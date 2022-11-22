Réalisez votre pâte à tartiner maison ! Son bon goût de chocolat et noisettes va vous combler de gourmandise

Par Célia Papaïx ·

Pâte à tartiner chocolat noisettes maison

Terriblement onctueuse et gourmande, cette pâte à tartiner maison est à se damner !

Vous allez voir, faire sa pâte à tartiner à la maison, ce n'est vraiment pas difficile ! Et c'est tellement gourmand… on en a l'eau à la bouche ! Parfaite pour vos tartines du matin, vos petits feuilletés pour le goûter ou pour toutes sortes de gourmandises à partager (ou pas), son bon goût de chocolat et de noisettes va combler les papilles des petits comme des grands ! Si vous êtes plutôt beurre de cacahuète, on a la recette idéale à vous proposer. Alors, vous êtes prêt ?

Recette Pâte à tartiner chocolat noisettes maison

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 280 g de noisette
  • 2 c. à soupe de huile de tournesol (ou colza ou noisettes)
  • 25 g de lait en poudre
  • 2 c. à soupe de sucre glace
  • 150 g de chocolat au lait

Préparation

1
Verser les noisettes sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et les faire torréfier au four à 180°C pendant 10 minutes.
2
À la sortie du four, les frotter avec un linge propre pour retirer la peau.
3
Déposer les noisettes dans un mixeur et mixer jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et bien liquide.
4
Ajouter l'huile de tournesol, le lait en poudre et le sucre glace puis re-mixer pour mélanger le tout.
5
Faire fondre le chocolat au micro-ondes ou au bain-marie en mélangeant régulièrement. Ajouter le chocolat à la pâte de noisettes puis bien mélanger.
6
Verser la pâte à tartiner dans un bocal hermétique. Elle se converse plusieurs semaines ! Si elle durcie, la passer quelques secondes au micro-ondes.
Pâte à tartinerGouterPetit-déjeuner
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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