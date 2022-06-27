Laissez-vous surprendre par le baba au rhum, un dessert généreux au sirop de rhum

Pour un dessert réconfortant en fin de repas, osez ce dessert moelleux imbibé au sirop de rhum.
Pour changer des traditionnels gâteaux au chocolat ou aux fruits, on vous propose la recette du baba au rhum. Également appelée Savarin, cette pâtisserie imbibée au rhum est régulièrement accompagnée d'une crème fouettée onctueuse et de fruits confits.
Suivez la recette et régalez-vous. En cuisine, c'est vous le chef !
Préparation
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Tout d'abord, préchauffez le four à 180°C.
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Pour commencer la recette du baba au rhum, versez la totalité de la farine dans un saladier, ou dans un robot, et réalisez un puits au milieu. Réservez.
3
Dans un bol, battez les oeufs entiers en omelette.
4
Versez les oeufs battus, le sucre en poudre et la pincée de sel dans le puits.
5
Dans un bol, versez le lait et faites-le tiédir au micro-ondes quelques secondes. Versez le sachet de levure dans le bol de lait. Bien mélanger jusqu'à ce que la levure soit complètement dissoute. Ajoutez cette préparation dans le saladier. Mélangez activement en partant du centre du puits. Mélangez petit à petit la farine sur les bords.
6
Dans un autre bol, faites fondre le beurre au micro-ondes. Versez le beurre à la préparation. Mélangez toujours jusqu'à l'obtention d'une pâte bien lisse.
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Recouvrez votre saladier d'un linge propre et laissez la pâte lever à température ambiante pendant au moins 2 heures.
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Pendant ce temps, vous pouvez beurrer vos moules à baba.
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Maintenant que la pâte a doublé de volume, vous pouvez la pétrir délicatement à la main.
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Versez la pâte dans chaque moule. Attention, les babas vont gonfler donc il est préférable de ne pas remplir les moules.
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Enfournez les babas pendant 25 minutes. Surveillez la cuisson de temps en temps.
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Pendant la cuisson des babas, vous pouvez réaliser le sirop au rhum qui va servir à imbiber vos babas. Pour réaliser le sirop, faites monter à ébullition, l'eau, le sucre vanillé et le sucre en poudre. Dès que le liquide boue, ajoutez le rhum. Mélangez.
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À la fin de la cuisson, démoulez les babas et placez-les dans un plat. C'est l'étape de l'arrosage des babas au rhum. Laissez tiédir le baba car il est important d'imbiber le gâteau quand il est tiède. Une fois tiède, arrosez les babas avec le sirop au rhum. Soyez généreux avec le sirop au rhum, c'est ce qui donne son goût si particulier au baba.
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Laissez reposez les babas au rhum au moins 1 heure pour qu'ils soient parfaitement imbibés du sirop au rhum.
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Pendant ce temps, vous pouvez réaliser une chantilly pour accompagner ce gâteau plein de gourmandise. Cette étape est optionnelle. Fouettez la crème en chantilly. La crème va commencer à mousser. Ajoutez le sucre et le sucre vanillé. N'arrêtez pas de battre. Au bout d'une petite dizaine de minutes, la crème chantilly est prête !
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Servez les délicieux babas au rhum avec une pointe de chantilly et/ou des fruits confits ! Régalez-vous avec ces petits gâteaux plein de gourmandise.