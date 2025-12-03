Les gnocchis rôtis au pesto de noix et parmesan : une alternative originale et facile à réaliser pour toute la famille

Gnocchis au pesto de noix et parmesan

Ces gnocchis rôtis au pesto de noix et parmesan sont parfaits pour un dîner rapide, gourmand et tendance ! Le pesto de noix apporte une saveur riche et légèrement grillée qui va venir sublimer le moelleux des gnocchis. Quant au parmesan, il apporte le caractère gourmand du plat. Facile à préparer, cette recette combine rapidité et réconfort, une alternative idéale pour les soirs d'automne où on ne sait pas quoi cuisiner pour régaler toute la famille sans se ruiner ni passer des heures derrière les fourneaux !

Recette Gnocchis au pesto de noix et parmesan

icone nombre de personnes 3
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 400 g de gnocchis à poêler
  • 50 g de noix
  • 40 g de parmesan râpé
  • 2 c. à soupe de huile d'olive
  • 1 gousse d'ail
  • sel, poivre
  • persil

Préparation

1
Préchauffer le four à 200°C. Verser les gnocchis dans un plat et arroser d'huile d'olive, de sel et de poivre.
2
Enfourner 15 minutes en remuant de temps en temps.
3
Mixer les noix avec la gousse d'ail épluchée et le parmesan jusqu'à l'obtention d'un pesto crémeux (ajouter un peu d'eau si besoin pour ajuster la texture).
4
Mélanger les gnocchis chauds avec le pesto de noix et servir aussitôt avec un peu de persil ciselé !
