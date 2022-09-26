On a retrouvé la brioche perdue au miel, parfaite pour le petit-déjeuner ou le brunch !

Fondante, gourmande et ultra-facile à préparer, cette brioche perdue au miel est un véritable délice pour les papilles.
Vous cherchez à varier les plaisirs gourmands à l'heure du petit-déjeuner ? Voici une brioche perdue super simple à refaire chez vous, elle va vous donner envie d'en manger tous les matins… Avec une brioche maison, c'est d'ailleurs encore meilleur vous verrez ! Si vous n'êtes pas fan de miel, osez la simplicité avec la brioche perdue à la vanille. Et pour les plus gourmands d'entre vous, c'est ce pain perdu roulé à la pâte à tartiner qu'il vous faut. Promis, vous n'allez pas y résister !
Recette Brioche perdue au miel
Ingrédients
- 2 oeufs
- 200 ml de lait
- 30 g de sucre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 8 Tranches de brioche
- 30 g de beurre
- miel
Préparation
1
Battre les oeufs et le lait avec le sucre et le sucre vanillé.
2
Faire fondre le beurre dans une poêle.
3
Tremper les tranches de brioche dans le mélange précédent jusqu'à ce qu'elles soient bien imbibées puis les déposer dans la poêle.
4
Laisser cuire 2 à 3 minutes par côté pour les faire bien dorer.
5
Napper généreusement de miel et déguster aussitôt !