Pour le petit-déjeuner ou le goûter, cette brioche est aussi aérienne qu'un nuage !

Une douceur si gourmande qu'on ne pourra plus s'arrêter d'en manger : la brioche ! Légère, moelleuse et facile à faire, suivez la recette !

Accompagnée de confiture de poire vanillée pour le petit-déjeuner ou d'un carré de chocolat pour le goûter, la brioche ravit les papilles de toute la famille ! Alors on se met derrière les fourneaux pour la préparer maison, c'est très simple à faire et tellement bon. Cette recette est très légère et surtout, très gourmande. À vous de jouer ! Vous pouvez aussi retomber dans vos souvenirs d'enfance avec les petites brioches aux pépites de chocolat, c'est ultra-régressif ! Pour surprendre vos papilles, cachez un cœur à la noix de coco dans vos prochaines brioches. Attention, c'est addictif…