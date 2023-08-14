Ce brownie au chocolat fourré à la pâte à tartiner est la gourmandise ultime pour le gouter !

Par Célia Papaïx ·

Brownie au chocolat fourré à la pâte à tartiner

Avis à tous les chocolavores ! Voici la recette pour un brownie intensément chocolat, fondant et coulant avec son cœur de pâte à tartiner… On en salive d'avance.

Découvrez le nouveau plaisir ultime pour une pause très gourmande : le brownie au chocolat fourré à la pâte à tartiner ! Cette recette chocolatée est fondante, moelleuse et généreuse, vous allez forcément vous en lécher les doigts En plus, ce brownie est très simple à refaire à la maison. Si vous êtes très pressé de vous régaler, on vous recommande de tester cette recette de brownie express. Il est prêt en 8 minutes (et au micro-ondes) ! Variez les plaisirs avec une version au beurre de cacahuètes, c'est un câlin de gourmandise pour le goûter.

Recette Brownie au chocolat fourré à la pâte à tartiner

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 c. à soupe de bombées de pâte à tartiner
  • 3 c. à soupe de Sucre en poudre
  • 3 oeufs
  • 1 c. à café de extrait de vanille liquide
  • 1 c. à café de huile neutre
  • 200 g de chocolat noir
  • 50 g de beurre
  • 100 g de farine

Préparation

1
Découper une feuille de papier cuisson à la taille du moule. Étaler trois généreuses cuillère à soupe de pâte à tartiner et placer au congélateur pendant au moins une heure.
2
Pendant ce temps, fouetter les oeufs avec le sucre, l'extrait de vanille et l'huile neutre.
3
Couper le chocolat en morceaux et le faire fondre avec le beurre au bain-marie ou au micro-ondes.
4
Mélanger puis verser dans la première préparation. Une fois la pâte lisse et homogène, ajouter la farine tamisée et bien mélanger.
5
Dans le moule chemisé de papier cuisson, verser la moitié de la pâte à brownie. Déposer la plaque de pâte à tartiner congelée et recouvrir avec le reste de pâte.
6
Enfourner 15 à 20 minutes à 180°C.
BrowniePâte à tartinerGouterGâteauFacileRapide
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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