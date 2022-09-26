On a retrouvé la brioche perdue au miel, parfaite pour le petit-déjeuner ou le brunch !

Par Célia Papaïx ·

Brioche perdue au miel

Fondante, gourmande et ultra-facile à préparer, cette brioche perdue au miel est un véritable délice pour les papilles.

Vous cherchez à varier les plaisirs gourmands à l'heure du petit-déjeuner ? Voici une brioche perdue super simple à refaire chez vous, elle va vous donner envie d'en manger tous les matins… Avec une brioche maison, c'est d'ailleurs encore meilleur vous verrez ! Si vous n'êtes pas fan de miel, osez la simplicité avec la brioche perdue à la vanille. Et pour les plus gourmands d'entre vous, c'est ce pain perdu roulé à la pâte à tartiner qu'il vous faut. Promis, vous n'allez pas y résister !

Recette Brioche perdue au miel

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 oeufs
  • 200 ml de lait
  • 30 g de sucre
  • 1 sachet de sucre vanillé
  • 8 Tranches de brioche
  • 30 g de beurre
  • miel

Préparation

1
Battre les oeufs et le lait avec le sucre et le sucre vanillé.
2
Faire fondre le beurre dans une poêle.
3
Tremper les tranches de brioche dans le mélange précédent jusqu'à ce qu'elles soient bien imbibées puis les déposer dans la poêle.
4
Laisser cuire 2 à 3 minutes par côté pour les faire bien dorer.
5
Napper généreusement de miel et déguster aussitôt !
Petit-déjeunerBrunchRapideFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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