L'horoscope du mardi 24 septembre : Une journée de tensions mais propice à la réflexion, et à l'amitié pour les Poisson !

Découvrez votre HOROSCOPE du jour à l’aide du TAROTSCOPE.... Mêlant l’art de l’astrologie à celui du tarot, ce tirage spécial - signe par signe -vous révèlera tout de vos énergies au quotiden...

Bélier

Gare aux illusions aujourd’hui ami(e)s Bélier … On vous l’a déjà dit et on se permet de vous le répéter : tout ce qui brille n’est pas d’or …! Plein d’opportunités semblent se présenter, certaines porteront certainement leurs fruits, mais réfléchissez bien avant toute forme d’engagement …. Si possible attendez demain, vous devriez y voir plus clair.

Taureau

Aujourd’hui, vous pouvez vous sentir impuissant(e) cher(e)s Taureau … Ne forcez rien mais essayez de vous libérer … Arrêtez de vous tourmenter, dépassez vos peurs pour avancer ! C’est plus facile à faire qu’à dire, je sais … mais le changement devrait vous faire oublier vos idées noires ! Sortez de votre zone de confort et de vos croyances limitantes si vous le pouvez, vous y gagnerez … On est avec vous !

Gémeaux

Des tensions risquent de s’imposer à vous aujourd’hui ami(e)s Gémeaux … Vous qui connaissez cette dualité, qui vous est si caractéristique, vous pourriez bien la vivre intensément aujourd’hui… Que ce soit en vous et/ou hors vous : avec quelqu’un, par exemple ! Tout ce qui est à l’intérieur est comme ce qui est à l’extérieur …N’oubliez pas que c’est ok de ne pas être d’accord tant que le débat est constructif et respectueux !

Cancer

Vous jonglez aujourd’hui les Cancer : vie perso, vie pro, famille, ami(e)s ... Il se pourrait que la journée soit bien remplie … Pour autant, vous devriez parvenir à garder l’équilibre ! N’oubliez pas, si vous le pouvez, de vous planifier un moment de plaisir, seul ou à deux, car l’autre pourrait être d’un grand réconfort aujourd’hui...

Lion

Ne seriez vous pas un brin autoritaire aujourd’hui ami(e)s Lion ? L’autorité et la maîtrise sont bénéfiques à condition de ne pas tomber dans l’autoritarisme … Sinon vous pouvez exceller dans vos capacités à diriger, à gouverner aujourd’hui ! N’oubliez pas que la plus grande maîtrise commence par soi même !

Vierge

Vos angoisses peuvent ressurgir aujourd’hui cher(e)s ami(e)s Vierge … Vous pourriez ne pas avoir envie … d’avoir envie aujourd’hui ! Pourtant, un tout nouveau cycle arrive pour vous cet automne … Ne baissez pas les bras, l’élan reviendra … On me glisse dans l’oreillette cosmique que vous êtes trop durs envers vous même … Restez tolérant(e) et octroyez-vous de l’amour ! Vous retrouvez bientôt l’envie … d’avoir envie !

Balance

Aujourd’hui, ami(e)s Balance, vous partez bille en tête avec un seul objectif : Convaincre ! Assurez vous de la noblesse de la cause, et vos arguments n’en seront que décuplés … Et n’oubliez pas : faire adhérer à son point de vue est une chose … S’imposer en est une autre, et obliger n’est pas convaincre !

Scorpion

Aujourd’hui, ami(e)s Scorpion, vous avez la capacité d’accéder à vos émotions … Écoutez votre cœur et cette belle sensibilité exacerbée … Pour autant sensibilité n’est pas sensiblerie ! Veillez à gérer votre monde émotionnel et à mettre à profit votre monde intérieur pour la bonne cause plutôt que pour le drama !

Sagittaire

Aujourd’hui, vous êtes en quête de fiabilité afin de prospérer ami(e)s Sagittaire ! Ce que vous voulez ? Transformer ce que vous touchez en or … Mais avant de prospérer et de faire fructifier n’oubliez pas, non plus, la sécurité … Une journée où vous pourriez rouler sur l’or ou en tout cas en tout cas, vous dirigez vers l’accomplissement matériel. Le corps est également à l'honneur ce jour, prenez en soin !

Capricorne

Aujourd’hui on vous parle de créativité et de fertilité ami(e)s Capricorne ! Créez, faites vous kiffer ! On nous parle aussi d’énergies féminine, qu’elles soient en ou hors vous ! De la séduction et de la passion pour vous aujourd’hui également … Vous montrer créatif et conquérant c’est oui .. forcer c’est non (c'est toujours non de forcer quoi qu'il en soit !)

Verseau

Une journée où vous serez sans doute amené(e) à la réflexion les Verseau … L’intellect est bien présent et une nouvelle idée ou une nouvelle posture sur une situation pourrait s’avérer très bénéfique pour vous aujourdhui. Vous pourriez également avoir une idée de génie ou vous décidez pour vous lancer dans une nouvelle quête … La chance est avec vous si vous faites les choses intelligemment !

Poisson

Une journée placée sous le signe de l’amitié today ami(e)s Poisson … De la joie, des célébrations, des retrouvailles : c’est la légèreté qui vous caractérise ce jour ! La sororité et la fraternité peuvent être importants aujourd’hui également … que ce soit avec votre famille de sang ou de coeur !