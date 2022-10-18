Les muffins healthy au chocolat, les douceurs cacaotées à croquer sans culpabiliser 

Par Célia Papaïx ·

Muffins healthy au chocolat

Sans beurre et avec peu de sucre, ces muffins allégés au chocolat sont pourtant très gourmands et ont tout pour vous plaire !

Parce que la gourmandise n'est pas synonyme de calories, on vous prouve une nouvelle fois qu'on peut se régaler sans culpabiliser avec cette recette healthy de muffins au chocolat. Si vous préférez une version fruitée mais allégée, craquez pour les muffins aux poires et aux noix, idéale pour le goûter ! Au petit-déjeuner, on vous met au défi de ne pas craquer pour les muffins healthy à la banane et aux flocons d'avoine… Mais aujourd’hui, on pense aux chocolavores qui veulent se faire plaisir sans culpabiliser avec ces petits muffins au chocolat !

Recette Muffins healthy au chocolat

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 oeufs
  • 75 g de sucre roux
  • 180 g de yaourt
  • 180 g de farine
  • 1 sachet de levure
  • 50 g de chocolat noir
  • 5 cl de lait végétal (amande par exemple)
  • pépites de chocolat

Préparation

1
Battre les oeufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse et devienne bien mousseux.
2
Ajouter le yaourt, la farine et la levure puis bien mélanger.
3
Faire fondre le chocolat et le lait végétal puis verser dans la préparation précédente. Mélanger jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène.
4
Verser dans des moules à muffins et parsemer de pépites de chocolat (facultatif).
5
Enfourner 25 à 30 minutes à 180°C. Vérifier la cuisson à l'aide d'un couteau, la lame doit ressortir sèche.
MuffinsHealthy
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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