Le plat familial du dimanche par excellence : la blanquette de veau, une recette traditionnelle mijotée

Par Célia Papaïx
·Publié le 14/10/2025 à 10:00
La blanquette de veau est un grand classique de la cuisine française traditionnelle, parfait pour un déjeuner dominical en famille ! Ce plat mijoté réconfortant associe une viande de veau fondante, des légumes tendres et une sauce onctueuse à la crème. Rassurez-vous : préparer une blanquette de veau maison est bien plus simple qu'il n'y paraît ! Cette recette traditionnelle demande peu de préparation active et se mijote tranquillement pendant que vous profitez de son odeur qui se répand dans votre cuisine. D'ailleurs, vous pourrez la réaliser la veille, elle n'en sera que meilleure. Prêt à découvrir tous les secrets pour réussir une blanquette familiale qui réchauffe les papilles et les cœurs ?