Réalisez une blanquette de poulet gourmande, un plat convivial et facile à faire

Cette recette de blanquette de poulet est idéale pour passer un moment convivial à table. Vos invités vont adorer sa simplicité et sa gourmandise !
Vous voulez remplacer le veau par du poulet pour votre prochaine blanquette ? C'est tout à fait possible ! Et grâce à cette recette hyper simple à refaire chez vous, vous ne vous en passerez plus. On la sert pour des réunions de famille ou pour un dîner chaleureux, c'est toujours une bonne idée. Pour varier les plaisirs, vous pouvez préparer des blanquettes de la mer : aux crevettes ou au cabillaud et à la bisque de homard, vos papilles ne vont pas en revenir de ces arômes iodés.
Recette Blanquette de poulet
Ingrédients
- 1 kg de blancs de poulet
- c. à soupe de huile d'olive
- 2 oignons
- 2 carottes
- 300 g de champignons de Paris
- 1 pincée de muscade
- sel, poivre
- 50 g de beurre
- 40 g de farine
Préparation
1
Faire revenir les morceaux de poulet dans une cocotte avec de l'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés.
2
Ajouter les oignons émincés, les carottes épluchées et coupées en rondelles ainsi que les champignons de Paris émincés.
3
Assaisonner de muscade, sel et poivre puis couvrir d'eau froide. Porter à ébullition puis baisser le feu et laisser mijoter environ 1h10.
4
Filtrer le bouillon à l'aide d'un chinois.
5
Faire fondre le beurre dans une casserole et ajouter la farine. Mélanger puis incorporer le bouillon récupéré petit à petit jusqu'à ce que la sauce épaississe.
6
Verser la sauce sur la viande et laisser de nouveau cuire pendant une vingtaine de minutes en mélangeant de temps en temps.
7
Réajuster l'assaisonnement avant de servir.
L'astuce du chef
Servez la blanquette de poulet avec du riz.