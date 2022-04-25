Osez les saveurs originales du pesto à l'ail des ours !

Par Célia Papaïx ·

Pesto à l'ail des ours

Si vous ne connaissez pas l'ail des ours, c'est tout simplement de l'ail sauvage. Son parfum particulier est complètement envoûtant. Alors découvrez-le dans un succulent pesto !

Il a les mêmes bienfaits que l'ail classique mais il est moins connu. Pourtant, l'ail des ours va vraiment ravir vos palais, on vous le garantit ! Aujourd'hui, on le cuisine en pesto pour concentrer toutes ses saveurs et c'est un vrai régal. Vous pourrez l'utiliser pour réaliser vos petits palmitos au pesto pour l'apéritif ou pour assaisonner vos prochains œufs à la poêle, c'est tout simplement irrésistible. Vos papilles seront surprises par tant de gourmandise. Cette recette originale va changer vos habitudes en cuisine !

Recette Pesto à l'ail des ours

icone nombre de personnes 1
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 100 g de feuilles ail des ours (poids sec)
  • 100 ml de huile d'olive
  • 1/2 jus de citron
  • 10 noixs
  • 40 g de amande
  • 2 c. à soupe de parmesan
  • sel, poivre

Préparation

1
Bien laver les feuilles d'ail des ours. Laisser les quelques fleurs s'il en reste puis bien les sécher. Couper les feuilles et les mettre dans le bol du mixeur.
2
Ajouter le reste des ingrédients dans le mixeur puis commencer à mixer jusqu'à l'obtention d'un pesto crémeux et homogène.
3
Ajuster l'huile d'olive si le pesto paraît trop épais.
4
Mettre le pesto dans un bocal hermétique et conserver au frais pendant environ 15 jours.
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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