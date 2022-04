Berger de Brie : origine, taille, santé et comportement

Avec son allure de grosse peluche, le berger de Brie est un gentil compagnon. Qu’est-ce qui se cache derrière ses poils touffus et ses longues franges ? Origine, taille, santé et comportement, voici tout ce que vous devez savoir sur cette race de chien.

Origines et historique de la race

Un chien berger de Brie marchant avec un air triste Credit : David Ubeda

Le berger de Brie, aussi appelé Briard, fait partie des races de chiens berger dont l’origine demeure incertaine. On ignore les ancêtres de ce chien de troupeau, mais on sait qu’il est apparu tel qu’il est en France. On estime qu’il serait le produit d'un croisement entre le Barbet (ancêtre du caniche) et le Beauceron. Il aurait également des origines communes avec le berger de Bergame, une race avec qui il a de nombreuses similitudes. Le berger de Brie, dont l’appellation a été fraichement attribuée, fut présenté au public pour la première fois en 1863 lors d’une foire d’exposition canine à Paris. Avant cela, son nom était « chien de Berger français de Plaine ».

Les bergers de Briard français ont commencé à traverser les frontières vers la fin du XVIIIème siècle. Ils ont rapidement conquis les éleveurs de vaches et de moutons grâce à leur aisance à conduire les troupeaux vers leurs enclos. Durant les Grandes Guerres mondiales, cet animal fut employé au sein des forces française en tant que chien d’alerte et pisteur. Grâce à son tempérament bien équilibré, le Briard est aujourd’hui un chien de compagnie exceptionnelle. Il a fallu attendre jusqu’en décembre 1954 pour que cette race soit officiellement reconnue par la FCI. Son standard a été écrit et publié en 2008.

Description générale du berger de Brie

Un berger de Brie dans le parc avec sa maîtresse Credit : Grigorev_Vladimir

Le berger de Brie est reconnaissable par ses longs poils ondulés qui lui couvrent littéralement les yeux. Son pelage très abondant qui lui donne l’allure d’une grosse peluche sur pattes est son premier point distinctif. Il possède également une moustache bien fournie, ainsi qu’une barbe et de gros sourcils, bref, son visage est entièrement dissimulé derrière toutes ses franges. On ne voit que sa petite truffe noire aux larges narines. Le Briard présente un corps longiligne avec des membres musclés. Le poids d’un mâle peut atteindre les 40 kg. Le tout forme une carrure souple et des proportions harmonieuses. Voici les principales caractéristiques physiques de cette race :

Le poil : long, souple, ondulé et sec, ressemblant à celui du chèvre, associé à un sous-poil beaucoup moins épais.

La couleur de la robe : elle est uniforme. Trois couleurs sont reconnues par le standard de race : le noir ardoisé aux reflets gris nés noirs, le fauve, et gris clair (très rare).

La tête : elle est longue et dotée de poil couvrant partiellement ou entièrement les yeux, d'une barbe et d'une moustache. La forme du crâne est légèrement arrondie avec un stop marqué.

Les oreilles : elles sont courtes, plates et couvertes de longues franges. Elles sont souvent attachées haut et non plaquées. Jusqu’en mai 2004, les oreilles de ces chiens ont été découpées sous anesthésie ou dressées à l’aide d’élastiques ou de pinces à cheveux.

Les yeux : ils sont grands, de forme ovale, et de couleur foncée.

La queue : elle est portée bas et descend jusqu'à la pointe du jarret, formant un léger crochet.

Le berger de Brie fait partie des rares races de chiens à posséder un double ergot au niveau des pattes postérieures. Sa durée de vie moyenne est de 12 ans.

Caractères et aptitudes de la race berger de Brie

Un adorable berger de Brie avec les franches attachées à l’aide d’élastiques aux couleurs vives Credit : Dmitriy Protsenko

Dans le club des grands chiens, le berger de Brie est un chien très affectueux et obéissant. Il se montre très protecteur, voire possessif, envers ses maîtres. Les gens craquent facilement face à son apparence adorable et son air toujours souriant. Et ce n’est pas seulement en apparence, le Briard est un animal très gai avec une langue qui sort en permanence. Mais même s’il déborde de douceur, le Briard ne reste pas moins un excellent chien de garde. Ses aboiements sont graves et puissants. Il n’hésite pas à aboyer pour défendre son territoire et alerter ses maîtres du danger. De plus, ce chien est particulièrement tendre et avenant envers les enfants.

Cependant, le berger de Brie n’est pas de nature agressive. Les moments d’attaque sont extrêmement rares. Doté d’un bon flair, cette race est présente au sein des forces de l'ordre pour faire le travail de traqueur de drogue et d’explosif. Il peut également s’appliquer comme chien secouriste après les catastrophes naturelles. Pour accomplir de telles fonctions, il faut un chien très intelligent. Une qualité que le Briard possède. Un trait plutôt sombre de son caractère, c’est que ce chien peut être dominateur avec congénères. C’est pourquoi la cohabitation avec d’autres animaux peut parfois occasionner des bagarres. Cela peut être corrigé par une éducation ferme et bienveillante toute sa vie.

