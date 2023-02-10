Le gratin à l'orange et aux épices, un dessert original mais tellement gourmand

Pour un max de gourmandise, réalisez ce merveilleux gratin à l'orange et aux épices, vous allez succomber à ses parfums délicats !
À mi-chemin entre un clafoutis pour son fondant et la crème brûlée pour son craquant, ce gratin à l'orange est tout simplement délicieux ! Très facile à préparer, ses parfums épicés vont ravir vos papilles pour un moment de douceur et de gourmandise. Un autre dessert rapide à improviser pour épater vos convives, vous verrez qu'ils vous demanderont votre petit secret. Fruité et vitaminé, le gratin à l'orange et aux épices est complètement irrésistible !
Recette Gratin à l'orange et aux épices
Ingrédients
- 5 oranges
- 1/2 c. à café de cannelle en poudre
- 1 gousse de vanille
- 2 étoiles de badiane
- 3 oeufs
- 40 g de sucre
- 100 ml de crème fraîche
- beurre
- Sucre en poudre
Préparation
1
Presser le jus de trois oranges. Peler les deux autres oranges à vif et les détailler en rondelles.
2
Faire chauffer le jus d'orange avec la cannelle, la gousse de vanille fendue en deux et grattée et les étoiles de badiane pendant quelques minutes. Ajouter les rondelles d'orange pour les imbiber.
3
Battre les oeufs avec le sucre, la crème et deux cuillères à soupe de jus d'orange chaud.
4
Beurrer 4 ramequins et déposer les rondelles d'orange. Verser le mélange précédent et cuire 10 minutes à 210°C.
5
Saupoudrer les gratins avec un peu de sucre et remettre au four en position gril pendant 5 minutes pour bien caraméliser.