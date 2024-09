L'Horoscope de la semaine du 23 au 29 Septembre : Chance et Amour pour les...

Découvrez votre HOROSCOPE de la Semaine à l’aide du TAROTSCOPE ! Mêlant l’art de l’Astrologie à celui du Tarot, ce tirage spécial - Signe par Signe -vous révèlera tout de vos énergies … À quoi vous attendre et comment vous y préparer au mieux !

@iStock

Bélier

Bientôt la fin du fardeau pour vous diriger vers la renaissance, ami(e)s Bélier ! Cette semaine, un nouveau cycle peut enfin démarrer ! Vous êtes arrivé(e)s au bout et/ou à bout d’une situation, et vous vous dirigez vers un nouvel appel, vers un nouvel envol… Le renouveau is here ! Saisissez cette opportunité de déposer tout ce qui ne vous convient plus…

Taureau

Quelle organisation, les Taureau, cette semaine ! Vous allez enfin pouvoir récolter les fruits de vos lauriers… Vous êtes ou avez été discipliné(e), et ça porte ses fruits… La sécurité financière arrive, vous pouvez enfin profiter ! Mais… car il y a toujours un "mais" pour vous qui êtes du mois de mai… ce n’est pas une raison pour tout dilapider ! Comme dirait avril : ne te découvre pas d’un fil…

Gémeaux

Quelle fougue, ami(e)s Gémeaux… Cette semaine, vous misez tout sur le LOVE ! Conquête, séduction, votre passion est dévorante, prenez garde à ce qu’elle ne vous brûle pas… Ceci étant, profitez de ce charisme et de cet élan, car rien ne devrait vous résister cette semaine… Séduction & Passion, voici vos maîtres-mots !

Cancer

Vous ouvrez votre cœur cette semaine, ami(e)s Cancer… Que vous vous dirigiez vers un nouvel engagement ou une réconciliation, comme les Gémeaux, c’est l’Amour qui prime cette semaine… à la différence que cet amour pourrait être très ancré, très pérenne. C’est de l’Amour stable qui se profile à vous… Attention pour autant à l’idéalisme, qui pourrait aussi se manifester cette semaine.

Lion

Cette semaine, ami(e)s Lion, vous qui avez un tempérament de feu, vous apprenez à vous canaliser… À l’instar des énergies de cette saison d’automne, où tout devrait vous sourire, vous trouvez THE idée ou THE personne qui vous fera vibrer… Communication et introspection, vous trouvez un moyen d’évoluer, que ce soit sur le plan des relations ou des finances. Maintenez le cap, cette idée, ce projet, cet investissement pourrait vous rapporter gros !

Vierge

Quelle intelligence cette semaine ami(e)s Vierge ! Que ce soit par la transmission, ou que vous bénéficiez d’un héritage, vos yeux seront ceux du lynx, vous voyez tout, on ne pourra pas vous la faire à l’envers ! Vous incarnez votre souveraineté et dirigez avec brio. Attention cependant à ne pas confondre autorité et autoritarisme… La bonne semaine pour gérer l’administratif, orchestrer les choses…

Balance

C’est vous qui êtes à l’honneur cette semaine, ami(e)s Balance ! Beaucoup de chance peut arriver… notamment dans vos nouveaux projets… Vous alliez ouverture de cœur et chance dans la matière, la matérialité… C’est une renaissance, un nouveau cycle où tout vous sourit… Profitez de ces belles ondes et n’hésitez pas à tout miser sur cette semaine ! Le bon moment pour jouer au loto… ou démarrer ce projet qui vous tient tant à cœur !

Scorpion

Solitude et Séduction cette semaine pour vous, ami(e)s Scorpion… Une semaine en deux temps, trois mouvements ? Les extrêmes, ça vous connaît ! Soit vous avez besoin de vous retrouver pour vous (re)séduire vous-même - la séduction est importante chez vous à tout niveau et de tout temps - soit vous pourriez repenser à quelqu’un qui a compté… Nostalgie… Repartir en conquête ou décider de faire le deuil ? Seul(e) vous avez la réponse… Prenez le temps de la réflexion, plongez dans votre monde intérieur… La réponse qu’on cherche à l’extérieur se cache bien souvent à l’intérieur !

Sagittaire

Cette semaine, vous ne savez peut-être pas trop quoi faire, ami(e)s Sagi ! Un projet en commun, un travail d’équipe peut vous faire vous poser des questions… Entre réceptivité, peur et idéalisme, vous ressentez beaucoup de choses cette semaine… Prenez le temps de faire du tri dans vos pensées avant de signer quoi que ce soit, les Sagittaire… Soyez bien à l’écoute, mais ne cédez pas à la peur… Tout va bientôt rentrer dans l’ordre, ne foncez et ne forcez pas…

Capricorne

Cette semaine, vous avez besoin de lâcher prise, ami(e)s Capri… Vous vous détachez peut-être des conditionnements, notamment ceux érigés par la famille, le transgénérationnel. Vous avez tout intérêt à prendre votre temps, de grandes énergies de libération se jouent en vous… Vous allez peut-être réviser certains de vos points de vue. Ce lâcher-prise sera porteur et promet de jolies découvertes sur vous-même, qui pourraient même marquer un nouveau départ…

Verseau

La créativité est importante cettte semaine .... Aussi, est-ce qu’une prise de tête ou de bec ne vous trotterait pas dans la tête, ami(e)s Verseau ? Peut-être en lien avec une femme… Prenez bien le temps de la réflexion, car tout devrait rentrer dans l’ordre ! Qu’il s’agisse d’une réconciliation ou que vous parveniez à faire le deuil, vous devriez finir victorieux(se) de la situation et même être fortement récompensé(e) si vous savez vous écouter et faire preuve de maturité ! Des réconciliations hors de vous et en vous-même…

Poisson

Vous qui faites partie des signes stars de l’automne, ami(e)s Poisson, vous reprenez les rênes de votre direction et êtes inarrêtable… Une semaine productive s’annonce ! Fini le fardeau et les tergiversations, vous êtes à l’aube d’un jour nouveau, d’un nouveau cycle… Vous jouissez d’un fort charisme. Soyez maître(sse) de vos désirs et le succès sera assuré !