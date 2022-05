Bobtail : origine, taille, santé et comportement

Vous cherchez à adopter un chien de grande taille ? Origine, taille et caractère, découvrez les informations sur le Bobtail.

Les caractéristiques du Bobtail

Chiots bobtail cachés sous la cheminée

Le Bobtail est également connu sous d’autres noms Old English Sheepdogouchien de berger anglais ancestral. Comme son nom l’indique, cette race de chien ancestral était autrefois utilisée comme chien de berger et de bouvier. Il est désormais réputé pour être un excellent chien de compagnie et chien de garde. Le Bobtail fait partie de la catégorie des chiens de grande taille. Il se reconnaît à sa robe très fournie, sa tête volumineuse de forme carrée, des yeux foncés souvent cachés par de longs poils et de petites oreilles portées sur les côtés du crâne. Le poilabondant de cette race de chien est d’une texture rêche gris, bleu ou merle, avec ou sans taches blanches.

Poil : rêche, non bouclé, hirsute et abondant

Couleur : gris, grisonné ou bleu

Tête : carrée et volumineuse

Museau : carré et fort

Yeux : foncés ou vairons

Oreilles : petites et portées à plat sur les côtés du crâne

Corps : trapu, court et compact

Queue : courte de naissance ou écourtée volontairement lorsqu’il n’est encore qu’un chiot

Poids : entre 35 kg et 40 kg pour les mâles et 28 et 38 kg pour les femelles

Hauteur au garrot : 61 cm minimum pour les mâles et 56 cm pour les femelles

Origine du Bobtail

Un chiot Bobtail, les yeux vers la caméra

Le Bobtail est un chien très ancien d’origine britannique. Ce chien de grande taille et vif s’est spécialisé dans la garde et la conduite de troupeaux dans les montagnes. Sa robe dense et fournie ainsi que sa grande résistance et sa vivacité lui ont permis de se montrer efficace dans ses tâches. Le standard officiel en vigueur du Bobtail a été publié le 13 octobre 2010. Le Bobtail est le fruit du croisement de plusieurs races, dont le berger de bergame, du komondor ainsi que du border collie.

L’adoption du Bobtail par les hommes a débuté à l’époque de la G de Cent Ans. Il a été présenté pour la première fois en 1873. Le nom Bobtail vient de sa queue coupée. En effet, « Bobtail » signifie « queue coupée » en anglais. Les éleveurs lui privaient de sa queue, car les chiens de travail à la queue coupée étaient auparavant exemptés de taxe en Angleterre. De nos jours, couper la queue du Bobtail est interdit en France et dans plusieurs pays.

Il commence à s’exporter en dehors de l’Angleterre après la Seconde G mondiale. À l’heure actuelle, il existe un site officiel du club français de la race du chien de Berger anglais ancestral en France, le« Bobtail Club de France ».

Santé du Bobtail

Bobtail adulte se promenant en plein air

Le Bobtail est un chien robuste qui n’est pas sujet à un problème de santé en particulier. Il ne demande pas de soins spécifiques et se montre résistant. Son espérance de vie est de 12 ans en moyenne s’il est bien suivi. Les vaccins et le vermifuge doivent être à jour.

Les besoins du Bobtail

Bobtail sagement assis face à la caméra

Chien très dynamique, la vie en appartement n’est pas faite pour le Bobtail. Toutefois, il peut s’y adapter à condition de le sortir régulièrement pour des promenades. Une maison avec un jardin répond parfaitement à ses besoins de chien de berger.

Le Bobtail est un chien assez indépendant qui n’a pas besoin d’être à côté de son maître à tout moment. D’ailleurs, la solitude ne le dérange pas trop. Toutefois, il a besoin d’un minimum d’attention pour son équilibre psychologique et social. Il a également besoin de pratiquer quotidiennement une activité physique pour ne pas s’ennuyer. Il est doué pour les divers sports canins tels que l’agilité ou encore le pistage.

Sa fourrure dense demande beaucoup d’entretien. En effet, il est nécessaire de la brosser quotidiennement pour la démêler afin d’éviter l’apparition de nœuds. Bref, le Bobtail est un chien assez facile à vivre, mais ses poils demandent un entretien journalier. La négligence de ses maîtres se voit immédiatement sur l’état de ses poils. Il sera parfois nécessaire de l’emmener de temps en temps chez le toiletteur pour lui faire une beauté.

Alimentation

Croquette pour chien

Concernant son alimentation, le Bobtail est un chien gourmand qui ne boude pas la nourriture. Toutefois, il a les intestins sensibles requérant ainsi une grande vigilance concernant son régime alimentaire. Les changements brusques de régime alimentaire sont ainsi à éviter pour prévenir les problèmes gastriques. Sa nourriture doit être constituée entre 50 et 70 % de viande. Par ailleurs, les portions doivent être calculées en fonction des besoins du chien. Elles augmentent ainsi progressivement au fur et à mesure que le Bobtail grandit.

