerme, la capitale à l'ouest de la Sicile, est de 25 °C le matin, 27 °C l'après-midi et 22 °C le soir et la nuit.

Partir en voyage en Sicile en juin signifie aussi voyage à petits prix. En effet, en partant juste avant les vacances scolaires et la haute saison touristique, vous vous assurez un voyage moins cher que la période estivale.

En juin sur l'île italienne, il y en aura pour tous les goûts. Escapade en pleine nature, bronzette et baignade sur la plage ou balade dans la capitale sicilienne, la Sicile saura vous combler en juin !

Madère

Camara de Lobos à Madère. Crédit : Stock

À un peu plus de 3 heures de vol de la France, Madère est une île rattachée au Portugal, en plein cœur de l'océan Atlantique, à l'ouest du Maroc. Madère est une destination idéale pour des vacances au soleil au mois de juin. Vous pourrez profiter de ses paysages naturels magnifiques, de la ville de Funchal, des belles plages et de la culture typique de cette île. Cette île volcanique jouit d'un climat subtropical où les températures descendent rarement en dessous de 15 °C.

Avis aux amateurs de football, si vous venez passer un séjour à Madère, vous marcherez dans les pas du joueur de football le plus connu : Cristiano Ronaldo. Le joueur portugais est né à Funchal, sur l'île de Madère. Une statue a été érigée à son effigie que vous pourrez découvrir dans cette ville.

Ibiza

Vue sur l'entrée du port d'Ibiza. Crédit : Stock

Tout au long du mois de juin, températures élevées et grand soleil feront partie de la météo à Ibiza. L'île d'Ibiza est située au cœur du bassin méditerranéen, où vous pouvez vous relaxer dans des hôtels de luxe ou des appartements plus abordables pour quelques nuits. Pour faire des économies, privilégiez le mois de juin, où le prix d'une chambre d'hôtel est moins cher qu'en pleine saison estivale. C'est donc une bonne période pour partir pour faire des économies !

New York

L'avenue de Times Square à New York. Crédit : IStock

Quittez l'Europe et traversez l'océan Atlantique pour un voyage à New York. En juin, vous pourrez profiter d'un climat propice à la découverte de la magnifique ville de New York. S'il y a bien une ville à découvrir en juin c'est New York.

Vous pourrez visiter les monuments typiques au centre de cette ville américaine et manger un hot-dog sur Times square. De nombreux hébergements sont proposés, hôtel, appartement ou auberge de jeunesse, vivez des vacances inoubliables à New York au soleil en juin !

La Grèce

Magnifique vue aérienne sur une falaise, une crique et la mer bleu transparente. Crédit : Stock

Où partir en juin ? Les vacances approchent et vous ne savez pas où partir. La Grèce est la destination idéale. Située en plein cœur de la Méditerranée, la Grèce saura combler vos vacances. Que ce soit sur la Grèce continentale ou les nombreuses îles des Cyclades, le climat au mois de juin est particulièrement agréable. Les températures sont de 30 °C en journée et 23 °C la nuit.

Partez pour un séjour de quelques nuits en Grèce pour profiter de la vie typique de ce pays méditerranéen, la culture et l'architecture des Grecs. Vous pourrez découvrir les plages paradisiaques des Cyclades, l'eau transparente, les centres-villes d'Athènes, Corfou, Mykonos, Naxos, Paros, ou Rhodes. En juin, le climat est idéal sur 78 % du territoire, vous pourrez passer des vacances parfaites avec du soleil !

Les Seychelles

Plage tropicale avec un hamac aux Seychelles. Crédit : IStock

Il y a des voyages qu'il faut faire dans une vie. Les Seychelles en font partie. Le mois de juin est idéal pour partir en vacances aux Seychelles. Avec une moyenne de 28 °C par jour, vous pourrez profiter de paysages magnifiques, de plages paradisiaques comme la plage Anse source d’argent aux Seychelles. Cette plage tropicale des Seychelles est classée parmi les plus belles et plus visitée au monde, elle vous accueillera dans un décor spectaculaire sous le soleil de l'océan indien. Alors, en juin, cap sur les Seychelles !