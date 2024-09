L'Horoscope du vendredi 27 septembre : Chance et prospérité pour les uns, vengeance pour les autres

Découvrez votre HOROSCOPE du jour à l’aide du TAROTSCOPE.... Mêlant l’art de l’astrologie à celui du tarot, ce tirage spécial - signe par signe -vous révèlera tout de vos énergies au quotidien !

Bélier

Vous êtes bien connectés aujourd’hui ami(e) Bélier… Intuition, réceptivité : un message pourrait vous parvenir ! Ne vous laissez pas gagner par la peur mais soyez à l’écoute de votre monde intérieur… Les mots clés : rêve, cauchemar, intuition, illusion…

Taureau

Quelle créativité today les Taureau ! Aujourd’hui, vous portez un projet, votre bébé. S’il n’est pas encore prêt à éclore, c’est une journée de grande avancée car vous êtes très inspiré(e)… ! Il se pourrait bien que vous soyez également très bon vivant, vous qui aimez profiter des plaisirs de la vie et des sens : que de sensualité today !

Gémeaux

Que d’options aujourd’hui ami(e)s Gémeaux ! Vous pourriez ressentir une drôle d’énergie : c’est à la fois trop et pas assez… Vous ne savez peut-être plus ce dont vous avez envie de vous nourrir, ce à quoi vous avez envie de participer ou de prendre part… ou pas ! Prenez du temps pour vous mais ne tombez pas dans l’inertie…

Cancer

Aujourd’hui, tout ce que vous touchez a la capacité de se transformer en or ami(e) Cancer… Le jour parfait pour faire prospérer vos finances, investir. Votre maîtrise porte ses fruits ! Vous pourriez aussi vous montrer très bon vivant aujourd’hui… À votre santé !

Lion

Aujourd’hui, il se pourrait bien que vous soyez habité(e) par des regrets ami(e) Lion… Vous qui êtes si souvent « tout feu, tout flamme », vous risquez de connaître une petite baisse de régime… Pourtant, si vous voyez le verre vide aujourd’hui, ouvrez bien l’œil car il vous reste - en réalité - plus de cordes à votre arc que vous ne le pensez ! Ça ira mieux demain…

Balance

Comme hier, vous misez tout sur la sécurité aujourd’hui ami(e) Balance ! Vous avez peur de céder à l’illusion alors vous préférez vous économiser ce jour… Que ce soit vos finances ou votre temps. Vous avez peur de regretter si vous cédez à la tentation. Protégez-vous mais n’érigez pas de barrière… L’équilibre est-ce le juste milieu ?

Scorpion

On vous recommande la prudence aujourd’hui ami(e) Scorpion… Ne dévoilez rien de vos projets car les murs auront des oreilles et il semblerait que vous soyez entouré(e) par des gens - pas que bien - intentionnés… notamment dans votre environnement professionnel. Jalousie, trahison ou vengeance pourraient bien pointer le bout de leur nez ! Tenez-vous à distance, si possible, de tous complots aujourd’hui ...Concentrez-vous plutôt sur votre productivité en restant discret !

Sagittaire

Quelle chance aujourd’hui ami(e) Sagittaire !!! Vous avez tous les potentiels pour incarner les projets qui vous tiennent le plus à cœur ! Des messages pourraient vous être délivrés pour vous aider à enfin suivre votre voie… La chance devrait vous sourire, le moment parfait pour vous lancer !

Capricorne

Que de tentations aujourd’hui ami(e) Capricorne… Vous pourriez être tenté(e) d’avoir la dépense facile ou au contraire d’en avoir rien à faire du monde matériel ! Les émotions peuvent être fluctuantes… Vous semblez hésiter entre raison et passion… Argent ou procrastination. Le conseil : faites le point avec vous-même en évitant, si possible, l’illusion et attendez demain pour prendre des décisions !

Verseau

Auriez-vous envie de vous lancer dans une nouvelle aventure aujourd’hui ami(e) Verseau ? Il semblerait bien que oui… Que ce soit une nouvelle quête ou une nouvelle liaison, vous avez envie de partir à l’aventure, de sortir de votre zone de confort, peut-être même de tenter ce que vous n’avez jamais fait ! Il faut parfois se perdre pour mieux se (re)trouver… Bonne aventure !

Poisson

Fougue ou renoncement aujourd’hui ami(e) Poisson ? Vous semblez naviguer - une fois de plus - en eaux troubles… Vous ne savez plus sur quel pied danser, si vous avez envie d’être seul(e) ou accompagné(e). Vous avez peut-être peur de vous précipiter aujourd’hui… Prenez le temps de la réflexion pour savoir en quoi, à qui faire confiance… Vous aurez la réponse bientôt !

