Cette babka à la pâte à tartiner chocolat noisettes est incroyablement moelleuse et gourmande !

Par Célia Papaïx ·

Babka à la pâte à tartiner chocolat noisettes

En plus, c'est super facile à reproduire à la maison. Vous allez fondre de plaisir pour cette babka chocolatée avec ses petites noisettes craquantes !

La babka est une sorte de brioche tressée, originaire de Pologne. Si vous aviez succombé à cette recette aux myrtilles, on vous propose une version irrésistible à la pâte à tartiner chocolat noisettes ! On ajoute quelques morceaux de chocolat et des noisettes concassées pour une pause douceur trop craquante ! Du petit-déjeuner au goûter, on a envie d'en manger toute la journée… Et ce n'est pas du tout compliqué à refaire chez vous vous verrez : l'essayer c'est l'adopter. Si vous n'avez pas le temps, on vous conseille ces petites brioches express très gourmandes !

Recette Babka à la pâte à tartiner chocolat noisettes

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:25
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • Pour la pâte à brioche :
  • 3 g de sel
  • 250 g de farine
  • 12 g de de levure boulangère fraîche
  • 50 g de sucre
  • 150 ml de lait
  • 50 g de beurre
  • Pour la garniture :
  • 150 g de pâte à tartiner
  • 40 g de chocolat noir
  • 80 g de noisettes

Préparation

1
Déposer dans la cuve du robot le sel, la farine, la levure boulangère, le sucre et le lait. Commencer à pétrir à petite vitesse et augmenter la vitesse pendant 8 minutes une fois que le mélange commence à être homogène.
2
Incorporer le beurre coupé en cubes et poursuivre le pétrissage jusqu'à ce que la pâte se décolle des bords de la cuve du robot.
3
Mettre la pâte dans un bol légèrement huilé et laisser reposer (couvert d'un linge) pendant 1 heure au frais.
4
Étaler la pâte à brioche sur un plan de travail fariné. Former un rectangle de la longueur du moule et trois fois sa largeur.
5
Étaler la pâte à tartiner sur toute la surface et saupoudrer de chocolat cassé en morceaux et de noisettes concassées.
6
Rouler en boudin et couper en deux dans la longueur. Tresser la babka en laissant la partie au chocolat sur le dessus.
7
Déposer dans le moule beurré et laisser gonfler pendant 45 minutes à température ambiante.
8
Enfourner 25 minutes à 180°C. Laisser refroidir avant de démouler et déguster sans attendre !
GouterPâte à tartinerFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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