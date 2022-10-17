Régalez-vous avec la douceur du cake aux pommes, noix et cannelle, une recette trop gourmande !

Par Célia Papaïx ·

Cake aux pommes, noix et cannelle

Le cake aux pommes, noix et cannelle est LE goûter d'automne par excellence ! Moelleux et gourmand à souhait, vous en reprendrez forcément une part…

Vous avez envie d'ajouter de la gourmandise à votre cake tout simple aux noix ? Pas besoin de chercher bien loin : il vous suffit simplement d'ajouter des pommes bien fondantes et un peu de cannelle et le tour est joué ! Vous verrez que cette recette va en ravir plus d'un, c'est promis ! Et si vous avez envie de saveurs plus exotiques, il n'y a rien de tel qu'un bon cake moelleux au citron et à la noix de coco. Pour ceux qui auraient du mal à retenir les mesures des gâteaux, voici la recette la plus simple du monde : le gâteau 5 4 3 2 1 aux pommes !

Recette Cake aux pommes, noix et cannelle

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 pommes
  • 20 g de beurre
  • 1 sachet de sucre vanillé
  • 2 c. à café de cannelle
  • 3 oeufs
  • 120 g de sucre
  • 150 g de beurre
  • 180 g de farine
  • 1/2 sachet de levure
  • 75 g de noix concassées

Préparation

1
Peler, épépiner et couper les pommes en cubes. Les faire revenir dans une poêle avec 20 g de beurre, le sucre vanillé et une cuillère à café de cannelle.
2
Pendant ce temps, battre les oeufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Verser le beurre fondu (150 g), la farine et la levure puis bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène.
3
Ajouter les pommes, la cannelle qui reste (doser selon vos goûts) et les noix concassées puis mélanger légèrement.
4
Verser dans un moule à cake chemisé et enfourner 40 minutes à 180°C.
AutomneFruitsCakeGouter
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Biscuits sablés noix de coco cannelle
Biscuits sablés noix de coco cannelle
Tarte soleil aux pommes du Limousin AOP et cannelle
Tarte soleil aux pommes du Limousin AOP et cannelle
Confiture au potiron et pommes cannelle pour la saison
Confiture au potiron et pommes cannelle pour la saison
Layer cake à la noix de coco
Layer cake à la noix de coco
Cake au café et aux noix de pécan
Cake au café et aux noix de pécan
Cake aux noix de pécan et sirop d'érable
Cake aux noix de pécan et sirop d'érable
Cake aux pommes, cannelle et sirop d'érable
Cake aux pommes, cannelle et sirop d'érable
Crumb cake aux pommes et à la cannelle
Crumb cake aux pommes et à la cannelle
Mug cake pomme-cannelle express
Mug cake pomme-cannelle express
Muffins à la noix de coco et à la cannelle
Muffins à la noix de coco et à la cannelle