Réalisez votre pâte à tartiner maison ! Son bon goût de chocolat et noisettes va vous combler de gourmandise

Terriblement onctueuse et gourmande, cette pâte à tartiner maison est à se damner !
Vous allez voir, faire sa pâte à tartiner à la maison, ce n'est vraiment pas difficile ! Et c'est tellement gourmand… on en a l'eau à la bouche ! Parfaite pour vos tartines du matin, vos petits feuilletés pour le goûter ou pour toutes sortes de gourmandises à partager (ou pas), son bon goût de chocolat et de noisettes va combler les papilles des petits comme des grands ! Si vous êtes plutôt beurre de cacahuète, on a la recette idéale à vous proposer. Alors, vous êtes prêt ?
Recette Pâte à tartiner chocolat noisettes maison
Ingrédients
- 280 g de noisette
- 2 c. à soupe de huile de tournesol (ou colza ou noisettes)
- 25 g de lait en poudre
- 2 c. à soupe de sucre glace
- 150 g de chocolat au lait
Préparation
1
Verser les noisettes sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et les faire torréfier au four à 180°C pendant 10 minutes.
2
À la sortie du four, les frotter avec un linge propre pour retirer la peau.
3
Déposer les noisettes dans un mixeur et mixer jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et bien liquide.
4
Ajouter l'huile de tournesol, le lait en poudre et le sucre glace puis re-mixer pour mélanger le tout.
5
Faire fondre le chocolat au micro-ondes ou au bain-marie en mélangeant régulièrement. Ajouter le chocolat à la pâte de noisettes puis bien mélanger.
6
Verser la pâte à tartiner dans un bocal hermétique. Elle se converse plusieurs semaines ! Si elle durcie, la passer quelques secondes au micro-ondes.