Un chiot Bobtail doit manger trois à quatre fois par jour, et ce, jusqu’à ses six mois. À l’âge adulte, deux rations importantes par jour sont suffisantes. Il est important de l’habituer à manger à des heures précises et de ne pas laisser de la nourriture en permanence dans sa gamelle. En revanche, il doit avoir accès à son bol d’eau fraîche à tout moment.

Vous pouvez lui donner des friandises de temps en temps, mais il faut rester raisonnable. Vous pouvez ainsi lui donner des biscuits pour chien en dehors des repas, après des exercices physiques intenses.

Éducation du Bobtail

Bobtail les yeux rivés vers la caméra

Le Bobtail est un chien de berger, son éducation doit ainsi être assurée par un maître expérimenté. En effet, il n’est pas facile de contenir ce chien dynamique et de grande taille. Son éducation doit être ferme et réalisée dès son plus jeune âge. Lorsqu’il est bien éduqué, le Bobtail est un chien attachant, joueur et doux. Le Bobtail ressemble à une grosse peluche, mais il faut faire attention à ne pas trop le gâter. Il est important qu’il apprenne à obéir dès son arrivée au sein de la famille. Il doit comprendre que vous êtes le maître et il doit obéir. Habituez-le à jouer dans le jardin avec les enfants et les chats, toujours sous votre surveillance. N’oubliez pas, le poids de cet animal de compagnie peut aller jusqu’à 40 kg à l’âge adulte.

Dans le cas où le Bobtail est votre premier chien dans la famille, mieux vaut confier son éducation à un professionnel. Vous pouvez également vous former avec des livres pour pouvoir éduquer correctement votre nouvel animal de compagnie. Dans tous les cas, le Bobtail doit être éduqué lorsqu’il n’est encore qu’un chiot.

Comportement du Bobtail

Femelle bobtail avec ses petits

Le Bobtail est un excellent animal de compagnie et fera le bonheur de toute la famille. Il adore les enfants et leur tient volontiers compagnie. Le Bobtail américan est d’ailleurs connu sous le surnom de « Nanny dog ». Toutefois, il doit faire l’objet d’une surveillance avec les enfants en bas âge, car il est dynamique et n’est pas toujours conscient de sa taille et de sa robustesse. Très joueur, le Bobtail possède également un caractère affectueux. Selon les avis des éducateurs, le Bobtail fait partie des races de chien adaptées à des maîtres possédant une certaine expérience en éducation canine. Tout comme le berger allemand, le Bobtail a besoin d’une éducation ferme dès le plus jeune âge.

Ce chien peut parfaitement cohabiter avec les autres animaux, y compris les chats. Toutefois, il sera nécessaire de l’habituer au contact d’autres animaux dès son plus jeune âge. Il convient néanmoins de préciser que si le Bobtail peut parfaitement s’entendre avec les animaux, ce ne sera pas le cas d’un chat adulte. L’intégration d’un chat avec un chien doit plutôt se faire à un jeune âge. Face aux autres chiens, le Bobtail peut se montrer un peu trop sociable. Il n’hésitera pas à aller à la rencontre des chiens qu’il croisera lors des balades. Il sera nécessaire de contrôler ses contacts pour qu’il ne fasse pas de mauvaises expériences répétées avec des animaux agressifs qui ne recherchent pas le contact comme lui.

Le Bobtail a conservé son instinct de chien de berger et de bouvier, il lui arrive ainsi de rassembler tout le monde lors d’une promenade lorsque les membres de la famille ne restent pas en groupe. S’il est bien éduqué, le Bobtail sera un parfait compagnon et un véritable assistant. À l’origine chien de berger, il ne demande qu’à se rendre utile auprès des siens.

Prix d’un chiot Bobtail

Des chiots assis ensemble sur le canapé

Le caractère doux et affectueux du Bobtail ainsi que son physique de gros nounours vous a séduit ? Vous êtes prêts à assurer ses besoins et consacrer du temps pour lui ? Il faudra débourser entre 900 et 1200 € pour un mâle Bobtail et entre 500 et 1 200 € pour une femelle Bobtail. Le prix varie selon le pedigree des parents ou encore la conformité aux standards de la race. Outre le prix du chiot, il faudra également réfléchir aux dépenses régulières qui sont : l’alimentation, les vaccins, les vermifuges, le toilettage… Il ne faut pas non plus oublier les accessoires de jeux pour divertir votre chien. Bref, l’adoption d’un animal de compagnie est synonyme de dépenses, un point à ne pas négliger avant de prendre la décision.