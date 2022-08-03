Aubergine façon pizza healthy

Par Célia Papaïx ·

Aubergine façon pizza

Pas besoin de pâte à pizza pour réaliser ce plat léger et gourmand, l'aubergine servira de base pour ces bouchées à croquer d'urgence !

Prêtes en un rien de temps et avec seulement quelques ingrédients, réalisez de délicieuses aubergines façon pizza ! Tout le monde va adorer cette version plus légère, parfaite pour un dîner gourmand en été. Et pour varier les plaisirs, osez les mini-pizzas aux poivrons ou la pizza de courgettes ! Toutes ces idées originales vont combler les papilles de vos convives, on vous le promet. Si vous avez trop d'aubergines, on vous conseille cette recette ensoleillée d'aubergines confites au miel, à l'ail et au citron, c'est une tuerie…

Recette Aubergine façon pizza

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 grosse aubergine
  • huile d'olive
  • 1 pot de sauce tomate
  • 1 boule de mozzarella
  • sel, poivre
  • Feuilles de basilic

Préparation

1
Laver l'aubergine puis la couper dans le sens de la longueur en tranches d'environ 1/2 cm.
2
Les déposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et arroser d'un filet d'huile d'olive. Enfourner 10 minutes à 180°C.
3
Une fois les tranches d'aubergine précuites, étaler de la sauce tomate puis déposer des morceaux de mozzarella. Saler, poivrer et remettre au four pendant 20 minutes.
4
Servir les aubergines pizzas avec quelques feuilles de basilic frais !
L'astuce du chef
Faites-vous plaisir avec d'autres garnitures : jambon, champignons, fromage...
LégumesPizzaFacileHealthyPas chères
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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