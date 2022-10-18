Les muffins healthy au chocolat, les douceurs cacaotées à croquer sans culpabiliser 

Sans beurre et avec peu de sucre, ces muffins allégés au chocolat sont pourtant très gourmands et ont tout pour vous plaire !
Parce que la gourmandise n'est pas synonyme de calories, on vous prouve une nouvelle fois qu'on peut se régaler sans culpabiliser avec cette recette healthy de muffins au chocolat. Si vous préférez une version fruitée mais allégée, craquez pour les muffins aux poires et aux noix, idéale pour le goûter ! Au petit-déjeuner, on vous met au défi de ne pas craquer pour les muffins healthy à la banane et aux flocons d'avoine… Mais aujourd’hui, on pense aux chocolavores qui veulent se faire plaisir sans culpabiliser avec ces petits muffins au chocolat !
Recette Muffins healthy au chocolat
Ingrédients
- 2 oeufs
- 75 g de sucre roux
- 180 g de yaourt
- 180 g de farine
- 1 sachet de levure
- 50 g de chocolat noir
- 5 cl de lait végétal (amande par exemple)
- pépites de chocolat
Préparation
1
Battre les oeufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse et devienne bien mousseux.
2
Ajouter le yaourt, la farine et la levure puis bien mélanger.
3
Faire fondre le chocolat et le lait végétal puis verser dans la préparation précédente. Mélanger jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène.
4
Verser dans des moules à muffins et parsemer de pépites de chocolat (facultatif).
5
Enfourner 25 à 30 minutes à 180°C. Vérifier la cuisson à l'aide d'un couteau, la lame doit ressortir sèche.