Fondez de gourmandise pour cette brioche perdue fourrée à la pâte à tartiner !

On a retrouvé la brioche perdue la plus gourmande du monde ! Avec son cœur coulant de pâte à tartiner, vous n'allez pas y résister…
Pour commencer la journée avec une bonne dose de gourmandise, rien de meilleur que cette brioche perdue fourrée à la pâte à tartiner ! Très facile à réaliser, cette douceur peut aussi se servir pour un brunch ou à l'heure du goûter. Aucune papille ne lui résistera, on vous le garantit ! N'hésitez pas à préparer votre brioche maison, ce n'est vraiment pas compliqué à faire. Et si vous voulez d'autres douceurs à croquer de toute urgence, retrouvez la brioche perdue au miel, c'est un véritable délice.
Recette Brioche perdue fourrée à la pâte à tartiner
Ingrédients
- 250 ml de lait
- 70 g de sucre
- 3 oeufs
- 8 Tranches de brioche
- 4 c. à soupe de pâte à tartiner
- 1 noix de beurre
Préparation
1
Mélanger le lait avec le sucre dans une assiette creuse. Ajouter les oeufs et bien mélanger.
2
À l'aide d'un verre, aplatir 4 tranches de brioche au centre de manière à former un creux. Déposer une cuillère à soupe de pâte à tartiner et refermer avec une autre tranche de brioche. Bien souder les bords.
3
Tremper les brioches fourrées dans le mélange lait sucre oeufs pour qu'elles soient bien imbibées.
4
Faire fondre le beurre dans une poêle et déposer les brioches. Laisser dorer sur toutes les faces puis servir aussitôt !
L'astuce du chef
Déguster avec des fruits frais et un peu de sucre glace.