Les gnocchis rôtis au pesto de noix et parmesan : une alternative originale et facile à réaliser pour toute la famille

Par Célia Papaïx
·Publié le 03/12/2025 à 10:00
Ces gnocchis rôtis au pesto de noix et parmesan sont parfaits pour un dîner rapide, gourmand et tendance ! Le pesto de noix apporte une saveur riche et légèrement grillée qui va venir sublimer le moelleux des gnocchis. Quant au parmesan, il apporte le caractère gourmand du plat. Facile à préparer, cette recette combine rapidité et réconfort, une alternative idéale pour les soirs d'automne où on ne sait pas quoi cuisiner pour régaler toute la famille sans se ruiner ni passer des heures derrière les fourneaux !