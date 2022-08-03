Pas besoin de pâte à pizza pour réaliser ce plat léger et gourmand, l'aubergine servira de base pour ces bouchées à croquer d'urgence !
Prêtes en un rien de temps et avec seulement quelques ingrédients, réalisez de délicieuses aubergines façon pizza ! Tout le monde va adorer cette version plus légère, parfaite pour un dîner gourmand en été. Et pour varier les plaisirs, osez les mini-pizzas aux poivrons ou la pizza de courgettes ! Toutes ces idées originales vont combler les papilles de vos convives, on vous le promet. Si vous avez trop d'aubergines, on vous conseille cette recette ensoleillée d'aubergines confites au miel, à l'ail et au citron, c'est une tuerie…
Recette Aubergine façon pizza
Ingrédients
- 1 grosse aubergine
- huile d'olive
- 1 pot de sauce tomate
- 1 boule de mozzarella
- sel, poivre
- Feuilles de basilic
Préparation
1
Laver l'aubergine puis la couper dans le sens de la longueur en tranches d'environ 1/2 cm.
2
Les déposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et arroser d'un filet d'huile d'olive. Enfourner 10 minutes à 180°C.
3
Une fois les tranches d'aubergine précuites, étaler de la sauce tomate puis déposer des morceaux de mozzarella. Saler, poivrer et remettre au four pendant 20 minutes.
4
Servir les aubergines pizzas avec quelques feuilles de basilic frais !
L'astuce du chef
Faites-vous plaisir avec d'autres garnitures : jambon, champignons, fromage...