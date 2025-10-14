Le plat familial du dimanche par excellence : la blanquette de veau, une recette traditionnelle mijotée

Blanquette de veau traditionnelle

La blanquette de veau est un grand classique de la cuisine française traditionnelle, parfait pour un déjeuner dominical en famille ! Ce plat mijoté réconfortant associe une viande de veau fondante, des légumes tendres et une sauce onctueuse à la crème. Rassurez-vous : préparer une blanquette de veau maison est bien plus simple qu'il n'y paraît ! Cette recette traditionnelle demande peu de préparation active et se mijote tranquillement pendant que vous profitez de son odeur qui se répand dans votre cuisine. D'ailleurs, vous pourrez la réaliser la veille, elle n'en sera que meilleure. Prêt à découvrir tous les secrets pour réussir une blanquette familiale qui réchauffe les papilles et les cœurs ?

Recette Blanquette de veau traditionnelle

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 01:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1,2 kg de épaule ou tendron de veau
  • 3 carottes
  • 2 poireaux moyens
  • 2 oignons
  • 1 branche de céleri
  • 250 g de champignons de Paris
  • 2 clous de girofle
  • 1 bouquet garni
  • 40 g de beurre
  • 40 g de farine
  • 200 ml de crème fraîche épaisse
  • 2 jaunes d'oeufs
  • 1/2 jus de citron
  • sel, poivre
  • persil frais

Préparation

1
Couper la viande en gros cubes de 4-5 cm puis rincer à l'eau froide et éponger.
2
Dans une grande cocotte, déposer les morceaux de viande et couvrir d'eau froide. Porter à ébullition et faire bouillir 5 minutes en écumant régulièrement. Égoutter et rincer la viande à l'eau claire. Laver la cocotte.
3
Éplucher les carottes et les couper en tronçons. Laver les poireaux et les couper en tronçons. Éplucher les oignons (en piquer un avec les clous de girofle) puis couper le céleri en morceaux.
4
Dans la cocotte propre, remettre les morceaux de viande blanchis. Ajouter les carottes, poireaux, oignons, céleri et le bouquet garni. Couvrir d'eau froide (la viande doit juste être immergée), saler et poivrer légèrement.
5
Porter à ébullition et réduire ensuite le feu. Laisser mijoter à couvert pendant 1h15 à 1h30 pour que la viande soit très tendre.
6
Pendant ce temps, nettoyer et couper les champignons en quartiers. Les faire revenir dans une poêle avec un peu de beurre et un filet de jus de citron pendant 5 minutes. Réserver.
7
Quand la viande est cuite, prélever les morceaux de viande et les légumes avec une écumoire puis réserver dans un plat.
8
Filtrer le bouillon dans une passoire fine pour éliminer le bouquet garni et les impuretés. Mesurer 800 ml du bouillon et réserver.
9
Dans la cocotte nettoyée, faire fondre 40 g de beurre à feu moyen. Ajouter la farine et mélanger vigoureusement pendant 2 minutes (sans faire colorer). Verser progressivement le bouillon chaud et fouetter sans cesser pour éviter les grumeaux.
10
Continuer de fouetter jusqu'à ce que la sauce épaississe (environ 5 minutes).
11
Dans un bol, mélanger les jaunes d'oeufs et la crème fraîche. Ajouter une louche de sauce chaude pour tempérer les jaunes et bien mélanger. Verser ensuite le contenu du bol dans la cocotte puis fouetter sans faire bouillir.
12
Remettre la viande, les légumes et les champignons dans la sauce. Réchauffer à feu doux pendant 5 minutes en mélangeant délicatement. Ajouter le jus de citron, goûter et rectifier l'assaisonnement en sel et poivre si besoin.
13
Servir bien chaud avec du persil ciselé et du riz !
