Pour un repas de fête ou pour un dîner convivial sans prise de tête, pensez à cette recette de blanquette de cabillaud ! Dans sa sauce à la bisque de homard et au safran, c'est un vrai délice pour les papilles.
Les blanquettes de poisson, on adore ! Au saumon ou bien aux crevettes, ces recettes iodées nous mettent du baume au cœur. On peut les proposer pour un dîner en famille ou bien pour une occasion festive, tout le monde en redemandera ! Aujourd'hui on vous propose une blanquette de cabillaud à la bisque de homard très très gourmande. Le bouquet aromatique du safran sublime cette recette déjà très savoureuse ! Alors, vous tentez ?
Recette Blanquette de cabillaud à la bisque de homard
Ingrédients
- 2 échalotes
- huile d'olive
- 30 ml de vin blanc
- 2 blancs de poireaux
- 1 c. à café de safran
- 500 ml de bisque de homard
- 1/2 jus de citron
- 200 ml de crème fraîche liquide
- 400 g de dos de cabillaud
- persil
Préparation
1
Émincer finement les échalotes et les faire revenir dans une sauteuse avec un filet d'huile d'olive pendant quelques minutes. Déglacer au vin blanc et laisser réduire 3 minutes à feu assez fort.
2
Ajouter les blancs de poireaux émincés et rincés. Verser le safran dilué dans un verre d'eau tiède et bien mélanger. Couvrir et laisser mijoter une dizaine de minutes.
3
Verser la bisque de homard, le jus du demi-citron et la crème fraîche. Bien mélanger et laisser mijoter de nouveau à feu doux pendant 10 minutes.
4
Ajouter le cabillaud coupé en gros morceaux dans la blanquette et laisser cuire 10 minutes.
5
Saupoudrer de persil ciselé et servir avec une portion de riz blanc par exemple !