Fondez de gourmandise pour cette brioche perdue fourrée à la pâte à tartiner !

Par Célia Papaïx ·

Brioche perdue fourrée à la pâte à tartiner

On a retrouvé la brioche perdue la plus gourmande du monde ! Avec son cœur coulant de pâte à tartiner, vous n'allez pas y résister…

Pour commencer la journée avec une bonne dose de gourmandise, rien de meilleur que cette brioche perdue fourrée à la pâte à tartiner ! Très facile à réaliser, cette douceur peut aussi se servir pour un brunch ou à l'heure du goûter. Aucune papille ne lui résistera, on vous le garantit ! N'hésitez pas à préparer votre brioche maison, ce n'est vraiment pas compliqué à faire. Et si vous voulez d'autres douceurs à croquer de toute urgence, retrouvez la brioche perdue au miel, c'est un véritable délice.

Recette Brioche perdue fourrée à la pâte à tartiner

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 250 ml de lait
  • 70 g de sucre
  • 3 oeufs
  • 8 Tranches de brioche
  • 4 c. à soupe de pâte à tartiner
  • 1 noix de beurre

Préparation

1
Mélanger le lait avec le sucre dans une assiette creuse. Ajouter les oeufs et bien mélanger.
2
À l'aide d'un verre, aplatir 4 tranches de brioche au centre de manière à former un creux. Déposer une cuillère à soupe de pâte à tartiner et refermer avec une autre tranche de brioche. Bien souder les bords.
3
Tremper les brioches fourrées dans le mélange lait sucre oeufs pour qu'elles soient bien imbibées.
4
Faire fondre le beurre dans une poêle et déposer les brioches. Laisser dorer sur toutes les faces puis servir aussitôt !
L'astuce du chef
Déguster avec des fruits frais et un peu de sucre glace.
Pâte à tartinerPetit-déjeunerGouterBrunch
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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