Ces brioches roulées aux pêches et à la crème pâtissière vont ravir tous les gourmands !

Par Célia Papaïx ·

Brioche roulée aux pêches et à la crème pâtissière

Généreuses et moelleuses, les brioches roulées aux pêches et à la crème pâtissière sont un véritable délice pour les papilles !

À la manière d'un pain aux raisins, découvrez les brioches roulées aux pêches ! Idéales pour un goûter ou un petit-déjeuner en plein été, ces brioches sont moelleuses, fondantes, généreuses et surtout très gourmandes. Pour la crème pâtissière, voici la recette facile à réaliser chez vous, c'est un jeu d'enfant. Ces brioches vont sans aucun doute combler de plaisir les papilles de tout le monde à la maison et elles vont vite devenir un grand classique ! Pour vous rafraîchir à l'heure du goûter avec votre brioche roulée, rien de tel qu'un bon thé glacé à la pêche maison !

Recette Brioche roulée aux pêches et à la crème pâtissière

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:20
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • Pour la pâte à brioche :
  • 10 g de levure boulangère
  • 200 ml de lait
  • 350 g de farine
  • 8 g de sel
  • 45 g de sucre
  • 4 oeufs
  • 220 g de beurre à température ambiante
  • Pour la garniture :
  • 50 cl de crème pâtissière
  • 3 pêches
  • miel

Préparation

1
Commencer par réhydrater la levure boulangère dans le lait tiède pendant 5 à 10 minutes.
2
Mettre la farine, le sel et le sucre dans la cuve d'un robot (ou d'un saladier si vous n'en avez pas) puis verser progressivement le lait et la levure tout en pétrissant à l'aide d'un crochet (ou à la main).
3
La pâte doit commencer à se décoller des bords. Incorporer alors les oeufs battus en omelette et le beurre à température ambiante. Pétrir jusqu'à ce que la pâte soit bien souple. Laisser reposer sous un linge.
4
Une fois que la pâte a reposé, l'abaisser sur un plan de travail fariné à l'aide d'un rouleau à pâtisserie puis former un grand rectangle.
5
Étaler une fine couche de crème pâtissière et déposer des morceaux de pêches. Rouler bien serré puis découper des boudins d'environ 2 à 3 cm d'épaisseur.
6
Les déposer sur une plaque recouverte de papier sulfurisé en veillant à bien les espacer car ils vont un peu gonfler. Arroser d'un léger filet de miel puis enfourner 20 à 25 minutes à 180°C.
7
Laisser refroidir puis saupoudrer éventuellement de sucre glace avant de servir les brioches roulées aux pêches !
ViennoiserieFruits
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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