Ce brownie au chocolat fourré à la pâte à tartiner est la gourmandise ultime pour le gouter !

Avis à tous les chocolavores ! Voici la recette pour un brownie intensément chocolat, fondant et coulant avec son cœur de pâte à tartiner… On en salive d'avance.
Découvrez le nouveau plaisir ultime pour une pause très gourmande : le brownie au chocolat fourré à la pâte à tartiner ! Cette recette chocolatée est fondante, moelleuse et généreuse, vous allez forcément vous en lécher les doigts En plus, ce brownie est très simple à refaire à la maison. Si vous êtes très pressé de vous régaler, on vous recommande de tester cette recette de brownie express. Il est prêt en 8 minutes (et au micro-ondes) ! Variez les plaisirs avec une version au beurre de cacahuètes, c'est un câlin de gourmandise pour le goûter.
Recette Brownie au chocolat fourré à la pâte à tartiner
Ingrédients
- 3 c. à soupe de bombées de pâte à tartiner
- 3 c. à soupe de Sucre en poudre
- 3 oeufs
- 1 c. à café de extrait de vanille liquide
- 1 c. à café de huile neutre
- 200 g de chocolat noir
- 50 g de beurre
- 100 g de farine
Préparation
1
Découper une feuille de papier cuisson à la taille du moule. Étaler trois généreuses cuillère à soupe de pâte à tartiner et placer au congélateur pendant au moins une heure.
2
Pendant ce temps, fouetter les oeufs avec le sucre, l'extrait de vanille et l'huile neutre.
3
Couper le chocolat en morceaux et le faire fondre avec le beurre au bain-marie ou au micro-ondes.
4
Mélanger puis verser dans la première préparation. Une fois la pâte lisse et homogène, ajouter la farine tamisée et bien mélanger.
5
Dans le moule chemisé de papier cuisson, verser la moitié de la pâte à brownie. Déposer la plaque de pâte à tartiner congelée et recouvrir avec le reste de pâte.
6
Enfourner 15 à 20 minutes à 180°C.