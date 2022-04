Osez les saveurs originales du pesto à l'ail des ours !

Si vous ne connaissez pas l'ail des ours, c'est tout simplement de l'ail sauvage. Son parfum particulier est complètement envoûtant. Alors découvrez-le dans un succulent pesto !

Il a les mêmes bienfaits que l'ail classique mais il est moins connu. Pourtant, l'ail des ours va vraiment ravir vos palais, on vous le garantit ! Aujourd'hui, on le cuisine en pesto pour concentrer toutes ses saveurs et c'est un vrai régal. Vous pourrez l'utiliser pour réaliser vos petits palmitos au pesto pour l'apéritif ou pour assaisonner vos prochains œufs à la poêle, c'est tout simplement irrésistible. Vos papilles seront surprises par tant de gourmandise. Cette recette originale va changer vos habitudes en cuisine !