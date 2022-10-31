Le cake à l'orange, la douceur gourmande parfaite à l'heure du goûter

Parfumé à la vanille, ce cake à l'orange est synonyme de moment gourmand. Vous ne résisterez pas à son moelleux et en plus, il est vraiment trop facile à réaliser à la maison !
Si vous aimez les desserts aux agrumes, vous êtes au bon endroit. Voici le cake à l'orange le plus gourmand du monde ! Savoureux, parfumé à la vanille, facile et rapide à faire, il a tout pour vous plaire. Si vous voulez encore plus de gourmandise, vous pouvez essayer cette recette moelleuse et son glaçage au chocolat… Et pour ceux qui voudraient un dessert plus léger, découvrez le gâteau à l'orange sans farine. Et pour rester dans le thème des cakes, on vous propose une version automnale aux pommes, noix et cannelle !
Ingrédients
- 1 orange bio
- 200 g de farine
- 2 c. à café de levure
- 1/2 c. à café de vanille en poudre
- 125 g de beurre mou
- 150 g de cassonade
- 2 oeufs
Préparation
1
Laver l'orange et râper le zeste. Couper l'orange en deux et presser le jus. Mélanger avec les zestes puis réserver.
2
Mélanger la farine, la levure et la farine.
3
Battre le beurre mou et la cassonade puis ajouter les oeufs un par un en mélangeant bien entre chaque ajout.
4
Verser la moitié de la farine, remuer et verser le jus et les zestes d'orange. Continuer de mélanger en incorporant le reste de farine.
5
Une fois la pâte bien lisse et homogène, la verser dans un moule à cake beurré (ou recouvert de papier sulfurisé) et enfourner à 180°C pendant 45 minutes environ. Surveiller la cuisson à l'aide de la pointe d'un couteau.
6
Quand le cake à l'orange est cuit, le laisser refroidir sur une grille puis déguster !