Comportements du chien berger de Brie

Un jeune chien Briard dans le pré Credit : hanbr

Le Berger de Brie est un chien à forte personnalité, mais calme. Loyal et protecteur, il n’est pourtant pas craintif. Cependant, le Briard est parfois jaloux et peut mal réagir lorsque son humain favori s’intéresse un peu trop à un autre chien. De plus, il manifeste une méfiance naturelle à l'égard des étrangers. Il est très protecteur vis-à-vis de son éleveur. Ce trait de caractère fait de lui un chien gardien très fiable, exactement comme un bouvier. Le comportement de ce chien à l’égard des enfants est admirable : c’est le compagnon de jeu idéal et ne se fatigue jamais. Il s’adonne à cœur joie aux balades dans la nature, mais aussi aux activités comme les lancées de bâton, les parcours pour chiens, le Flyball, etc. avec son maître.

Le berger de Brie est aussi un véritable pot de colle : il suit son maître dans toute la maison. D’ailleurs, il peut être baladé sans laisse, car il ne s’éloignera pas. De ce fait, ce chien est entièrement dépendant de sa famille et ne supporte pas la solitude. Si ce chien n’obtient pas l’affection dont il a besoin, s’il se sent négligé, ou s’il manque d’activité physique, il peut sombrer dans la dépression et perdre tout son entrain. S’il s’ennuie, ce toutou peut faire quelques bêtises afin d’extérioriser son mal-être. C’est pourquoi il est nécessaire d’habituer ce chien dès son plus jeune âge à passer un peu de temps sans compagnie pour qu’il apprenne à être un peu plus autonome.

Santé, entretien et condition de vie du Briard

Un berger de Brie dans l’eau en train d’attraper un bâton Credit : hanbr

Compte tenu de sa taille et de son poids, le berger de Brie n’est pas fait pour vivre dans un trop petit espace. Une maison ouverte sur une cour ou un jardin serait un cadre idéal pour lui permettre de se dépenser. En effet, cet animal a besoin d’être actif pour rester en bonne santé au lieu d’être enfermé dans une petite kennel. Voici les principales maladies qui peuvent atteindre le berger de Brie :

Le syndrome de dilation ou torsion de l’estomac : comme chez bon nombre de grands chiens, le berger de Brie peut avoir une déformation de l’estomac lorsqu’il effectue souvent des exercices intenses juste après les repas. En effet, il est important d’attendre au moins 45 minutes avant de stimuler le chien qui vient de manger;

: comme chez bon nombre de grands chiens, le berger de Brie peut avoir une déformation de l’estomac lorsqu’il effectue souvent des exercices intenses juste après les repas. En effet, il est important d’attendre au moins 45 minutes avant de stimuler le chien qui vient de manger; La cécité nocturne : à cause d’une mutation génétique, le Briard fait partie des chiens qui peuvent perdre progressivement la vue au fur et à mesure qu’ils vieillissent;

: à cause d’une mutation génétique, le Briard fait partie des chiens qui peuvent perdre progressivement la vue au fur et à mesure qu’ils vieillissent; La dysplasie de la hanche : il s’agit d’une maladie congénitale fréquente chez les chiens de grande taille. Cela peut dégénérer en une arthrose douloureuse ou une invalidité si le problème n’est pas traité rapidement.

Comme tous les chiens, le bergers Briards ont besoin d’un apport quotidien suffisant en minéraux et en vitamines. Donnez-leur une alimentation adaptée à leur âge, mais aussi à leur état de santé et à leur niveau d’exercice physique et mental. Afin de prévenir les problèmes de digestion, évitez les repas trop copieux en une seule fois. Proposez-lui plutôt plusieurs repas légers au cours de la journée. Concernant l’entretien, en raison de sa fourrure bien fournie et très épaisse, vous devez brosser régulièrement le Briard afin de retirer son sous-poil laineux. En revanche, ne soyez jamais tenté de tondre votre chien, car il a besoin de sa fourrure pour réguler sa température. En outre, inspectez et nettoyez une fois par mois ses yeux, ses oreilles et sa bouche.

L’éducation de la race berger Brie

Un berger de Brie tirant la langue avec un air joyeux Credit : LottaVess

Bien qu’il soit de nature équilibrée, le berger de Brie peut parfois se montrer têtu. Il nécessite donc un élevage ferme avec des consignes bien claires sur les limites à ne pas outrepasser. Le chien doit aussi être sociabilisé très tôt pour prévenir son caractère possessif envers ses maîtres, en l’emmenant dans un club par exemple. S’il est habitué à fréquenter d’autres races en étant chiot, il ne causera pas problème plus tard. Néanmoins, l'intelligence et la loyauté du Berger de Briefacilitent son éducation. En outre, il peut faire un très bon premier chien.

Combien coûte un berger de Brie ?

Un chiot berger de Brie assis sur l’herbe Credit : Robert Nieznanski

Le prix d’un chiot Briard sera influencé par si c'est une femelle ou un mâle, le pedigree des parents, de la conformité aux standards de la race, son origine, etc. En France, le prix pour adopter un chiot mal Briard varie de 700 à 1000 €, contre 750 à 1 000 € pour une femelle. Les hautes lignées de Briards peuvent être vendues jusqu'à plus de 1 200 €. Concernant le budget moyen pour subvenir à ses besoins, il faut compter environ 50 €/ mois pour un chien adulte.