Le gratin à l'orange et aux épices, un dessert original mais tellement gourmand

Par Célia Papaïx ·

Gratin à l'orange et aux épices

Pour un max de gourmandise, réalisez ce merveilleux gratin à l'orange et aux épices, vous allez succomber à ses parfums délicats !

À mi-chemin entre un clafoutis pour son fondant et la crème brûlée pour son craquant, ce gratin à l'orange est tout simplement délicieux ! Très facile à préparer, ses parfums épicés vont ravir vos papilles pour un moment de douceur et de gourmandise. Un autre dessert rapide à improviser pour épater vos convives, vous verrez qu'ils vous demanderont votre petit secret. Fruité et vitaminé, le gratin à l'orange et aux épices est complètement irrésistible !

Recette Gratin à l'orange et aux épices

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 5 oranges
  • 1/2 c. à café de cannelle en poudre
  • 1 gousse de vanille
  • 2 étoiles de badiane
  • 3 oeufs
  • 40 g de sucre
  • 100 ml de crème fraîche
  • beurre
  • Sucre en poudre

Préparation

1
Presser le jus de trois oranges. Peler les deux autres oranges à vif et les détailler en rondelles.
2
Faire chauffer le jus d'orange avec la cannelle, la gousse de vanille fendue en deux et grattée et les étoiles de badiane pendant quelques minutes. Ajouter les rondelles d'orange pour les imbiber.
3
Battre les oeufs avec le sucre, la crème et deux cuillères à soupe de jus d'orange chaud.
4
Beurrer 4 ramequins et déposer les rondelles d'orange. Verser le mélange précédent et cuire 10 minutes à 210°C.
5
Saupoudrer les gratins avec un peu de sucre et remettre au four en position gril pendant 5 minutes pour bien caraméliser.
6
Déguster chaud !
GratinHiverFacileRapide
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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