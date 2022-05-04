Pour le petit-déjeuner ou le goûter, cette brioche est aussi aérienne qu'un nuage !

Une douceur si gourmande qu'on ne pourra plus s'arrêter d'en manger : la brioche ! Légère, moelleuse et facile à faire, suivez la recette !
Accompagnée de confiture de poire vanillée pour le petit-déjeuner ou d'un carré de chocolat pour le goûter, la brioche ravit les papilles de toute la famille ! Alors on se met derrière les fourneaux pour la préparer maison, c'est très simple à faire et tellement bon. Cette recette est très légère et surtout, très gourmande. À vous de jouer ! Vous pouvez aussi retomber dans vos souvenirs d'enfance avec les petites brioches aux pépites de chocolat, c'est ultra-régressif ! Pour surprendre vos papilles, cachez un cœur à la noix de coco dans vos prochaines brioches. Attention, c'est addictif…
Ingrédients
- 10 g de levure fraîche de boulanger
- 2 c. à soupe de lait
- 175 g de farine à brioche
- 1 c. à café de sel
- 50 g de sucre
- 90 g de beurre
- 2 oeufs
- sucre perlé
Préparation
1
Délayer la levure dans le lait.
2
Mélanger la farine, le sel et le sucre puis commencer à pétrir en vitesse moyenne en versant progressivement la levure réhydratée, le beurre fondu et les deux oeufs entiers battus en omelette. Laisser tourner le robot pendant environ 20 minutes pour que la pâte se décolle des bords.
3
Déposer le pâton dans un saladier et filmer au contact. Laisser reposer toute une nuit au frais.
4
Abaisser la pâte et former un rectangle à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Diviser en trois, réaliser des boudins puis les tresser ensemble. Placer dans un moule à cake chemisé et laisser de nouveau pousser pendant 2 heures à température ambiante.
5
Badigeonner de jaune d'oeuf et saupoudrer de sucre perlé avant d'enfourner 30 minutes à 165°C.