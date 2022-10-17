Régalez-vous avec la douceur du cake aux pommes, noix et cannelle, une recette trop gourmande !

Le cake aux pommes, noix et cannelle est LE goûter d'automne par excellence ! Moelleux et gourmand à souhait, vous en reprendrez forcément une part…
Vous avez envie d'ajouter de la gourmandise à votre cake tout simple aux noix ? Pas besoin de chercher bien loin : il vous suffit simplement d'ajouter des pommes bien fondantes et un peu de cannelle et le tour est joué ! Vous verrez que cette recette va en ravir plus d'un, c'est promis ! Et si vous avez envie de saveurs plus exotiques, il n'y a rien de tel qu'un bon cake moelleux au citron et à la noix de coco. Pour ceux qui auraient du mal à retenir les mesures des gâteaux, voici la recette la plus simple du monde : le gâteau 5 4 3 2 1 aux pommes !
Recette Cake aux pommes, noix et cannelle
Ingrédients
- 2 pommes
- 20 g de beurre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 2 c. à café de cannelle
- 3 oeufs
- 120 g de sucre
- 150 g de beurre
- 180 g de farine
- 1/2 sachet de levure
- 75 g de noix concassées
Préparation
1
Peler, épépiner et couper les pommes en cubes. Les faire revenir dans une poêle avec 20 g de beurre, le sucre vanillé et une cuillère à café de cannelle.
2
Pendant ce temps, battre les oeufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Verser le beurre fondu (150 g), la farine et la levure puis bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène.
3
Ajouter les pommes, la cannelle qui reste (doser selon vos goûts) et les noix concassées puis mélanger légèrement.
4
Verser dans un moule à cake chemisé et enfourner 40 minutes à 180°C.