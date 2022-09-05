Votre prochain petit-déjeuner sera encore plus gourmand avec cette brioche facile à faire !

Pour le petit-déjeuner ou bien le goûter, cette brioche est vraiment incroyablement moelleuse et délicieuse alors n'attendez plus et passez vite en cuisine !
Pour faire une brioche, il vous faudra un peu d'huile de coude si vous n'avez pas de robot. Mais c'est très facile à faire à la maison, vous verrez. Cette recette est très simple à reproduire et vous pourrez l'aromatiser avec ce que vous voulez : fleur d'oranger, vanille, zestes de citron… Vous pourrez aussi en préparer une au chocolat ou en version plus légère pour se régaler sans culpabiliser. Si vous voulez encore plus de gourmandise et de fraîcheur, on vous conseille cette brioche roulée aux pêches et à la crème, c'est un pur délice !
Recette Brioche tressée au sucre
Ingrédients
- 2 oeufs
- 20 cl de lait
- 80 g de sucre
- 1 c. à café de sel
- 500 g de farine
- 20 g de levure fraîche
- 80 g de beurre
- 1 oeuf (pour la dorure)
- sucre perlé
Préparation
1
Battre les oeufs avec le lait, le sucre et le sel puis ajouter la farine et la levure. Pétrir environ 7 minutes au robot vitesse 1 puis encore 5 à 7 minutes vitesse 2. À la main, comptez une vingtaine de minutes.
2
Incorporer ensuite le beurre mou coupé en petits morceaux et continuer le pétrissage environ 7 minutes. La pâte doit être souple. Si elle est collante, ne pas s'inquiéter c'est normal !
3
Laisser la pâte lever pendant 2 heures minimum dans un saladier fermé ou recouvert de papier film. La dégazer au moins une fois pendant ce temps (au bout de 30 minutes par exemple) et laisser de nouveau pousser. Vous pouvez même la laisser toute une nuit.
4
Une fois la pâte bien levée, la dégazer avec le poing puis la façonner en l'étalant d'abord en rectangle sur un plan de travail fariné.
5
La diviser en trois boudins puis former une jolie tresse. Placer dans un moule chemisé et laisser pousser de nouveau pendant 2 heures à température ambiante.
6
Dorer au jaune d'oeuf dilué dans de l'eau et saupoudrer généreusement de sucre perlé. Enfourner enfin à 180°C pendant 25 à 30 minutes.